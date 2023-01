Conheça Canibal, a nova série de terror japonesa da Star+

A série Canibal entrou no catálogo da Star + em 28 de dezembro e até o momento já conta com dois episódios disponíveis. Baseado no mangá best-seller e homônimo de Masaaki Ninomiya, a história conta sobre um jovem policial que, ao chegar em uma vila japonesa remota, presencia eventos alarmantes que começam a assombrar a todos os moradores. A adaptação ficou por conta de Takamasa Oe, enquanto o responsável pela produção é Teruhisa Yamamoto, dupla indicada ao Oscar 2022 por seu trabalho no filme de Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car. Além disso, Shinzo Katayama assina a direção do thriller psicológico.

Com um temporada dividida em sete partes ao todo, o live-action é exibido aqui no Brasil com exclusividade pela Star+ e conta com episódios novos lançados semanalmente, apesar de ser uma produção original da Disney no Japão e distribuído pelo Hulu nos Estados Unidos. Confira, a seguir, mais detalhes de Canibal, como sinopse, elenco e repercussão do projeto na mídia:

2 de 2 Série Canibal é baseada no mangá best-seller e homônimo de Masaaki Ninomiya — Foto: Divulgação/Star+ Série Canibal é baseada no mangá best-seller e homônimo de Masaaki Ninomiya — Foto: Divulgação/Star+

Enredo de Canibal

Situada em Kuge, uma vila fictícia japonesa, a história da série acompanha o policial Daigo Agawa (Yûya Yagira) que, após um incidente no trabalho, se muda com a esposa e filha pequena. Ao chegar na cidadezinha, o protagonista assume o novo cargo de oficial na vila montanhosa. Tudo parece correr bem até que o corpo de uma idosa é encontrado e a família Goto, dona e proprietária de grande parte da vila, afirma que a vítima foi, na verdade, atacada por um urso. Ao examinar o corpo, Daigo descobre um ferimento causado por mordida humana. Com várias suspeitas em mente, o policial desconfia de que algo terrível possa estar acontecendo na cidade.

Elenco

Além de Yûya Yagira (O Menino de Asakusa) como o protagonista e policial Daigo Agawa, o elenco da série ainda conta com nomes como Rairu Sugita (A Long Goodbye), Shô Kasamatsu (Tokyo Vice), Takato Yonemoto (Floresta de Sangue), Riho Yoshioka (The Witness), Mahiro Takasugi (Rainbow Days), Baijaku Nakamura (Bar Lemon Heart), Kokone Shimizu (Horimiya), Kana Kita (Garota do Mal) e Mitsuko Baishô (Minha Vingança).

Repercussão

Ainda sem muitas avaliações pela imprensa especializada, em parte devido à temporada ter só dois episódios lançados até o momento, no site agregador IMDb, por exemplo, a série Canibal foi avaliada por 101 usuários, que concederam nota 7,6 ao thriller.

Já alguns críticos de veículos internacionais, como o jornalista Nelson Acosta, do Fiction Horizon, alega que os efeitos visuais da série "parecem muito inacabados" e que a adaptação "os usa ao mínimo, mas quando a cena pede por eles, você pode esperar que eles não sejam da melhor qualidade".

Por outro lado, Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, tece comentários mistos sobre o projeto, afirmando que "apesar do enredo central horrível e brutal, Canibal é principalmente uma história baseada em personagens. Você conhecerá muitos personagens intrigantes. Alguns são bons e muitos são ruins, mas todos eles são falhos o suficiente para torná-los realistas", explica.