Conheça os melhores filmes de terror na Netflix para maratonar

Vários filmes e séries de terror estão disponíveis no catálogo da Netflix , desde obras exclusivas, como Fuja (2020), até licenciadas, como o Homem nas Trevas (2016). Por isso, assinantes que gostam do gênero podem aproveitar o serviço para fazer maratonas, já que entre as opções oferecidas estão tanto formatos clássicos quanto subgêneros famosos, como sobrenatural, slasher, psicológico ou social. Pensando nisso, o TechTudo separou o que há de mais bem avaliado entre os filmes de terror na Netflix e elaborou uma lista.

Vale dizer que todos os títulos da seleção possuem ótimas avaliações em sites especializados, como IMDb, Metacritic e Rotten Tomatoes. Confira, a seguir, quais são os longas escolhidos e informações sobre elenco, enredo, equipe técnica e repercussão na mídia.

10. À Espreita do Mal (2019)

O filme de terror e suspense À Espreita do Mal ficou popular no Brasil graças ao roteiro cheio de reviravoltas e por tornar famoso o termo "phrogging", hábito de morar em uma residência sem que os donos saibam. O longa, dirigido por Adam Randall (As Passageiras), é estrelado por Helen Hunt (Melhor é Impossível), Jon Tenney (Divisão Criminal), Owen Teague (Todo Dia), Erika Alexander (The Cosby Show), entre outros.

Na trama, o detetive Greg Harper (Tenney) investiga o desaparecimento de um garoto de 10 anos chamado Justin Whitter. Casado com Jackie (Hunt) e pai de Connor (Judah Lewis), Greg tem sua vida mudada por estranhos acontecimentos em seu lar depois que assumiu o caso. Agora, ele tem que descobrir não só o paradeiro de Justin, como também quem está perturbando sua família.

Com lançamento tímido nos cinemas, À Espreita do Mal foi mais bem-sucedido no streaming e demais mídias domésticas. Tal repercussão em nada afetou o desempenho entre a crítica. No Metacritic, o filme tem metascore 65 entre os críticos e 7.1 entre o público. No Rotten Tomatoes, a avaliação é de 79% entre a crítica (com selo "Fresco") e 73% na audiência. Em votação do público, o longa tem nota 6,8 no IMDb.

9. Madrugada dos Mortos (2004)

O primeiro longa de Zack Snyder (Liga da Justiça: Snyder Cut) reinterpretou um dos títulos mais importantes do subgênero zumbi: Despertar dos Mortos (1978), do diretor George Romero (1940 - 2017). No roteiro, outro nome de peso: James Gunn, que é o atual chefe criativo da DC Studios. Já no elenco, estão presentes Sarah Polley (Histórias que Contamos), Ving Rhames (Missão Impossível), Jake Weber (Wendigo), Mekhi Phifer (8 MIle - Rua das Ilusões), Ty Burrell (Modern Family), entre outros.

A enfermeira Ana Clark (Polley) foge de casa após seu marido ser transformado em um morto-vivo por uma garota zumbi. Na fuga, ela desmaia e é salva pelo sargento da polícia Kenneth Hall (Rhames), que a leva até um shopping onde um grupo de pessoas de personalidades distintas tentam sobreviver. Agora unidos, Ana, Hall e os demais sobreviventes bolam um plano para sair do local antes que o shopping seja tomado por uma horda de zumbis.

Com exceção do uso do shopping como ambientação da história, Madrugada dos Mortos altera por completo a trama de Romero, que posteriormente admitiu insatisfação com o remake. No entanto, a atualização do roteiro foi bem vista pelo público e crítica, que parabenizou a refilmagem de Snyder. Madrugada dos Mortos tem nota 7,3 no IMDb, com votação de 258 espectadores. Já entre a crítica, o filme tem metascore 59 e nota 8.6 entre os fãs no Metacritic . No Rotten Tomatoes, o tomatômetro é 76% entre a imprensa e 77% entre o público.

