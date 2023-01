Conheça No Ritmo do Coração, filme vencedor do Oscar de 2022

O filme No Ritmo do Coração (CODA, no título original), lançado em 2021 no Festival Sundance de Cinema, ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2022, e desde então, vem conquistando o público com sua narrativa emocionante. Escrito e dirigido por Sian Heder (Tallulah), a comédia dramática é, na verdade, um remake do filme francês La Famille Bélier, lançado em 2014. Disponível nas plataformas de streaming Amazon Prime Video , Apple TV+ e HBO Max , o projeto apresenta a história de uma adolescente que é a única pessoa que ouve em uma família de surdos.

Com quase duas horas de duração, a obra cinematográfica tem como diferencial seu elenco, composto por atores com deficiência auditiva, como Troy Kotsur, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2022 pelo filme; Marlee Matlin, vencedora do Oscar e do Globo de Ouro como Melhor Atriz em 1986, e o ator da Broadway Daniel Durant. Veja, a seguir, mais detalhes do título, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 3 O filme dramático é estrelado por Emilia Jones, de 20 anos, como a menina ouvinte — Foto: Divulgação/Diamond Films O filme dramático é estrelado por Emilia Jones, de 20 anos, como a menina ouvinte — Foto: Divulgação/Diamond Films

Enredo de No Ritmo do Coração

A trama do longa gira em torno de Ruby, uma adolescente de 17 anos que é a única ouvinte em uma família de surdos. A dinâmica entre a protagonista e os familiares é baseada em uma relação de dependência integral, visto que os pais da jovem têm um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos, e ela é a responsável por toda a comunicação com os outros comerciantes locais.

Certo dia, Ruby decide se inscrever no coral do colégio, e é a partir desta decisão que a vida dela e de toda a sua família muda completamente, pois a personagem descobre que cantar é a sua maior paixão. Assim, incentivada por seu professor a se inscrever para Berklee, uma das melhores faculdades de música do mundo, a jovem fica dividida entre seu amor pela música e suas obrigações familiares.

Elenco

Estrelado por Emilia Jones (Locke e Key) no papel de Ruby, o elenco de No Ritmo do Coração ainda é contemplado com grandes nomes do cinema e do teatro norte-americano, como Eugenio Derbez (Dora e a Cidade Perdida), que faz o professor de música; Daniel Durant (Você), o irmão da protagonista; Troy Kotsu (Número 23), que interpreta o pai, e Marlee Matlin (Filhos do Silêncio), como a mãe. Além deles, também performam no filme Ferdia Walsh-Peelo (Sing Street), Amy Forsyth (Parque do Inferno), Kayla Caulfield (Adoráveis Mulheres) e Molly Beth Thomas (Lost Roads).

3 de 3 O elenco principal da comédia dramática é realmente composto por atores com deficiência auditiva — Foto: Divulgação/Diamond Films O elenco principal da comédia dramática é realmente composto por atores com deficiência auditiva — Foto: Divulgação/Diamond Films

Repercussão

Além de ser super premiado em grandes cerimônias do mundo cinematográfico, como no Oscar e no Globo de Ouro, o filme é aclamado pela crítica especializada. No IMDb, por exemplo, o longa-metragem tem nota 8, considerando a avaliação de 135 mil usuários. Já no Metacritic, o trabalho de Sian Heder tem um metascore de 72. Por último, no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou 94% de aprovação, com base em 291reviews.

Em críticas feitas por veículos internacionais, como a do The Guardian, a jornalista Simran Hans afirma que "o filme é um prazer para o público meticulosamente, talvez até cinicamente elaborado. Mesmo aqueles que estão atentos às suas táticas podem se ver enxugando uma lágrima ou duas." Já Jon Frog, do The Hollywood Reporter, enaltece a narrativa emocionante do filme por meio da performance musical de Emilia Jones, destacando que "com um toque leve e uma sensibilidade vivida, Heder e seu elenco evocam a tempestade de emoções confusas desencadeadas pelo canto de Ruby", conclui.