Conheça Junji Ito: Histórias Macabras do Japão, novo anime da Netflix

Junji Ito: Histórias Macabras do Japão, um dos animes mais aguardados de 2023, chega à Netflix na próxima quinta-feira (19). A produção original da plataforma leva o nome do mangaká considerado o mestre do terror contemporâneo japonês e contará com 12 episódios baseados em 20 dos seus contos mais perturbadores. O Studio DEEN, outro responsável pela produção do título, já é familiar aos fãs do autor, pois outra coletânea nomeada Junji Ito Collection também foi produzida pela equipe em 2018, e pode ser conferida no Crunchyroll .

O elenco principal da animação conta com Rie Suegara (Tomie), Yumiri Hanamori (Tsukiko Izumisawa), Yūji Mitsuya (Soichi) e Hiro Shimono (Oshikiri). Além do anime da Netflix, uma produção baseada em um dos títulos mais famosos do mangaká, Uzumaki, está em desenvolvimento pela Adult Swim e Production IG, com o lançamento também previsto para 2023. Confira, a seguir, mais informações sobre o enredo de Junji Ito: Histórias Macabras do Japão, repercussão pela crítica e trailer.

2 de 2 Em Junji Ito: Histórias Macabras do Japão, 20 aterrorizantes contos do mangaká são animados — Foto: Reprodução/Netflix Brasil Em Junji Ito: Histórias Macabras do Japão, 20 aterrorizantes contos do mangaká são animados — Foto: Reprodução/Netflix Brasil

📝 Crunchyroll é legal e confiável? Descubra no Fórum do TechTudo

Enredo de Junji Ito: Histórias Macabras do Japão

Os 12 episódios da adaptação são baseados em 20 contos de Junji Ito, presentes nos mangás Junji Ito Masterpiece Collection e Junji Ito: A Study From the Abyss of Horror, publicados no Japão pela Asahi Shimbun Publications, além de Fragmentos do Horror, com publicação no Brasil pela editora DarkSide.

O primeiro episódio, nomeado The Strange Hikizuri Siblings: The Seance (Os Estranhos Irmãos Hikizuri: A Sessão Espírita, em tradução literal), conta a história dos irmãos Kazuya, Kinako, Shigorou, Narumi, Hitoshi e Misako, que concordam em fazer uma sessão espírita para que a caçula, que mais sofre com a morte de seus pais, possa falar com eles novamente. Outros famosos contos como Hanging Blimp, Tomie, Four x Four Walls e Intruder também são animados nesta produção.

É comum que adaptações de títulos originais de sucesso gerem expectativa e também preocupação nos fãs, e não seria diferente com o mais renomado mangaká de terror do Japão. Para Lex Briscuso, do site Slash Film, a animação é intermediária e deixa o público querendo mais. “Suas narrativas [de Junji Ito] especiais foram adaptadas muitas vezes ao longo dos anos e, até agora, nenhuma delas foi realmente precisa. [...] A nova série da Netflix que chega em 19 de janeiro, infelizmente também não será a série em que os fãs podem pendurar o chapéu. Não é de forma alguma algo ruim, mas definitivamente carece de vários elementos-chave que tornam o trabalho de Ito seu”.