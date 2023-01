Conheça 10 séries muito aguardadas em 2023

O TechTudo selecionou dez séries muito aguardadas para 2023, com estreias já divulgadas ou aguardadas. Para elaborar a lista, foram consideradas as obras com melhores notas da crítica e do público, a expectativa da imprensa internacional, além da presença de renomados elencos e equipes técnicas. Os lançamentos têm algumas coincidências, por exemplo, trazer novos enredos para personagens já conhecidos. Isso porque mesmo as mais aguardadas estreias não são obras totalmente estranhas ao público.

Duas delas são adaptações: The Last of Us (HBO Max), do popular jogo do PS3, e Daisy Jones and The Six (Amazon Prime Video), um livro best-seller do The New York Times. Já outras duas são spin-offs: Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Netflix) carrega um título que já fala por si só, e Ahsoka (Disney+) leva o nome de um dos personagens da série O Mandaloriano (Disney+), baseada em Star Wars. Produções aclamadas, como The Witcher e The Crown, também prometem sequências. Confira, a seguir, informações sobre enredos, datas de lançamento e streaming em que estarão disponíveis.

The Last of Us

A adaptação do popular jogo de videogame é uma das séries mais aguardadas para 2023: The Last of Us. Em um cenário pós-apocalíptico, acompanhamos Joel, sobrevivente de uma pandemia nos Estados Unidos provocada por um fungo chamado cordyceps, que transforma humanos em espécies de zumbis. Sua missão é proteger Ellie, jovem que desempenha um papel fundamental na busca de uma cura, enquanto atravessam o país dizimado por esses monstros comedores de carne humana. A produção estará disponível na HBO Max a partir de 15 de janeiro.

Estrelada por Pedro Pascal (O Mandaloriano) e Bella Ramsey (Game of Thrones), a série é produzida por Neil Druckmann, co-presidente da Naughty Dog, estúdio de videogame que criou o jogo, juntamente com o ganhador do Emmy Craig Mazin (Chernobyl). No trailer, já foi possível ver algumas cenas conhecidas pelos fãs do título original, como dois arranha-céus em colapso que Joel e Ellie devem atravessar e a fuga de uma zona de quarentena. Barrie Gower, designer que criou o visual dos monstros para a adaptação, disse à Variety: “Pelo que vi do programa e do que filmamos, é muito verdadeiro e autêntico ao jogo”.

Loki

A segunda temporada de Loki tem sido apontada como a produção mais aguardada da Disney+ para 2023, mesmo que sua estreia só vá acontecer no segundo trimestre do ano, ainda sem data definida. Na primeira vez em que vimos o Deus da Trapaça como protagonista, ele tinha em mãos o poder da joia do espaço, que o permitia manipular as linhas do tempo com a intenção de chegar a Midgard. Interferindo em momentos importantes da história da humanidade, Loki descobre que suas atitudes podem colocar todo o universo em risco.

O já conhecido e aclamado personagem é interpretado por Tom Hiddleston (A Serpente de Essex), que contracena com Owen Wilson (Marley & eu) e Eugene Cordero (Tacoma FD) na produção criada por Michael Waldron, também roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A série foi indicada seis vezes ao Emmy 2022 e ganhou duas categorias do People's Choice Awards 2021, além de também contar com ótimas avaliações em sites especializados. No Rotten Tomatoes, Loki tem a aprovação de 92% da crítica e de 90% da audiência, enquanto no IMDb sua nota é 8,2. No Metacritic, o índice de aprovação cai, com média 74 em uma escala de 100 em relação aos críticos, e nota 7,2 em uma escala de 10 de acordo com os usuários.

Succession

A quarta temporada da premiada série Succession chegará à HBO Max entre março e junho do próximo ano, ainda sem data definida. Na trama, acompanhamos a disputa dos herdeiros da família Roy pelo império midiático conhecido como Waystar RoyCO, depois da piora da saúde do patriarca Logan Roy. A ambição sem limites entre os irmãos e a tensão sobre quem ficará com o controle das empresas guiam os 29 episódios da série até o momento e os que ainda serão lançados.

