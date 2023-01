Conheça Copenhagen Cowboy, série de suspense da Netflix

A série Copenhagen Cowboy foi lançada no dia 5 de janeiro como a nova aposta de suspense da Netflix nórdica. O primeiro trailer da produção conta com cenas repletas de muito neon, drogas e mistério. Com roteiro de Sara Isabella Jönsson, Johanne Algren e Mona Masri, o projeto dinamarquês ainda conta com a criação e direção do premiado cineasta Nicolas Winding Refn (Drive). A trama acompanha uma jovem excluída que busca vingança enquanto se aventura pelo submundo do crime de Copenhague, agora em uma versão decadente.

Com seis episódios ao todo, a série teve sua estreia oficialmente no Festival Internacional de Veneza, em setembro de 2022. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Copenhagen Cowboy, como sinopse, elenco e repercussão do longa na mídia.

2 de 2 Copenhagen Cowboy, série dinamarquesa da Netflix, foi originalmente lançada durante o Festival Internacional de Veneza — Foto: Divulgação/Netflix Copenhagen Cowboy, série dinamarquesa da Netflix, foi originalmente lançada durante o Festival Internacional de Veneza — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Copenhagen Cowboy

A trama de estilo noir tem como foco a jovem enigmática Miu (Angela Bundalovic), que após sofrer durante toda a sua vida, anseia por um recomeço. Para isso, porém, ela precisará lidar com o submundo do crime de Copenhagen, a fim de buscar justiça e vingança contra sua rival Rakel. Após o encontro, ambas embarcam em uma jornada entre o natural e o sobrenatural, e logo descobrem que não estão sozinhas.

A narrativa lenta tem como pano de fundo um mundo distópico, repleto de frames em neon e muita violência. Assim, logo é possível notar a mistura entre a estética neo-noir e cyberpunk, características já vistas em outros projetos do diretor Nicolas Winding Refn, como em The Neon Demon. Por conta desses elementos e do enredo original, o projeto agradou a crítica especializada e ganhou popularidade entre o público. No site IMDb, por exemplo, a produção obteve nota 6.8 de 10.

Elenco

Estrelada por Angela Bundalovic (The Rain) no papel principal, a série ainda conta com o famoso ator croata-dinamarquês Zlatko Buric (Snatch: Um Novo Golpe) no papel de Miroslav, e nomes como os novatos Andreas Lykke Jørgensen, interpretando Nicklas; Jason Hendil-Forssell como Chiang; LiIi Zhang, que dá vida à Mãe Hulda; Dragana Milutinovic, que é Rosella e; Lola Corfixen como Rakel, no elenco do projeto.

Por fim, vale lembrar que Copenhagen Cowboy não será a primeira série de Nicolas Winding Refn, isso porque, em 2019, o cineasta dirigiu a minissérie americana Muito Velho para Morrer Jovem, da Amazon Prime Video, que foi estrelada por Milles Teller e Augusto Aguilera.