8. O Homem Invisível (2020)

Com a chegada de Corra (2017) nos cinemas, as produções de "terror social" ganharam destaque — ou seja, as que apresentam os males da sociedade, como o racismo e demais preconceitos, como os verdadeiros vilões do enredo. Assim, em O Homem Invisível, releitura do clássico de H.G. Wells (1866 - 1946), o diretor Leigh Whannell (Upgrade: Atualização) usa da misoginia e sexismo como elementos de terror. O longa é estrelado por Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Aldis Hodge (Adão Negro), Storm Reid (The Last of Us), Oliver Jackson-Cohen (A Maldição da Casa Hill), e mais.

Depois de sofrer por anos em um relacionamento abusivo, Cecilia Kass (Moss) se separa do cientista Adrian Griffin (Cohen) ao fugir da casa dele. O homem, no entanto, comete suicídio e deixa uma herança de US$ 5 milhões para Kass, mas só caso ela esteja em bom estado de saúde física e mental. A vítima não acredita na morte de Adrian, algo que contraria seus amigos e policiais que investigam o caso. O que Kass não esperava, porém, é que seu ex estivesse invisível e com a pretensão de se vingar.

Com orçamento de apenas US$ 7 milhões, O Homem Invisível arrecadou US$ 144,5 milhões em bilheteria mundialmente. Além dos números financeiros, a produção teve ótima receptividade na imprensa e o público. No IMDb, o título tem nota 7,1. No Metacritic, as notas são 72 entre a crítica e 6.9 entre os usuários. Em avaliação no Rotten Tomatoes, O Homem Invisível tem porcentagem de 92% entre a crítica (com selo "Fresco") e 88% entre a audiência.

7. Fuja (2020)

Lançado nos Estados Unidos pela Hulu e internacionalmente pela Netflix, Fuja é um horror psicológico que aborda a síndrome de Munchausen por procuração, um tipo de abuso infantil no qual pais provocam doenças nos filhos para chamar atenção. Com direção de Aneesh Chaganty (Buscando...), o longa tem no elenco Sarah Paulson (American Horror Story), Kiera Allen (Roommates), Pat Healy (Better Call Saul), entre outros.

Diane Sherman (Paulson) é uma mãe que metodicamente cuida da filha cadeirante Chloe (Allen), uma jovem que nasceu de forma prematura e que acumulou problemas de saúde ao longo dos anos. Sem desistir, Chloe leva uma vida normal e está prestes a ir para a faculdade, a contragosto da mãe. Aos poucos, Diane manifesta um comportamento nada maternal que gera desconfianças em Chloe.

Coincidentemente, Fuja foi lançado no Dia das Mães nos Estados Unidos, em 8 de maio. Com pouca bilheteria por causa da pandemia, Fuja teve maior sucesso no streaming. O título tem nota 6,7 no IMDb, 67 no Metacritic (sendo 7.2 na votação do público) e aprovação de 89% entre a crítica no Rotten Tomatoes (com selo "Fresco"), além de 73% na visão da audiência.

6. O Homem nas Trevas (2016)

Depois de dirigir o remake A Morte do Demônio (2013), o diretor Fede Alvarez decidiu que seu próximo filme seria uma produção original e sem elementos sobrenaturais. O resultado foi O Homem nas Trevas, um suspense psicológico que desafia o espectador a descobrir o real vilão da trama. A obra tem no elenco Stephen Lang (Avatar), Jane Levy (Suburgatório), Dylan Minnette (13 Reasons Why), Daniel Zovatto (Corrente do Mal), e mais.

Os ladrões Rocky (Minnette), Alex (Levy) e Money (Zovatto) ganham a vida invadindo casas para roubar. Cansados dos pequenos valores, eles resolvem assaltar a casa do ex-militar Norman Nordstorm (Lang). O veterano ficou cego ao lutar na Guerra do Golfo (1990 - 1991) e recebeu uma indenização de US$ 300 mil após ter sua filha morta em um atropelamento. Ao subestimarem as capacidades de Norman, o grupo descobre que a real vítima na casa são eles.

