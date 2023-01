Conheça 10 curtas-metragens para assistir no Disney+

Pensando nisso, o TechTudo reuniu em uma lista dez curtas animados para assistir com a família e os amigos no Disney+. O critério de seleção levou em consideração produções premiadas e suas avaliações em sites agregadores, como o IMDb e o Rotten Tomatoes. Confira!

A animação 22 Contra a Terra traz a história da alma 22 antes dos acontecimentos do premiado filme Soul — Foto: Divulgação/Disney

1. 22 Contra a Terra (2021)

Dirigida por Enrico Casarosa (Luca), este curta é um spin-off do filme animado Soul (2020), vencedor do Oscar nas categorias de Melhor Animação e Melhor Trilha Sonora Original. A trama acompanha a história da alma 22 logo após se recusar a ir para a Terra e formar uma gangue com cinco outras almas para criar uma verdadeira rebelião. No entanto, o que 22 não esperava era que o seu ato conspiratório pudesse lhe mostrar um significado da vida que ela desconhecia.

Com nove minutos de duração, 22 Contra a Terra tem seu elenco de vozes composto por grandes nomes do cinema mundial, como Tina Fey (Meninas Malvadas) dando vida à própria protagonista, Richard Ayoade (Submarino), Paola Cortellesi (Guerra dos Sexos) e a brasileira Alice Braga (Cidade de Deus). Além disso, o curta-metragem conta com boas avaliações em sites agregadores, como é o caso do IMDb, que concedeu nota 6.4 de 10, com base em 4,6 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou 54% de pontuação pela audiência.

2. Piper: Descobrindo o Mundo (2016)

Com duração de apenas 6 minutos, este curta conta com roteiro e direção de Alan Barillaro (The Legend of Ngong Hills) e ganhou o Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 2017. Em sua história, um filhote de passarinho sai pela primeira vez de seu ninho em busca de comida. No entanto, o pequeno bichinho precisará criar coragem para conseguir seu alimento, sob a areia de uma praia. Mas com a ajuda de um novo amigo, ele pode superar seus medos.

Sem elenco de vozes por se tratar de curta-metragem sem diálogos, Piper: Descobrindo o Mundo é muito bem avaliado, possuindo 100% de aprovação pela crítica no site agregador Rotten Tomatoes e uma nota 8.3 de 10, com base em 30 mil avaliações, no IMDb.

Piper: Descobrindo o Mundo é um curta dirigido por Alan Barillaro, em 2016 — Foto: Divulgação/Disney

3. O Avião de Papel (2012)

Essa animação em preto e branco é dirigida por John Kahrs (Os Incríveis) e tem seis minutos de duração. Vencedora do Oscar na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação em 2013, a produção acompanha a história de um jovem solitário chamado George que, em um encontro ocasional com uma moça chamada Meg durante o trajeto até o trabalho, acaba se encantando por ela. Contudo, ao se afastarem, o protagonista começa a pensar que perdeu para sempre a garota de seus sonhos, até que o destino resolve dar uma segunda chance para o garoto apaixonado.

O elenco de vozes do curta-metragem é composto pelo próprio John Kahrs no papel de George e Kari Wahlgren (Rick and Morty) como a bela Meg. Já em relação às avaliações do projeto, O Avião de Papel obteve nota 8.2 de 10, levando em consideração 34 mil reviews. Por fim, no Rotten Tomatoes o curta conquistou uma pontuação de 91% em relação à audiência.

Avião de Papel é um curta sobre amor, escolhas e destino — Foto: Divugação/Disney

4. Tick Tock Tale (2010)

Sem diálogos ou elenco de vozes, o cineasta e animador Dean Wellins assinou a direção deste curta, que tem duração de seis minutos. Situada em Londres, na época da Era Vitoriana, a trama acompanha um relógio um tanto que peculiar é motivo de piada para os outros relógios chiques e antigos da loja. Entretanto, quando este item oprimido e sem tempo a perder evita um grande roubo no negócio, a história mostra que mesmo a imperfeição pode ser algo único.

Além disso, é importante lembrar que a recepção do curta-metragem Tick Tock Tale no site agregador IMDb foi boa, conseguindo uma nota 7.3 de 10, com base em 1,9 mil considerações. No entanto, no Rotten Tomatoes o projeto ainda não foi cadastrado.

O curta de animação americano, de 2010, foi lançado originalmente junto com o filme Enrolados — Foto: Divulgaçõa/Disney

5. Juntos Novamente (2021)

Com direção do animador Zach A. Parrish (Short Circuit), este curta de seis minutos de duração também não possui diálogos nem mesmo elenco de vozes. Descrita pela própria Disney como "uma fantasia musical experimental", a trama acompanha um casal de idosos: Art, um senhor extremamente rabugento, e Dot, sua esposa alegre e radiante. Os dois vivem em uma cidade vibrante, repleta de muita luz, energia e, principalmente, música. Os anos juntos os afastaram um do outro, mas em uma certa noite mágica, os protagonistas reacendem sua paixão juvenil por meio da dança, com direito a muitas memórias da juventude e tendo como pano de fundo a paisagem urbana.

