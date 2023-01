Conheça os filmes mais aguardados de 2023 nas plataformas de streaming

Os filmes exclusivos para os serviços de streaming recheam o calendário de lançamentos em 2023, em plataformas como Netflix , Amazon Prime Video , Apple TV+ e Disney+ . Com a expectativa da audiência, os serviços já anunciaram para o próximo ano sequências de franquias consagradas como Um Tira da Pesada 4 e Fuga das Galinhas 2 (ambos pela Netflix), além dos conteúdos originais Killers of the Flower Moon (Apple TV+) e Red One (Amazon Prime Video).

Com base nas informações divulgadas pelas plataformas até o momento, o TechTudo preparou uma lista dos conteúdos mais aguardados que serão lançados exclusivamente para assistir online. Os critérios utilizados para a seleção são sequências de filmes de sucesso, elenco e equipe técnica de destaque e expectativa da crítica especializada. Aqui você fica por dentro das datas de lançamento, enredo, elenco e equipe responsável pelas produções nos tópicos a seguir.

2 de 17 O personagem Axel Foley, protagonista da franquia de ação e compedia Um Tira da Pesada. Um novo filme sairá pela Netflix em 2023 — Foto: Reprodução/JustWatch O personagem Axel Foley, protagonista da franquia de ação e compedia Um Tira da Pesada. Um novo filme sairá pela Netflix em 2023 — Foto: Reprodução/JustWatch

Um Tira da Pesada 4

O policial esperto Axel Foley terá mais um filme na franquia de ação e comédia Um Tira da Pesada. Sucesso do ator e comediante Eddie Murphy nos anos 1980, o título da vez será lançado com exclusividade na Netflix, ainda sem data marcada. Intitulado originalmente como Beverly Hills Cop: Axel Foley, o novo longa terá no elenco Joseph Gordon-Levitt (A Origem), Kevin Bacon (Guardiões da Galáxia: Especial de Festas), Taylour Paige (Zola), além dos atores originais Judge Reinhold (Picardias Estudantis), Paul Reiser (Stranger Things), John Ashton (Instinto) e Bronson Pinchot (Primo Cruzado) retornando em seus papéis no quarto capítulo da saga.

Com poucas informações sobre o enredo e personagens, sabe-se que o policial Axel, residente da cidade de Detroit, retornará à Beverly Hills, na Califórnia, para investigar a corrupção instalada na força policial da região. Ele contará com a ajuda de sua filha e seu ex-namorado, um policial certinho. Beverly Hills Cop: Axel Foley tem direção do estreante em cinema Mark Molloy e com roteiro de Will Beall (Liga da Justiça de Zack Snyder).

3 de 17 Eddie Murphy ao lado dos atores Judge Reinhold e John Ashton em Um Tira da Pesada 2 — Foto: Reprodução/JustWatch Eddie Murphy ao lado dos atores Judge Reinhold e John Ashton em Um Tira da Pesada 2 — Foto: Reprodução/JustWatch

A Fuga das Galinhas 2

Uma nova sequência do filme de animação em stop motion Fuga das Galinhas, lançado em junho de 2000, chegará ao público em 2023 como exclusivo da Netflix. Com mais de 20 anos de diferença, o longa intitulado Chicken Run: Dawn of the Nugget contará com as vozes de Zachary Levi (Shazam!) e Thandiwe Newton (Westworld) na dublagem dos protagonistas Rocky e Ginger, além de Romesh Ranganathan (Cinderela, de 2021) e Daniel Mays (Música a Bordo) em papeis ainda não confirmados.

O enredo ainda não foi anunciado oficialmente, mas o pôster divulgado dá a entender que a galinha Ginger e o galo Rocky terão um filho. A sequência tem realização da produtora e distribuidora francesa Studio Canal, em substituição à Dreamworks. Nick Park, co-diretor do primeiro longa ao lado de Peter Lord, está encarregado pela direção Fuga das Galinhas 2. Até o momento, a Netflix não divulgou a data oficial de lançamento.