A investida de Alvarez em um título próprio chamou atenção do público, de forma que garantiu uma sequência, lançada em 2021. Entre a crítica, O Homem nas Trevas tem nota 71 no Metacritic e aprovação de 88% no Rotten Tomatoes. Em votação da audiência, o público garantiu pontuação de 7,1 no IMDb, 8 no Metacritic e 79% no Rotten Tomatoes.

5. Zumbilândia (2009)

Zumbilândia é um filme de terror que também conta com elementos de comédia, dirigido por Ruben Fleischer (Uncharted: Fora do Mapa). O longa conta com um elenco repleto de grandes nomes da indústria, como Woody Harrelson (Jogos Vorazes), Jesse Eisenberg (A Rede Social), Emma Stone (Cruella), Abigail Breslin (Pequena Miss Sunshine), Bill Murray (Ghostbusters: Mais Além), Amber Heard (Aquaman), e mais.

Em meio a um apocalipse zumbi causado pelo Mal da Vaca Louca, o estudante universitário Columbus (Eisenberg) quer voltar para a sua cidade natal e saber se sua família está bem. No meio do caminho, ele conhece Tallahassee (Harrelson), um cara durão que adora matar zumbis. Posteriormente, os dois conhecem as irmãs Wichita (Stone) e Little Rock (Breslin), que juntas lutam contra os mortos-vivos em sua cidade. Agora, o grupo parte até Los Angeles em uma aventura cheia de bizarrices.

Totalmente descompromissado com o drama típico dos filmes de zumbis, Zumbilândia conquistou o público e ganhou uma sequência em 2012 (também disponível na Netflix). Entre o público e crítica, o longa tem nota 7,6 no IMDb, 73 pela crítica e 8.5 entre os usuários do Metacritic, além de tomatômetro de 89% na crítica e 86% entre a audiência no Rotten Tomatoes.

4. Aniquilação (2018)

Inspirado no livro homônimo do escritor Jeff VanderMeer, Aniquilação é um filme de ficção científica e terror psicológico dirigido e roteirizado por Alex Garland (A Praia). O elenco de peso do longa é formado por Natalie Portman (Cisne Negro), Tessa Thompson (Thor: Ragnarok), Oscar Isaac (Duna), Benedict Wong (Doutor Estranho), Jennifer Jason Leigh (Os Oito Odiados), Gina Rodriguez (Jane, A Virgem) e mais.

A bióloga Lena (Portman) reencontra o marido, o militar Kane (Isaac), depois dele ter desaparecido em missão. Kane foi destacado pelo exército para atuar numa zona chamada "Shimmer", considerada pelos militares uma área de desastre químico. Ao se habilitar para integrar um grupo de pesquisa para estudar o local, Lena descobre que há algo muito mais perigoso na zona do que ela imaginava.

Mesmo com as comparações da crítica com o filme teuto-russo Stalker (1979), do diretor Andrei Tarkovsky e inspirado no livro Piquenique na Estrada (1971), as notas da imprensa e dos espectadores foram favoráveis ao longa. No IMDb, a produção tem nota 6,8. O metascore é de 79 entre a crítica e 7.1 entre o público no Metacritic. Já no Rotten Tomatoes, Aniquilação tem aprovação de 88% dos críticos (com selo "Fresco") e 66% da audiência.

3. O Orfanato (2007)

A produção hispano-mexicana O Orfanato mantém a tradição dos filmes de terror sobrenatural de língua espanhola, como Alucarda (1977) e A Espinha do Diabo (2001). O longa do diretor espanhol J. A. Bayona (O Impossível) foi lançado em 2007, em Cannes, recebendo aclamação do público. No elenco, destacam-se Belén Rueda (A Família Perfeita), Mabel Rivera (Casamento em Nova Iorque), Geraldine Chaplin (Doutor Jivago), Fernando Cayo (Até o Céu) e Edgar Vivar, o Senhor Barriga do seriado Chaves.

