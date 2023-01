Como escolher a melhor cadeira gamer em 2023

Ano novo, cadeira nova! Se você está em busca de uma cadeira gamer , o Submarino tem algumas dicas para você acertar na escolha. Além do visual mais robusto e esportivo, as melhores cadeiras gamer entregam conforto e ergonomia para quem passa muitas horas sentado em frente ao PC ou videogame. Veja a seguir.

O que uma cadeira gamer tem de especial?

As cadeiras gamers são desenhadas especialmente para quem passa muitas e muitas horas jogando em frente ao computador ou videogame, oferecendo conforto e apoio para todo o corpo, de forma a combater o cansaço dos braços, mãos e pescoço durante as sessões e partidas.

A maior parte dos modelos possui sustentação para a lombar, para os braços, coxas e até mesmo para o pescoço. Diversas cadeiras gamer ainda contam com diferentes níveis de inclinação.

Ao contrário do visual mais sóbrio e chique das cadeiras de escritório, as cadeiras gamers apostam em um estilo mais esportivo, futurista e/ou colorido - algumas contam até com iluminação RGB. Mas também existem opções discretas, que funcionam para qualquer decoração de quarto, escritório ou home office.

E assim como acontece com as cadeiras de escritório, é preciso ter em mente que as melhores cadeiras gamers acabam sendo os modelos mais caros. Isso acontece porque as melhores opções possuem mais níveis de ajustes, suportes reforçados, materiais de melhor qualidade e um bom design, que faz diferença na ergonomia e na proteção do corpo. O custo fica diretamente relacionado com o conforto, os recursos e a durabilidade do produto.

Então, não existe cadeira gamer boa e barata? Não é bem assim. Pesquisando bem, você vai encontrar boas oportunidades de compras no Submarino, principalmente, de cadeira gamer para crianças ou com menos opções de regulagens.

Como escolher uma boa cadeira gamer?

Você pode começar sua busca pela melhor cadeira gamer pelo padrão e indicação de altura e peso, presente em praticamente todos os modelos. Existem produtos indicados para crianças, adolescentes e pessoas mais baixas, ao mesmo tempo em que você encontra opções apropriadas para pessoas com até 2 m de altura e pesando até 180 kg.

Essa indicação dos fabricantes sobre o tamanho e o peso suportado faz diferença nas proporções, nos materiais e na construção da cadeira, para que ela ofereça o máximo de conforto e o suporte correto para o corpo do usuário.

Diversos fabricantes utilizam a certificação voluntária de cadeiras gamer e de escritório, com base na norma NBR 13.962 de 2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que determina dimensões, materiais, condições de estabilidade, resistência e durabilidade. Vale ficar de olho.

Em seguida, observe os ajustes disponíveis nos modelos adequados para o seu tamanho. As cadeiras gamers mais baratas costumam trazer menos regulagens, enquanto as opções mais caras permitem ajustar altura e posição dos braços, os travesseiros para pescoço e lombar e a reclinação, que pode chegar a 180º, ou seja, para ficar deitado.

É recomendável procurar por modelos que contam, pelo menos, com ajustes de altura do assento e dos braços e alguma reclinação do encosto, além de rodízios para facilitar a movimentação na hora de se sentar e levantar.

Uma boa cadeira para trabalhar e jogar no computador precisa oferecer suporte para a lombar, para as costas e para os cotovelos, para que os braços façam um ângulo de 90 graus com a mesa, sem provocar tensão nos ombros. Para quem vai alternar entre mouse/ teclado e controle, os ajustes multidimensionais para os braços vão fazer a diferença no dia a dia.

Falando do material, as cadeiras gamer com estrutura interna em metal, aço ou alumínio tendem a apresentar resistência e durabilidade maior, na comparação com cadeiras com estrutura em madeira, mas também serão mais caras. Observe o material das rodas, dos braços e do pistão de regulagem de altura, que podem incluir partes de plástico, de aço inox, alumínio ou de outros tipos.

É importante pesquisar o tipo de espuma utilizada e sua resistência. Espuma do tipo injetada e de maior densidade costuma apresentar menor deformação e maior durabilidade, enquanto espumas laminadas costumam estar presentes em cadeiras macias, porém, com durabilidade menor.

Em relação ao revestimento e acabamento, a ampla maioria dos produtos utiliza couro vegetal e tecidos sintéticos, mas é possível encontrar cadeiras com tecidos naturais, malha respirável e até mesmo couro legítimo.

O couro natural é o material mais nobre, confortável e durável. Já o couro sintético é visualmente similar ao legítimo, mas com preço mais baixo, além de ser confortável ao toque e fácil de limpar. E cadeiras revestidas de tecido natural ou misto com fibras sintéticas costumam ser confortáveis e apresentar boa troca de calor, mas podem ser mais difíceis de limpar.

No acabamento, as cadeiras com costuras menos aparentes costumam ser mais confortáveis.

E não deixe de ler os comentários e avaliações dos consumidores nos anúncios.

Por fim, pense na cadeira gamer como um investimento em conforto, ergonomia e qualidade de vida, principalmente, para quem vai utilizá-la também nos estudos ou home office. Uma boa cadeira pode durar vários anos, se bem conservada. Veja a seguir algumas cadeiras gamer disponíveis no Submarino.

Modelo desenvolvido para pessoas de até 120 kg, com estofado e encosto com espumas de alta qualidade e densidade. Revestimento em couro sintético de PU. Conta ainda com descanso para pernas.

Cadeira com Air Tech que promete aumentar a circulação de ar e respirabilidade. Tem espuma de alta densidade e apoio para cabeça e costas, com encosto reclinável a até 135º. Recomendada para jogadores até 125 kg.

Cadeira revestida em couro PU, conta com regulagem de altura com pistão a gás e mecanismo com sistema Relax. Recomendada para pessoas de até 150 kg.

Cadeira com pés giratórios de 68 cm de diâmetro e rodízios, para dar mais estabilidade e praticidade no uso. Adequada para pessoas de até 150 kg, é revestida em couro e tem almofadas para apoio da lombar e pescoço.

Cadeira revestida em couro sintético, com apoios para lombar e pescoço, braços fixos e mecanismo para ajustar a altura. Indicada para pessoas até 120 kg.