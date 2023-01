Conheça Good Omens, série do Prime Video, e o que esperar da 2ª temporada

Belas Maldições (Good Omens), a adaptação do livro de Neil Gaiman e Terry Pratchett, foi lançada em 2019 no Amazon Prime Video . Na primeira temporada da série, dirigida por Douglas Mackinnon, o público conheceu a curiosa relação de um anjo (Michael Sheen) e um demônio (David Tennant), que desde o início dos tempos, travam constantes batalhas para guiar as ações humanas à virtude ou à corrupção. Contudo, entre alfinetadas e sabotagens, ambos devem se unir para salvar a vida na Terra.

Recentemente, Gaiman revelou em sua conta no Tumblr que a segunda temporada da adaptação estreia ainda este ano, ainda sem uma data ou trailers para divulgação. As expectativas para a continuação vêm sendo alimentadas desde 2020, quando o mini episódio "Good Omens: Lockdown" foi lançado, com Sheen e Tennant de volta aos seus papéis. Por isso, o TechTudo relembra o enredo do programa e levanta os nomes confirmados para a segunda temporada, bem como as avaliações recebidas pelos usuários nos principais agregadores da Internet.

2 de 3 Michael Sheen e David Tennant estrelam a série da Prime Video, Good Omens — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Michael Sheen e David Tennant estrelam a série da Prime Video, Good Omens — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

📝 Eu sou a Megan: onde assistir ou baixar Megan is Missing? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo

Belas Maldições é uma sátira construída a partir de referências a filmes sobre o fim dos tempos, como A Profecia (1975). Na série, o anjo Aziraphale (Sheen) e o demônio Crawley (Tennant) esquecem suas diferenças e a rivalidade que alimentam desde a criação do mundo para evitar o Apocalipse. Após uma confusão de um atrapalhado grupo de ocultistas que pretendiam trazer o anticristo à vida, o herdeiro de Satã é enviado para a família errada e se torna ilocalizável.

Assim, o anjo e o demônio unem seus poderes em uma parceria improvável para localizar a criança diabólica e impedir que mais sinais do armagedom se concretizem. Ao mesmo tempo, a dupla tenta persuadir o paraíso e o inferno de que a humanidade merece mais uma chance. Apesar de não haver maiores informações quanto ao enredo dos novos episódios, Gaiman e Pratchett elaboraram novas ideias para a sequência em uma história inédita, dentro do universo criado para o livro e para a série que não foram aproveitadas para a publicação e para a primeira temporada.

Em blog no Tumblr, o criador de Sandman e Coraline declarou: “Ainda há muitas questões que as pessoas vêm perguntando sobre o que acontece a seguir com nossos anjo e demônio favoritos. Aqui estão as respostas que vocês estavam esperando: nós voltamos a Soho, resolvendo um mistério que permeia tempo e espaço, que começa com um anjo vagando pela cidade, sem memórias”.

Elenco

Tennant se tornou conhecido após seus papéis em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005), como Bartolomeu Crouch Jr, um dos comensais da morte, e Doctor Who, como o décimo doutor. Ele retorna para a nova temporada da série britânica de ficção científica ainda em 2023. Enquanto Sheen, o ator ganhou destaque por sua interpretação como Aro, o líder do clã Volturi na saga Crepúsculo (2008). Michael também integrou o elenco da franquia Anjos da Noite (2003), como Lucian, e deu voz ao coelho branco de Alice no País das Maravilhas (2010).

Belas Maldições também conta com a participação de Jon Hamm (de Mad Men), como o anjo Gabriel, a atriz premiada pelo Oscar Frances Mcdormand (de Nomadland), como a voz de Deus, e Benedict Cumberbatch (de Doutor Estranho) dando voz ao próprio Lúcifer. A série também revelou o ator Sam Taylor Buck, que interpretou a versão infantil do anticristo.

A segunda temporada conta com o retorno de grande parte do elenco e a adição de novos personagens. Entre eles, Hamm volta para interpretar Gabriel e Derek Jacobi (O Discurso do Rei), que nesta sequência faz a voz de Deus, substituindo Mcdormad. Outra participação descontinuada nos novos episódios é a de Cumberbatch, já que não há confirmações de que o personagem Satã fará parte do novo enredo. Entre os novos nomes adicionados, são destaques: Quelin Sepulveda (Fala Comigo), Maggie Service (A Separete Peace) e Miranda Richardson (Harry Potter e o Cálice de Fogo).

3 de 3 Jon Hamm é um dos antagonistas da série e sua volta em Good Omens foi confirmada — Foto: Reprodução/Variety Jon Hamm é um dos antagonistas da série e sua volta em Good Omens foi confirmada — Foto: Reprodução/Variety

Repercussão

Assim como o livro escrito por Gaiman e Pratchett, o programa conquistou expressiva popularidade e um público que vem aguardando fervorosamente pela continuação. Para além do humor britânico que cativou a audiência, as críticas presentes na narrativa permanecem atuais ainda hoje, e geraram boas impressões em seus espectadores.

O título também alcançou um desempenho positivo nos principais agregadores de nota da Internet: no IMDb, Belas Maldições recebeu oito pontos, exibindo quatro estrelas no portal. Já no Rotten Tomatoes, 84% dos usuários aprovaram as desventuras de Crawley e Aziraphale. No Metacritic, por sua vez, a adaptação alcançou o score 66, na perspectiva dos críticos, e marcou 77 na pontuação média dos usuários.