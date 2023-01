Conheça A Mulher dos Mortos, série de suspense da Netflix; veja elenco

Entre as principais pistas para desvendar a morte do marido de Blum, está Dunja, uma jovem arredia que conhecia Mark antes do acidente — Foto: Reprodução/IMDb

3 de 3 Entre as principais pistas para desvendar a morte do marido de Blum, está Dunja, uma jovem arredia que conhecia Mark antes do acidente — Foto: Reprodução/IMDb

Em votação de 945 usuários no IMDb, A Mulher dos Mortos possui nota 6,8/10. A audiência também deu votos favoráveis no Rotten Tomatoes, onde a produção tem 94% de aprovação do público. Em review no site Ready Steady Cut, a primeira temporada obteve nota 4/5, sendo chamada de "joia escondida da Netflix". Já em resenha no portal Decider, A Mulher dos Mortos é "streamável" na avaliação do site, onde a produção foi descrita como "um thriller honesto, mas com cenário fantástico e uma protagonista com uma história trágica e algumas peculiaridades de personalidade."