Colombiana: conheça sinopse, elenco e trailer do filme com Zoë Saldaña

O filme Colombiana entrou para o catálogo da Netflix recentemente e já alcançou o top 10 do streaming, encontrando-se, no momento, na segunda posição do ranking no Brasil. Com direção de Olivier Megaton (Busca Implacável 3) e roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen, o longa-metragem traz Zoë Saldaña no papel de uma assassina profissional em busca de vingança. Com muita ação e tiroteio, a trama também se encontra disponível em outras plataformas online, como Apple TV+, Amazon Prime Video, Globoplay e Lionsgate+.