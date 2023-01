Crunchyroll fora do ar? App de streaming apresenta instabilidade hoje

O Crunchryoll está fora do ar neste sábado (14). Segundo publicações no Twitter , o serviço de streaming não funciona e, ao tentar entrar na plataforma, o usuário recebe a seguinte mensagem: "Droga! Não foi possível conectar na Crunchyroll ". A instabilidade, que acontece em diversos países, pode ser encontrada tanto em celulares Android e iPhone ( iOS ) quanto em smarTVs .

O Downdetector registrou um pico de 149 notificações às 15h02min (horário de Brasília). O TechTudo entrou em contato com a equipe do Crunchryoll e a matéria será atualizada assim que for enviada uma resposta oficial.

1 de 2 Crunchyroll offline: streaming de anime e doramas está fora do ar neste sábado (14) — Foto: Marcela Franco/TechTudo Crunchyroll offline: streaming de anime e doramas está fora do ar neste sábado (14) — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Vídeos no streaming travando. O que fazer? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O Google Trends, serviço do Google que monitora buscas realizadas em tempo real, identificou um aumento repentino para os termos relacionados ao Crunchyroll nas últimas horas. Pesquisas como "Crunchyroll está fora do ar", "Crunchyroll offline" e "Crunchyroll caiu" estão em alta no buscador.

2 de 2 Crunchyroll está fora do ar neste sábado e usuários buscam pelo app no Google — Foto: Reprodução/TechTudo Crunchyroll está fora do ar neste sábado e usuários buscam pelo app no Google — Foto: Reprodução/TechTudo

No Twitter, é possível encontrar tweets realizados por pessoas de diversos lugares do mundo. Em sua maioria, eles relatam a instabilidade no app Crunchyroll e solicitam um posicionamento oficial da plataforma.

*A matéria está em desenvolvimento*

Veja também: Streaming: conheça a nova editoria do TechTudo