4 de 17 Primeira imagem de divulgação da sequência de Fuga das Galinhas, com os protagonistas Rocky e Ginger — Foto: Reprodução/IMDb Primeira imagem de divulgação da sequência de Fuga das Galinhas, com os protagonistas Rocky e Ginger — Foto: Reprodução/IMDb

Red One

O Amazon Prime Video não perdeu tempo e já anunciou um dos seus filmes de natal deste ano. O longa de ação e aventura Red One tem em seu elenco estrelas de peso como Dwayne "The Rock" Johnson (Adão Negro) e Chris Evans (Capitão América do MCU) como protagonistas, além de Kiernan Shipka (O Mundo Sombrio de Sabrina), Mary Elizabeth Ellis (It's Always Sunny in Philadelphia), Lucy Liu (Elementar), Kristofer Hivju (Game of Thrones), J. K. Simmons (Whiplash - Em Busca da Perfeição) e Bonnie Hunt (Jumanji).

Até o momento, nada foi divulgado em relação ao enredo e data exata de lançamento. Red One tem direção de Jake Kasdan (Jumanji: Bem-vindo à Selva) e roteiro de Chris Morgan (franquia Velozes e Furiosos). De acordo com postagem do ator The Rock no Instagram em novembro de 2022, as filmagens de Red One já começaram.

5 de 17 Os atores The Rock e Chris Evans, protagonistas do filme natalino Red One, exclusivo da Amazon Prime Video — Foto: Divulgação/Instagram de The Rock Os atores The Rock e Chris Evans, protagonistas do filme natalino Red One, exclusivo da Amazon Prime Video — Foto: Divulgação/Instagram de The Rock

Road House

Clássico de 1989, o filme de ação Road House, que chegou no Brasil como Matador de Aluguel, terá um remake exclusivo no Amazon Prime Video, ainda sem data oficial de estreia. Estrelado originalmente pelo saudoso ator Patrick Swayze (Dirty Dancing), na nova versão, quem dará vida ao segurança de bar James Dalton é Jake Gyllenhaal (Homem-Aranha: Longe de Casa), que atuará ao lado da atriz portuguesa Daniela Melchior (O Esquadrão Suicida), em um possível par romântico com o protagonista.

No enredo atual, o ex-lutador de MMA James Dalton vai trabalhar como segurança de um bar na Flórida, onde tem de lidar com assédio de clientes encrenqueiros e criminosos da região. Outros nomes confirmados no elenco são Billy Magnussen (live action de Alladin), Travis Van Winkle (You), B. K. Cannon (Por que as Mulheres Matam), Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street), Beau Knapp (O Sinal - Frequência do Medo) e o lutador do UFC Conor McGregor. O remake tem direção de Doug Liman (Sr. e Sra. Smith), que esteve em uma foto ao lado de Gyllenhaal durante as gravações na República Dominicana.

6 de 17 O ator Jake Gyllenhaal postou em seu Instagram uma foto com o diretor Doug Liman durante as filmagens de Road House — Foto: Divulgação/Instagram de Jake Gyllenhaal O ator Jake Gyllenhaal postou em seu Instagram uma foto com o diretor Doug Liman durante as filmagens de Road House — Foto: Divulgação/Instagram de Jake Gyllenhaal

Resgate 2

Chris Hemsworth está de volta em mais um capítulo de Resgate, filme de ação lançado em abril de 2020 e que terá uma sequência no próximo ano pela Netflix. O serviço de streaming já divulgou um teaser com o making off das filmagens, que foram realizadas na República Tcheca e Áustria. Até o momento, dois atores do primeiro longa foram confirmados na nova produção: Golshifteh Farahani e Adam Bessa, que retornam em seus papéis como os mercenários Nik e Yaz Khan.

Na trama Hemsworth interpreta Tyler Rake, um ex-agente do Regimento das Forças Especiais do Exército da Austrália que se torna um mercenário que realiza operações de alto risco. Resgate 2 terá novamente como diretor Sam Hargrave, ao lado do roteirista Joe Russo (Capitão América 2: O Soldado Invernal). Até o momento, não há previsão de data de estreia.

