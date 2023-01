Conheça os filmes e séries mais assistidos da última semana (2 a 8/01)

Ginny e Georgia, Wandinha e o filme Avatar foram as produções mais assistidas no streaming entre os dias 2 e 8 de janeiro aqui no Brasil, de acordo com o site JustWatch. A plataforma, que é responsável por catalogar todos os recentes lançamentos dos serviços on demand, realiza um levantamento dos 10 filmes e séries com melhor desempenho semanalmente. O primeiro lugar no ranking das séries ficou com Ginny e Georgia, que teve sua segunda temporada lançada na última quinta-feira (5) na Netflix. Já entre os longas, destaca-se Avatar (2009), da 20th Century Fox, o primeiro da franquia de mesmo nome e que encontra-se no Disney+.