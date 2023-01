CS:GO: s1mple é eleito o melhor jogador de 2022 no HLTV Award Show

Oleksandr "s1mple" Kostyliev, da Natus Vincere , foi eleito o melhor jogador de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) de 2022. O anúncio foi realizado na tarde deste sábado (14) durante o HLTV Award Show 2022. O jogador ucraniano disputava o título de melhor do mundo contra o francês Mathieu "ZywOo" Herbaut e o russo Dmitriy "sh1ro" Sokolov, mas acabou levando a melhor. Vale destacar que, antes dessa revelação, s1mple já havia levado a taça na categoria "AWPer do Ano", justamente contra seus dois principais rivais.

Com essa nova conquista, s1mple desempatou em número de vitórias com o brasileiro Marcelo "coldzera" David, o sueco Christopher "GeT_RiGhT" Alesund e o próprio ZywOo, e se tornou líder isolado com três premiações da HLTV, vencidas em 2018, 2021 e 2022. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a premiação e os vencedores nas demais categorias do HLTV Award Show 2022.

1 de 3 CS:GO: s1mple foi eleito o melhor jogador do ano pela terceira vez e se tornou o maior vencedor da premiação na história — Foto: Divulgação/PGL CS:GO: s1mple foi eleito o melhor jogador do ano pela terceira vez e se tornou o maior vencedor da premiação na história — Foto: Divulgação/PGL

👉Como posso deixar meu computador melhor para jogar CS:GO? Veja no Fórum do TechTudo

O ano de s1mple

Em 2022, a Natus Vincere não teve uma campanha tão vitoriosa quanto em 2021. O seu único título relevante foi a BLAST Premier: Spring Finals 2022, conquistada em junho, com o próprio s1mple sendo o MVP (Most Valuable Player) da competição. Outras campanhas de destaque da Na'Vi incluem os vice-campeonatos mundiais no PGL Major Antwerp 2022 e na IEM Cologne 2022. Mesmo sem conquistar o título em Cologne, s1mple também foi eleito o MVP do torneio.

Embora não tenha levantado muitas taças em 2022, s1mple brilhou individualmente e foi o jogador mais importante de sua equipe. Ele alcançou estatísticas como rating 1.0 de 1.26, impacto de 1.36 e chegando a um KPR (Abates Por Rodada) de 0.85. Ainda vale destacar suas cinco conquistas de EVP (Exceptionally Valuable Player), sendo duas nos mundiais disputados no ano, o IEM Rio Major 2022 e o PGL Major Antwerp 2022.

2 de 3 s1mple foi o jogador mais regular da temporada e foi eleito o melhor de 2022 — Foto: Divulgação/PGL s1mple foi o jogador mais regular da temporada e foi eleito o melhor de 2022 — Foto: Divulgação/PGL

O Top 20 da HLTV

Assim como nos anos anteriores, o HLTV anuncia o Top 20 de melhores jogadores da temporada. Dessa vez, o Brasil contou com dois representantes e ambos da FURIA Esports: Yuri "yuurih" Boian, na 19° colocação, e Kaike "KSCERATO" Cerato, na 9° colocação. Veja, na tabela abaixo, o Top 20 completo dos melhores do ano no cenário de CS:GO, segundo o portal HLTV:

CS:GO: Top 20 de Melhores Jogadores de 2022 Colocação Jogador País Equipes em 2022 1° Oleksandr "s1mple" Kostyliev Ucrânia Natus Vincere 2° Mathieu "ZywOo" Herbaut França Team Vitality 3° Dmitriy "sh1ro" Sokolov Rússia Gambit Esports, Players e Cloud9 4° Sergey "⁠Ax1Le⁠" Rykhtorov Rússia Gambit Esports, Players e Cloud9 5° Nikola "⁠NiKo⁠" Kovač Bósnia e Herzegovina G2 Esports 6° Helvijs "broky" Saukants Letônia FaZe Clan 7° Ilya "m0NESY" Osipov Rússia G2 Esports 8° Robin "ropz" Kool Estônia FaZe Clan 9° Kaike "⁠KSCERATO⁠" Cerato Brasil FURIA Esports 10° Martin "⁠stavn⁠" Lund Dinamarca Heroic 11° Russel "Twistzz" Van Dulken Canadá FaZe Clan 12° Benjamin "⁠blameF⁠" Bremer Dinamarca Astralis 13° Håvard "⁠rain⁠" Nygaard Noruega FaZe Clan 14° Nemanja "huNter-" Kovač Bósnia e Herzegovina G2 Esports 15° Mareks "⁠YEKINDAR⁠" Gaļinskis Letônia Virtus.pro, Outsiders e Team Liquid 16° Valeriy "b1t" Vakhovskiy Ucrânia Natus Vincere 17° David "⁠frozen⁠" Čerňanský Eslováquia MOUZ 18° Lotan "Spinx" Giladi Israel ENCE e Team Vitality 19° Yuri "yuurih" Santos Brasil FURIA Esports 20° Dzhami "Jame" Ali Rússia Virtus.pro e Outsiders

Outras categorias do HLTV Award Show 2022

Para 2022, o HLTV não se limitou em premiar somente o melhor jogador de CS:GO do ano. Houve premiações para os melhores âncoras, AWPers, IGLs (In Game Leader), Openers, Closers (Lurkers) e treinadores. O evento ainda contou com uma categoria chamada "Best five of the year", que reuniu os vencedores de cada posição para montar uma espécie de time all-star com jogadores de diferentes equipes. Contudo, as principais categorias ficaram ao lado da "Jogador do Ano". Elas são: "Highlight do Ano", "Revelação do Ano", "Jogadora do Ano", "Time Feminino do Ano" e "Time do Ano".

Entre os brasileiros, Kaike "KSCERATO" Cerato foi um dos três indicados como "Closer do Ano", mas acabou superado pelo russo Sergey "⁠Ax1Le⁠" Rykhtorov, da Cloud9. Já no cenário feminino, FURIA Esports e Olga "⁠Olga⁠" Rodrigues foram indicadas nas categorias "Time Feminino do Ano" e "Jogadora do Ano", que foram vencidas por Nigma Galaxy e pela romena Ana "⁠ANa⁠" Dumbravă, respectivamente.

3 de 3 Kscerato, jogador da FURIA, foi o melhor brasileiro na premiação e ficou na 9° colocação entre os melhores do ano — Foto: Divulgação/PGL Kscerato, jogador da FURIA, foi o melhor brasileiro na premiação e ficou na 9° colocação entre os melhores do ano — Foto: Divulgação/PGL

A seguir, confira todos os indicados e vencedores do HLTV Award Show 2022:

Jogador do Ano

Oleksandr "s1mple" Kostyliev

Jogadora do Ano

Ana "⁠ANa⁠" Dumbravă (Romênia – Nigma Galaxy)

Olga "⁠Olga⁠" