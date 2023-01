Como assistir ao Globo de Ouro 2023? Veja como acompanhar resultados

A 80ª edição do Globo de Ouro, que acontece nesta terça-feira (10), não terá exibição no Brasil. A TNT, emissora responsável por transmitir do evento em anos anteriores, não adquiriu os direitos de exibição na edição deste ano, segundo o perfil Hugo Gloss. Já o canal E! mostrará apenas o tapete vermelho do evento, com encerramento após o começo da cerimônia. Vale lembrar que o Globo de Ouro é tido como um preparativo para o Oscar, que em 2023 acontece no dia 12 de março. Nos Estados Unidos, o canal NBC é responsável pela exibição do evento.