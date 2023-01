Concurso do Banco do Brasil 2023 gera memes nas redes; veja os melhores

O concurso do Banco do Brasil 2023 está com inscrições abertas desde o mês de dezembro do ano passado, e desde lá vem colecionando memes nas redes sociais. Diversos usuários estão publicando de forma bem-humorada suas rotinas de estudo e preparativos para as provas, enquanto outros também aproveitam a ocasião para fazer piada sobre o desejo de serem aprovados, a insistência de familiares para fazer a inscrição e sobre uma possível reprovação no certame. Confira, a seguir, uma seleção de memes sobre o concurso do Banco do Brasil 2023 publicados no Twitter.