Logan Roy é interpretado pelo ator Brian Cox (Rastros de Vingança), e seus filhos são encenados por Jeremy Strong (Magnatas do Crime), Sarah Snook (O Predestinado), Kieran Culkin (Esqueceram de Mim) e Alan Ruck (Curtindo a Vida Adoidado). A criação da série é do britânico Jesse Armstrong, conhecido por seu trabalho de roteirista no filme Quatro Leões. Succession já conquistou 13 Emmys em três edições da premiação, além de também colecionar avaliações positivas em sites especializados. No Metacritic, a produção alcançou média 83 entre a crítica e nota 8,1 entre os usuários. Já no Rotten Tomatoes, 94% dos críticos e 86% do público aprovou a série. No IMDb, sua nota é de 8,8, sendo a 69ª série mais bem avaliada do site.

Daisy Jones and The Six

O livro Daisy Jones and The Six, da autora Taylor Jenkins Reid, foi um dos mais vendidos dos Estados Unidos em 2019, e sua adaptação chega à Amazon Prime Video em 3 de março. A história gira em torno de Daisy Jones, uma artista solo, e The Six, uma banda de rock, que se juntam na década de 70 para fazer música. Acompanhamos desde o início das jovens estrelas na cena musical de Los Angeles até se tornarem uma das bandas mais icônicas da história e se separarem no auge da fama.

Fazem parte do elenco principal as atrizes Riley Keough (A Lista Terminal) e Camilla Morrone (Valley Girl) e os atores Sam Claflin (Como Eu Era Antes de Você), Will Harrison (Madam Secretary), Sebastian Chacon (Narcos) e Josh Whitehouse (Valley Girl). A série foi escrita por Scott Neustadter e Michael H. Weber, roteiristas conhecidos pela comédia romântica (500) Dias com Ela. A produção fica por conta de Reese Witherspoon e sua produtora Hello Sunshine, em colaboração com Circle of Confusion e Amazon Studios. Denise Wingate é a figurinista responsável por trazer à tona a magia dos anos 70.

The Witcher

A terceira temporada de The Witcher ainda não tem data de estreia definida, mas chegará à Netflix entre junho e setembro de 2023 em meio a expectativas em relação à mudança de seu ator principal. No fim de outubro, foi anunciado que Cavill deixará o papel de Geralt depois de três temporadas e Liam Hemsworth (Jogos Vorazes) o assumirá para as próximas sequências.

Na série de fantasia, Geralt de Rívia é um solitário caçador de monstros interpretado por Henry Cavill (Homem de Aço) e tem seu caminho cruzado com os de duas mulheres que mudarão seu destino: a feiticeira Yennefer de Vengerberg, encenada por Anya Chalotra (Army of the Dead: Lost Vegas), e a princesa Cirilla de Cintra, interpretada por Freya Allan (The Third Day). A trama acompanha os três personagens em diferentes passagens do tempo até que se encontrem em uma temida batalha contra invasores.

A adaptação, baseada na saga de livros do polonês Andrzej Sapkowski, foi indicada três vezes ao Emmy e conquistou duas categorias no British Academy Film Awards (BAFTA). The Witcher também conta com a boa avaliação da crítica, com nota 8,1 no IMDb, e aprovação de 81% pelos críticos e 75% pela audiência no Rotten Tomatoes.

The Handmaid’s Tale

Se a produção de The Handmaid’s Tale seguir o mesmo cronograma dos últimos cinco anos, teremos a temporada final da série entre o fim de 2023 e início de 2024, mas ainda não há uma previsão oficial. Baseada no livro O Conto da Aia, de Margaret Atwood, somos apresentados a uma distopia em que o presidente dos Estados Unidos é assassinado e uma facção católica assume o governo para, supostamente, restaurar a paz. Com um regime totalitário instaurado e baseado nas leis do Antigo Testamento, as handmaids são mulheres cujo único fim é procriar para manter os níveis demográficos da população. As primeiras cinco temporadas da série podem ser conferidas no Paramount+.

