Conheça A Lição, série sul-coreana da Netflix; veja elenco e trailer

A série sul-coreana A Lição (The Glory, no original) estreou com destaque na Netflix. A produção exclusiva está até o momento no top 10 brasileiro de seriados da plataforma. Lançada no dia 30 de dezembro do ano passado, o thriller de drama e suspense narra a busca por vingança de uma professora que, na infância, sofreu bullying severo de seus ex-colegas. Com direção de Ahn Gil-ho (Passarela de Sonhos) e roteiro de Kim Eun-sook (Os Herdeiros), A Lição é estrelada por Song Hye-kyo (Descendentes do Sol), Lee Do-hyun (18 Outra Vez), Lim Ji-yeon (O Traidor), e mais.