Quando menina, Laura García (Rueda) viveu em um orfanato que funcionava numa antiga mansão. Agora adulta, ela comprou o imóvel com ajuda do marido Carlos Sánchez (Cayo) e tem o intuito de prosseguir com o trabalho de acolher crianças órfãs. Porém, quando o filho adotivo do casal, Simón (Roger Príncep), faz amizade com uma estranha presença na casa, Laura e Carlos tem a sensação de que o local é habitado por espíritos.

Para realizar o filme, Bayona teve suporte do diretor mexicano Guillhermo del Toro (Pinóquio), já conhecido internacionalmente na época. Um dos elogios feitos pela crítica em O Orfanato é de que a produção não usa dos "sustos baratos" para ser aterrorizante. A nota no IMDb é 7,4 entre o público. No Metacritic, 74 entre a crítica e 7.6 entre os usuários. Já no Rotten Tomatoes, o longa tem avaliação de 87% entre a crítica (com selo "Fresco") e 86% entre a audiência.

2. O Hospedeiro (2006)

O diretor Bong Joon Ho, mais conhecido pelo filme Parasita (2019), deu seus primeiros passos internacionais com o filme O Hospedeiro, lançado em janeiro de 2006 na Coreia do Sul. Misto de terror catástrofe e drama familiar, o longa conta com as performances de Song Kang-ho (O Parasita), Park Hae-il (Memórias de um Assassino), Bae Doona (Boneca Inflável), Go Ah-sung (Tracer), Byun Hee-bong (O Jogo do Diabo), entre outros.

Park Gang-du (Kang-ho) é um adulto desajeitado que ainda vive com o pai Park Hee-bong (Hee-bong) em um trailer de venda de comida, localizado perto de um rio. Juntos, os dois criam Park Hyun-seo (Ah-sung), a esperta filha pré-adolescente de Gang-du. Porém, a tranquilidade da família é abalada quando um monstro aterroriza o local e sequestra Hyun-seo. A tragédia faz com que Gang-du peça ajuda dos irmãos, a arqueira medalhista Nam-joo (Doona) e o universitário desempregado Nam-il (Hae-il), para resgatar sua filha.

A inventiva obra de Bong Joon Ho, que teve abertura em Cannes, chamou atenção da crítica internacional, o que instigou uma proposta de remake nos EUA. Em votação no IMDb, o público deu nota 7,1. Entre a crítica, O Hospedeiro tem avaliação 85 no Metacritic (com selo "Deve Assistir") e 93% no Rotten Tomatoes - selo "Fresco". Nos mesmos sites, as avaliações da audiência foram nota 6.9 e 72% de aprovação.

1. As Boas Maneiras (2017)

O filme As Boas Maneiras, dos diretores Juliana Rojas (Trabalhar Cansa) e Marco Dutra (Quando Eu Era Vivo), é uma produção brasileira de horror que ganhou destaque na mídia internacional, usando o folclore do país como diferencial. Exibido no exterior com o título "Good Manners", o longa conta com os atores Isabél Zuaa (Doutor Gama), Marjorie Estiano (Sob Pressão), Cida Moreira (O Que Se Move) e Miguel Lobo (Onde Está Meu Coração).

Clara (Zuaa) é uma enfermeira desempregada que aceita trabalhar de babá e governanta no apartamento da grávida Ana (Estiano), uma jovem rica que saiu sozinha do interior para ter seu filho em São Paulo. As duas passam a ter um vínculo forte no decorrer dos meses; no entanto, Clara desconfia dos comportamentos estranhos que Ana tem durante as noites de Lua cheia.

No IMDb, o público deu nota 6,7 ao longa. Já no Metacritic, a crítica garantiu metascore 73, enquanto entre os usuários a nota foi 7.4. No Rotten Tomatoes, o filme teve 96% de aprovação da crítica (com o selo "Fresco") e 67% da audiência. No consenso dos críticos neste último site, foi dito que "As Boas Maneiras controla habilmente as mudanças tonais díspares, enquanto oferece uma visão única e inteligente das relações femininas."