7 de 17 Chris Helmsworth em teaser divulgado pela Netflix durante gravações de Resgate 2 — Foto: Divulgação/Netflix Chris Helmsworth em teaser divulgado pela Netflix durante gravações de Resgate 2 — Foto: Divulgação/Netflix

Heart of Stone

Depois de estrelar as franquias Mulher Maravilha, Liga da Justiça e Velozes e Furiosos, a atriz Gal Gadot é protagonista em mais um filme de ação. O longa da vez é Heart of Stone, seu segundo trabalho na Netflix. Vale lembrar que em 2021 Gadot esteve no filme Alerta Vermelho, outro exclusivo da plataforma, ao lado de The Rock e Ryan Reynolds. Heart of Stone teve teaser divulgado no evento global Tudum, onde a Netflix anuncia suas novas produções, mas por enquanto não há data oficial de estreia.

Na trama de ação e espionagem, Gadot é Rachel Stone, uma agente da CIA envolvida nas mais arriscadas missões pelo mundo. Heart of Stone tem direção de Tom Harper (Guerra & Paz) e a atriz israelense também é uma das produtoras. Completam o time de atores Jamie Dornan (o Christian Grey de Cinquenta Tons de Cinza), Alia Bhatt (RRR: Revolta, Rebelião, Revolução), Sophie Okonedo (Morte no Nilo), Matthias Schweighöfer (As Nadadoras), Jing Lusi (Podres de Ricos) e Paul Ready (Motherland).

8 de 17 Heart of Stone promete trazer ação e espionagem protagonizada pela atriz Gal Gadot — Foto: Divulgação/Netflix Heart of Stone promete trazer ação e espionagem protagonizada pela atriz Gal Gadot — Foto: Divulgação/Netflix

Peter Pan & Wendy

Mais uma adaptação cinematográfica do clássico infantil Peter Pan chega para o público, desta vez no streaming. Seguindo a leva de live actions de suas animações clássicas, a Disney divulgou em suas mídias o pôster de Peter Pan & Wendy, produção que chegará em algum momento de 2023 diretamente para o Disney+. O destaque desta nova versão é o relacionamento do herói Peter Pan, aqui vivido por Alexander Molony (The Reluctant Landlord), com a garota Wendy, interpretada por Ever Anderson (Viúva Negra).

Além da dupla infantil, outros personagens conhecidos tiveram seus intérpretes divulgados: Jude Law (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore) como Capitão Gancho, Yara Shahidi (O Sol é Também Uma Estrela) como Sininho e Jim Gaffigan (Luca) como Sr. Smee. O cineasta David Lowery (A Lenda do Cavaleiro Verde) será diretor do longa.

9 de 17 Anúncio do novo live action de Peter Pan na Disney a ser lançado para 2023 — Foto: Divulgação/Disney+ Anúncio do novo live action de Peter Pan na Disney a ser lançado para 2023 — Foto: Divulgação/Disney+

Teen Wolf

A série adolescente de terror Teen Wolf (2011 - 2017) está de volta à TV, mas desta vez em um filme spin-off. Teen Wolf: O Filme teve pôster e trailer divulgado durante a CCXP em São Paulo. Exclusivo da Paramount+, o longa tem data marcada para o dia 26 de janeiro. Além de ser um retorno nostálgico para os fãs da série original da MTV, Teen Wolf: O Filme é também um preparativo para a série spin-off Wolf Pack, com lançamento marcado para o mesmo dia do filme.

No enredo, um novo mal surge em Beacon Hills, palco das histórias do seriado. Agora, cabe o lobisomem Scott McCall (Tyler Posey) reunir os outros clãs de licantropos para lidarem com a ameaça. O elenco original da série tem presença confirmada no filme, com os nomes Crystal Reed (Gotham), Tyler Hoechlin (Superman & Louis), Holland Roden (Escape Room 2), Colton Haynes, (Arrow) Shelley Hennig (Amizade Desfeita), Dylan Sprayberry (O Homem de Aço), Linden Ashby (Mortal Kombat de 1995), entre outros. A direção é de Russell Mulcahy (Highglander - O Guerreiro Imortal).

