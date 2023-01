Conheça Meet Cute, nova comédia romântica do Prime Video com Kaley Cuoco

O filme Meet Cute chega à Amazon Prime Video nesta sexta-feira (20) para integrar a programação especial de Valentine's Day, que acontece dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos. Com direção de Alex Lehmann (Paddleton) e roteiro de Noga Pnueli (Deborah), a comédia romântica foi lançada em setembro de 2022, sendo uma produção original da Peacock. A trama, estrelada por Kaley Cuoco e Pete Davidson, segue um casal que parece ter sido escolhido pelo destino. Mas, na verdade, tudo só é "perfeito" porque a protagonista viaja no tempo e revive a mesma noite várias vezes.

Com uma hora e meia de duração, o projeto cinematográfico traz um leve toque de ficção científica ao romance clichê e a cidade de Nova York como pano de fundo. Confira, a seguir, mais detalhes de Meet Cute, como sinopse, elenco e repercussão do projeto na mídia:

Enredo de Meet Cute

A trama acompanha a história de Sheila e Gary, um casal que se conhece em um bar da agitada cidade de Nova York. Ao perceberem certas semelhanças entre si, os dois protagonistas acabam tendo uma noite perfeita e se apaixonam de cara. No entanto, as aparências enganam, pois Sheila tem uma máquina do tempo e a usa para reviver a mesma noite várias vezes, sempre tentando transformar Gary em um homem mais feliz e perfeito.

Elenco

Além de Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) como a protagonista Sheila e Pete Davidson (Morte Morte Morte) como Gary, o elenco de Meet Cute ainda conta com Kevin Corrigan (Grounded for Life), Deborah S. Craig (A Lista Negra), Rock Kohli (Onde Mora a Esperança), Hari Nef (A Maravilhosa Sra. Maisel), Sierra Fisk (Piranha 2), Rebecca Schull (A Máfia Volta ao Divã), Pat Bowie (O Regresso para Bountiful), além da novata Josy Soriano.

Repercussão

Apesar de ter como trunfo Cuoco e Davidson no elenco principal, a comédia romântica conquistou uma repercussão mediana em relação à crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, 6,2 mil usuários avaliaram o projeto com nota 5.7/10. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Alex Lehmann obteve 58% de aprovação da crítica com base em 33 reviews. Segundo o consenso do site em questão, "apesar de suas estrelas encantadoras, o medíocre Meet Cute oferece pouco para se destacar no subgênero cada vez mais lotado de 'rom-com de loop temporal'".

Sobre as críticas de grandes veículos da imprensa internacional, como é o caso do The Guardian, a jornalista Adrian Horton tece comentários negativos a respeito do filme, afirmando que é uma "comédia romântica de viagem no tempo sem charme" e completa dizendo que "Kaley Cuoco e Pete Davidson não conseguem reunir química suficiente para uma tentativa cada vez mais irritante de fazer uma comédia romântica ousada".