Conheça 1923, nova série de drama com Harrison Ford no Paramount+

A série dramática 1923 , produção original da Paramount+ , vai estrear no catálogo do serviço de streaming no dia 29 de janeiro. Com direção de Taylor Sheridan (Sicario: Terra de Ninguém), o projeto é um prequel da aclamada série Yellowstone, lançada em 2018. Protagonizada pela ganhadora do Oscar Helen Mirren (A Rainha) e o indicado à mesma premiação, Harrison Ford (Indiana Jones), a trama do novo seriado de época dá continuidade à história da origem da família Dutton, bem como a apresentação de uma nova geração, liderada pelo patriarca Jacob e pela matriarca Cara.

A produção da série ficou nas mãos das empresas MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, e marca o mais recente trabalho de Sheridan para o catálogo da Paramount+. Confira, a seguir, mais detalhes de 1923, como sinopse, elenco e repercussão na mídia.

Helen Mirren interpreta a personagem Cara Dutton na série dramática

Enredo de 1923

Com duas temporadas de oito episódios cada previstas, a trama da série dramática acompanha a história da família Dutton no início do século 20, nos Estados Unidos. Nela, o patriarca Jacob e a matriarca Cara, donos do rancho Yellowstone, enfrentam um novo conjunto de desafios no oeste montanhoso. Entre eles, inimigos perigosos que ameaçam suas terras, questões referentes à expansão ocidental, pandemias, a Lei Seca e a Grande Depressão. Focado em um modo de vida pastoril, a série derivada ainda aborda temas como a herança geracional, os direitos de propriedade, a perseguição indígena e a gentrificação das terras.

Outro ponto que vale destacar é que 1923 teve a maior estreia da história da Paramount+, visto que a série primeiramente estreou em dezembro, nos Estados Unidos. O recorde superou o número anterior batido por Yellowstone em quase 80%, com 7,4 milhões de espectadores. Por fim, o seriado ainda se tornou a maior estreia de série na TV a cabo em 2022.

Elenco

Estrelado por Harrison Ford (Star Wars) no papel de Jacob e Helen Mirren (A Grande Mentira) no de Cara Dutton, o elenco de 1923 ainda é composto por nomes como Brandon Sklenar (Midway - Batalha em Alto Mar), Darren Mann (Animal Kingdom), Michelle Randolph (A Snow-White Christmas), James Badge Dale (Hightown), Marley Shelton (Scream), Brian Geraghty (Big Sky), Julia Schlaepfer (The Politician), Aminah Nieves (Blueberry) e Jerome Flynn (Game of Thrones).

1923: série apresenta história de origem de Yellowstone, aclamada produção de 2022 da Paramount+.

Repercussão

Com enorme popularidade, a série 1923 vem se destacando entre o público e a imprensa especializada, principalmente no que se refere aos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, 5,6 mil usuários avaliaram a produção original da Paramount+ e concederam nota 8.5 ao projeto. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Taylor Sheridan conquistou 91% de aprovação e uma pontuação de 72% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "distinguida pelo inefável poder estelar de Harrison Ford e Helen Mirren, 1923 é outra adição sólida, embora implacavelmente sombria, ao universo de Yellowstone de Taylor Sheridan."

Já sobre as reviews de grande veículos da mídia internacional, como é o caso do The Guardian, a jornalista Adrian Horton exalta o drama histórico, afirmando que "sensibilidades épicas abundam desde o início" e elogia as performances de Ford e Mirren, destacando que o "mais recente show no universo de Taylor Sheridan apresenta fortes atuações de dois estadistas mais velhos da tela."