10 de 17 Pôster de Teen Wolf: O Filme, divulgado pela Paramount durante a CCXP de São Paulo — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Pôster de Teen Wolf: O Filme, divulgado pela Paramount durante a CCXP de São Paulo — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Havoc

O thriller de ação e drama Havoc traz um elenco de peso em uma produção exclusiva da Netflix. Tom Hardy (Mad Max: Estrada da Fúria), Forest Whitaker (O Último Rei da Escócia), Luis Guzmán (Wandinha), Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet), Jessie Mei Li (Sombra e Ossos), Justin Cornwell (Uma Invenção de Natal) e mais completam o casting. O título tem como diretor e roteirista Gareth Evans, em seu segundo trabalho para a Netflix depois de Apóstolo (2018).

Tom Hardy interpreta um detetive que fica ferido após uma negociação de tráfico de drogas dar errado. Agora, ele precisa adentrar o submundo do crime para resgatar o filho de um político, mas seu trabalho o leva às mais complicadas redes criminosas existentes na cidade. O longa ainda não tem data de estreia marcada.

11 de 17 Pôster de Havoc, novo thriller de ação com Tom Hardy no elenco — Foto: Reprodução/IMDb Pôster de Havoc, novo thriller de ação com Tom Hardy no elenco — Foto: Reprodução/IMDb

Luther: The Fallen Sun

A série da BBC Luther (2010 -2019) é mais um show que terá um filme spin-off a ser lançado em 2023, programado para março. Idris Elba (O Esquadrão Suicida) retorna ao seu papel como o detetive de polícia John Luther. O longa tem direção de Jamie Payne (Pesadelo) e roteiro de Neil Cross, criador do seriado. Além de Elba, o elenco é formado por Cynthia Erivo (Pinóquio de 2022), Andy Serkis (Andor) e Dermot Crowley (Margaret).

Até o momento, não há informações sobre o enredo da trama. O protagonista Luther é conhecido por ser extremamente dedicado em seu trabalho; entretanto, o detetive criminal é portador de um comportamento possessivo, controlador, por vezes violento durante suas investigações.

12 de 17 Drama policial Luther tem estreia estipulada para março de 2023 — Foto: Reprodução/IMDb Drama policial Luther tem estreia estipulada para março de 2023 — Foto: Reprodução/IMDb

Argylle

E mais uma trama de espionagem completa a lista, desta vez com uma produção exclusiva da Apple TV+. Em Argylle, a empresa não poupou esforços em trazer um grande elenco para o longa, com os nomes Henry Cavill (ex-Superman da DC Studios), Sam Rockwell (Três Anúncios Para Um Crime), Samuel L. Jackson (Nick Fury da Marvel), Bryce Dallas Howard (trilogia Jurassic World), Bryan Cranston (Breaking Bad), Catherine O'Hara (Esqueceram de Mim), Ariana DeBose (Amor Sublime Amor) e John Cena (Pacificador) confirmados. Outro nome no cast é o da cantora Dua Lipa, em sua primeira atuação no cinema. Ela também irá compor uma canção original para o filme.

O título é uma adaptação do vindouro livro homônimo da escritora Elly Conway, cuja publicação está marcada para março de 2023 - já o filme não tem data marcada. A direção está nas mãos de Matthew Vaughn (Snatch: Porcos e Diamantes), com roteiro de Jason Fuchs (Mulher Maravilha). De acordo com informações do site Deadline, a meta é que Argylle seja o primeiro filme de uma trilogia.

13 de 17 A trama de espionagem Argylle terá como protagonistas o ator Henry Cavill e a cantora pop Dua Lipa — Foto: Divulgação/Apple TV+ A trama de espionagem Argylle terá como protagonistas o ator Henry Cavill e a cantora pop Dua Lipa — Foto: Divulgação/Apple TV+

Sharper - Uma Vida de Trapaças

Título exclusivo da Apple TV+ realizado pela A24, Sharper - Uma Vida de Trapaças é mais uma obra de suspense e drama da produtora independente, conhecida no meio cinematográfico por êxitos como A Bruxa (2015), Hereditário (2018) e Lady Bird: A Hora de Voar (2017). Programada para 17 de fevereiro de 2023, a nova produção tem no elenco Julianne Moore (Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1), Sebastian Stan (Capitão América 2: O Soldado Invernal), Justice Smith (Detetive Pikachu), John Lithgow (The Crown) e Briana Middleton (The Tender Bar). Na direção, o responsável é Benjamin Caron (Wallander).

