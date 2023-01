Conheça Caleidoscópio, série da Netflix que brinca com a ordem dos episódios

Caleidoscópio, série de thriller criminal, é uma das produções disponibilizadas na Netflix na virada do ano. Seu diferencial é que os primeiros sete episódios podem ser assistidos em qualquer ordem e, ainda assim, tudo fará sentido no final. Criada por Eric Garcia (Os Vigaristas) e com o brasileiro José Padilha (Narcos) entre seus diretores, a série é vagamente baseada em um acontecimento real: o desaparecimento de sete bilhões de dólares no centro de Manhattan durante o furacão Sandy.

Seu elenco principal conta com o renomado ator Giancarlo Esposito (Breaking Bad), além de Paz Vega (The OA), Rufus Sewell (O Cavalo Amarelo) e Jai Courtney (Esquadrão Suicida). A produção é de responsabilidade da Scott Free Productions e Automatik Entertainment. Anteriormente, a produção se chamava Jigsaw (quebra-cabeça), mas seu título foi alterado em setembro de 2022. Confira, a seguir, mais informações sobre seu enredo, elenco e equipe técnica, além da repercussão e o seu trailer.

2 de 2 Em Caleidoscópio, uma gangue de ladrões tenta roubar o cofre mais seguro dos Estados Unidos durante um furacão — Foto: Reprodução/IMDb Em Caleidoscópio, uma gangue de ladrões tenta roubar o cofre mais seguro dos Estados Unidos durante um furacão — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Caleidoscópio

A trama de Caleidoscópio gira em torno de uma gangue de ladrões liderada por Leo Pap que tenta roubar o cofre mais seguro dos Estados Unidos durante o furacão Sandy. Enquanto a população e autoridades de Manhattan lidam com o desastre natural, Leo e seu grupo põem em prática o seu mais ambicioso plano, que tem como um dos motivos uma vingança pessoal contra seu ex-companheiro de roubo Robert Salas, atualmente especialista em segurança.

Além do enredo que busca agradar fãs de thrillers criminais, a série tem como seu maior diferencial a possibilidade de “embaralhar” a ordem de seus sete primeiros episódios e, ainda assim, haver nexo em sua conclusão no oitavo e último, o que traz certa interatividade. Cenas com relatos de 24 anos antes do roubo e um ano após o acontecimento são retratados nesta primeira temporada.

Elenco e equipe técnica

A história de Caleidoscópio é centrada no personagem Leo Pap, interpretado pelo aclamado ator Giancarlo Esposito, famoso por seus trabalhos em Breaking Bad, Os Suspeitos e Mogli - O Menino Lobo. Também faz parte do elenco a atriz espanhola Paz Vega, que contracenou na série da Netflix The OA, e o australiano Jai Courtney, rosto conhecido pelo papel de Capitão Bumerangue no filme Esquadrão Suicida. O britânico Rufus Sewell, que atuou na produção ganhadora do Emmy O Homem do Castelo Alto, interpreta Robert Salas, antigo amigo e agora inimigo do protagonista.

Caleidoscópio foi criada, produzida e roteirizada pelo escritor e produtor americano Eric Garcia, conhecido pelos seus trabalhos em Repo Men: O Resgate de Órgãos, Os Vigaristas e A Autópsia. José Padilha, cineasta brasileiro conhecido pelo filme nacional Tropa de Elite e a série da Netflix Narcos, dirigiu o 1º e 2º episódios. Os diretores responsáveis pelos demais são Everardo Gout (Marte), Mairzee Almas (Sandman) e Robert Townsend (Raio Negro).

Repercussão da crítica e do público

Até o momento, a série conta com pouco mais de 3.500 votos no IMDb, e nota 7,1. No Metacritic, a avaliação baseada em 13 críticas é de 60 em uma escala de 100, enquanto a média de sete usuários foi de 5,4 em uma escala de 10. Apesar de ainda não haver um consenso no Rotten Tomatoes, Caleidoscópio só conquistou 38% da crítica e 67% do público até a data de publicação deste artigo. Chase Hutchinson, do site Collider, resume que "apesar de todas as centelhas de intriga sentidas em sua forma narrativa, Kaleidoscope é um experimento que prova que você sempre precisará de uma boa história para superar o mero truque".