A protagonista da adaptação, a handmaid June Osborne, é interpretada pela atriz Elisabeth Moss (Mad Men). Também contracenam com ela as atrizes Yvonne Strahovski (Chuck) e Ann Dowd (Mass). A produção do showrunner Bruce Miller (Eureka) é amplamente aclamada, tendo conquistado 15 Emmys em cinco edições da premiação e colecionado ótimas avaliações da crítica. No IMDb, sua nota é 8,4, enquanto no Metacritic a média de aprovação dos críticos é de 81 em uma escala de 100, mas há um declínio na nota dos usuários, 7,0. No Rotten Tomatoes, isso se repete, com aprovação de 83% da crítica e somente 65% da audiência.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

O spin-off de Bridgerton, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, está previsto para estreiar em 2023, mas a Netflix ainda não divulgou uma data oficial. Nele, acompanharemos a história da jovem rainha Charlotte, cujo casamento com o rei George desencadeou, além de uma história de amor, uma grande mudança social, criando o mundo herdado pelos personagens da série principal. India Ria Amarteifio (Unidas pela Esperança) interpreta a protagonista da produção e contracena com Corey Mylchreest (Sandman) como o jovem rei George.

Shonda Rhimes, conhecida por seu trabalho em Grey’s Anatomy, é showrunner e roteirista, além de produtora executiva, juntamente com Tom Verica (Como Defender um Assassino) e Betsy Beers (Bridgerton). As primeiras imagens da série foram lançadas durante o evento online da Netflix Tudum, em setembro deste ano, em que assistimos a um cômico e instigante primeiro encontro entre os jovens monarcas.

The Crown

A Netflix ainda não anunciou uma data oficial para o aguardado desfecho da série The Crown, mas é provável que ele chegue entre o fim de 2023 e início de 2024. Na trama, acompanhamos as rivalidades políticas e o romance presente no reinado da rainha Elizabeth II, assim como os eventos que moldaram a segunda metade do século XX. Como é uma produção biográfica ficcional, The Crown conta com três atrizes interpretando a rainha Elizabeth II nas diferentes fases de sua vida: Claire Foy (A Very British Scandal), Olivia Colman (Fleabag) e Imelda Staunton (Harry Potter e a Ordem da Fênix).

Escrita por Peter Morgan (Frost/Nixon), a série já ganhou 21 Emmys em quatro edições da premiação. No Rotten Tomatoes, a produção conta com a aprovação de 86% da crítica e 90% do público, além de nota 8,7 no IMDb. Segundo Morgan, em entrevista para The Hollywood Reporter, eventos recentes envolvendo a família real não serão retratados. “Estou muito mais confortável escrevendo sobre coisas que aconteceram há pelo menos 20 anos. Isso é tempo e distância suficientes para realmente entender algo, entender seu papel, sua posição, sua relevância”, disse ele.

Outlander

A sétima temporada do aclamado drama Outlander teve sua estreia anunciada para o verão no hemisfério norte, ou seja, o inverno no Brasil. Na série, conhecemos Claire Randall, uma enfermeira de combate inglesa que vive em 1945 e é misteriosamente arrastada no tempo para o ano de 1743. A protagonista é interpretada por Caitríona Balfe (Belfast), que contracena com o ator Sam Heughan (Love Again). As seis temporadas da produção estão disponíveis na Star+.

Baseada na saga de livros da americana Diana Gabaldon, a adaptação é produzida por Ronald D. Moore (Jornada nas Estrelas: A Nova Geração) e já foi indicada quatro vezes ao Emmy. Em portais especializados, Outlander tem uma ótima avaliação da crítica, com nota 8,4 tanto no IMDb quanto pelos usuários do Metacritic. Ainda no último site, a série tem média 76 por parte dos críticos. No Rotten Tomatoes, a produção conquistou 89% da crítica e 87% da audiência.

Ahsoka

A Disney+ promete muitos conteúdos para os fãs de Star Wars em 2023. Um deles é o spin-off da série O Mandaloriano, estrelando a adorada personagem Ahsoka. Apesar de muitas informações ainda não terem sido divulgadas, como a data de estreia por exemplo, o site Movie Web veiculou uma sinopse que teria sido vazada, em que a protagonista está em busca do malvado Grande Almirante Thrawn na esperança de que isso a ajude a localizar Ezra Bridger, o jovem Jedi que desapareceu há muitos anos.

Ahsoka é interpretada pela americana Rosario Dawson. Em entrevista para a Chicago Comic & Entertainment Expo, a atriz revelou que Dave Filoni, escritor e diretor da série, adorou o material já produzido. “Provavelmente terei problemas por dizer isso, mas Dave [Filoni] viu um dos episódios já editados e se aproximou, ele e Carrie Beck, ambos com olhos brilhantes, e me disse que foi uma experiência religiosa", contou.