De acordo com uma breve sinopse divulgada pela Apple TV+, Sharper - Uma Vida de Trapaças irá mostrar o submundo de Nova Iorque, desde as coberturas dos arranha-céus indo pelos becos sombrios escondidos entre as ruas. Ainda de acordo com o texto, "as motivações são suspeitas e as expectativas são reviradas quando nada é o que parece ser."

14 de 17 Pôster de Sharper, exclusivo da Apple TV+ realizado em parceria com a produtora A24 — Foto: Divulgação/Apple TV+ Pôster de Sharper, exclusivo da Apple TV+ realizado em parceria com a produtora A24 — Foto: Divulgação/Apple TV+

Maestro

O ator Bradley Cooper (Guardiões da Galáxia: Especial de Festas) está irreconhecível nas fotos promocionais de Maestro, novo exclusivo da Netflix para 2023 (sem data definida). O longa biográfico narra a vida e obra do maestro e compositor americano Leonard Bernstein (1918 -1990), conhecido pelas composições para o cinema e teatro.

Além de atuar, Cooper é diretor da biopic, sendo também um dos produtores ao lado de Todd Phillips (Coringa), Martin Scorsese (O Irlandês) e Steven Spielberg (A Lista de Schindler). O ator assina o roteiro junto com Josh Singer (Spotlight: Segredos Revelados). Estão no elenco Carey Mulligan (Drive), Jeremy Strong (Succession), Matt Bomer (Magic Mike XXL), Maya Hawke (Maya Hawke) e Sarah Silverman (Detona Ralph).

15 de 17 O ator Bradley Cooper protagoniza e dirige o longa Maestro, biografia do maestro e compositor americano Leonard Bernstein — Foto: Reprodução/IMDb O ator Bradley Cooper protagoniza e dirige o longa Maestro, biografia do maestro e compositor americano Leonard Bernstein — Foto: Reprodução/IMDb

O Pálido Olho Azul

Christian Bale (Batman da trilogia Nolan) e Harry Melling (o Duda Dursley da franquia Harry Potter) protagonizam o suspense de época O Pálido Olho Azul, previsto para o dia 6 de janeiro na Netflix. O longa é baseado em um conto do escritor Louis Bayard. Nos Estados Unidos de 1830, o investigador Gus Landor (Bale) é convocado para investigar um misterioso assassinato. Ele então conta com a ajuda do jovem Edgar Allan Poe (Melling), em um momento de sua vida onde o futuro escritor era militar.

A direção é do ator e cineasta Scott Cooper (Espíritos Obscuros). Integram o elenco Gillian Anderson (Arquivo X), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Charlotte Gainsbourg (Ninfomaníaca - Volume I), Toby Jones (O Milagre), Robert Duvall (Apocalipse Now), Simon McBurney (O Último Rei da Escócia), entre outros.

16 de 17 Imagem promocional de O Pálido Olho Azul — Foto: Divulgação/Netflix Imagem promocional de O Pálido Olho Azul — Foto: Divulgação/Netflix

Killers of the Flower Moon

E para finalizar a lista, o novo filme do diretor Martin Scorcese (O Irlandês) para o streaming, desta vez para a Apple TV+. Killers of the Flower Moon é um drama de época estrelado por Leonardo DiCaprio (Não Olhe Para Cima), Robert De Niro (Coringa), Jesse Plemons (Ataque dos Cães), Lily Gladstone (Certas Mulheres), Brendan Fraser (A Múmia), entre outros nomes. A trama é uma adaptação do livro-reportagem Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, do autor David Grann.

A história retrata o assassinato de indígenas da tribo Osage durante a década de 1920 nos Estados Unidos. Plemmons interpretará Tom White, um oficial de justiça real que comandou a investigação das mortes misteriosas de nativos. Killers of the Flower Moon ainda não tem data de estreia confirmada.