Temas como juventude, envelhecimento, amor e vida destacam-se como pontos norteadores da narrativa, além de uma trilha sonora regada aos clássicos gêneros musicais da década de 1960, como o jazz e o funk americano. Além disso, Juntos Novamente possui altíssimas avaliações. No site IMDb, por exemplo, o curta animado tem nota 7.8 de 10, com base em 6,8 mil avaliações no veículo. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou uma porcentagem de 88% em relação à audiência.

Curta tem a dança como tema centra, e traz uma trilha sonora com gêneros musicais típicos da década de 1960 — Foto: Divulgação/Disney

6. Destino (2003)

O desenvolvimento deste curta-metragem começou em 1945, e nasceu de uma parceria entre os renomados artistas o pintor Salvador Dalí e o animador Walt Disney. No entanto, por conta de problemas financeiros do estúdio de animação, o lançamento do projeto foi postergado até 2003. Com seis minutos de duração e dirigido por Dominique Monféry (O Segredo De Eleonor), o projeto acompanha a trágica história de amor de Chronos, divindade que personifica o Tempo, e uma jovem mortal, chamada Dahlia.

Repleto de paisagens surreais, por conta de Dalí, o curta Destino ilustra um romance impossível. Com boas avaliações em sites agregadores, a animação possui nota 7.6 de 10, com base em 5,5 mil considerações no IMDb.

Destino foi oficialmente idealizado em 1945, 58 anos antes da sua estreia — Foto: Divulgação/Disney

7. Bao (2018)

Dirigido por Domee Shi (Red: Crescer é uma Fera) e com sete minutos de duração, a animação venceu o Oscar na categoria de Melhor Animação em Curta-metragem, em 2019. O projeto, produzido em parceria com os estúdios Pixar, acompanha a história de uma mãe que sofre com a ausência do filho, que cresceu e saiu de casa. No entanto, e em um dia qualquer, quando um de seus bolinhos ganha vida de forma misteriosa, a mulher tem uma segunda chance para exercer o que faz de melhor: ser mãe.

Também sem diálogos, a produção conta com um elenco de vozes pequeno, usado para dar vida às interjeições dos personagens durante a narrativa. Neste caso, destacam-se o novato Daniel Kailin no papel do filho e Sindy Lau (When Time Got Louder) interpretando a mãe. Já em relação à recepção, o curta-metragem Bao obteve excelentes avaliações. No site IMDb, por exemplo, o projeto teve nota 75 de 10, com base em 30 mil avaliações. No Rotten Tomatoes, conquistou 89% de aprovação da crítica.

Curta ganhou o Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação, em 2019 — Foto: Divulgação/Disney

8. Flutuar (2019)

Usando sua experiência com o próprio filho como inspiração para o curta, Bobby Alcid Rubio (Divertida Mente) assina a direção do projeto, que possui duração de 11 minutos. A história acompanha um pai que descobre que seu filho tem autismo. Sem querer que a criança passe por julgamentos e críticas, ele então resolve "escondê-lo" de todos. Certo dia, entretanto, a habilidade de flutuar do pequeno cai em conhecimento público e o pai deverá escolher o que fazer a partir disso.

Já o elenco de vozes é composto pelo próprio Bobby Rubio no papel do pai, Eli Fucile (Os Incríveis 2) como o bebê Alex, e a novata Luna Watson e Mika Kubo (Bumblebee) como vozes adicionais. Sobre a recepção do projeto, o curta-metragem Flutuar tem nota 7.2 de 10, com base em 4,2 mil considerações, enquanto o Rotten Tomatoes ainda não registrou nenhuma avaliação da animação.

Curta trata de assuntos como autismo e foi lançado em 2019 — Foto: Divulgação/Disney

9. Wind (2019)

Com duração de oito minutos e direção de Edwin Chang (Up: Altas Aventuras), este curta, feito em parceria com a Pixar, aborda a história de uma avó e seu neto em um mundo de realismo mágico, no qual estão presos. Com um único objetivo, os dois tentam a todo custo encontrar uma vida melhor.

As vozes dos dois personagens tem dublagem oficial de Sonoko Konishi (Carros) no papel da avó e Emilio Fuentes (Viva – A Vida É uma Festa) interpretando o neto. Com boa recepção no site agregador IMDb, o curta Wind obteve nota 7 de 10, levando em consideração 2,2 mil reviews. Já no Rotten Tomatoes, o projeto animado ainda não foi avaliado.

Escrito e dirigido por Edwin Chang, o curta foi produzido pela Pixar Animation Studios — Foto: Divulgação/Disney

10. La Luna (2012)

Também com direção de Enrico Casarosa (O Bom Dinossauro), esta animação conta com seis minutos de duração total e é uma fábula atemporal. O curta acompanha a história de um menino que sai para trabalhar com seu pai e avô pela primeira vez. Em um barco no mar e com um horizonte que parece infinito, o protagonista tem uma grande surpresa quando descobre mais sobre inusitado ofício de sua família.

O elenco de vozes da animação é composto por nomes como Tony Fucile (Ratatouille), Krista Sheffler (My Movie Girl) e Phil Sheridan (Unus Annus). Já a recepção do curta La Luna foi excelente, tendo conseguido nota 7.9 de 10, com base em 16 avaliações no site IMDb. No Rotten Tomatoes, a animação obteve uma pontuação de 88% em relação à audiência.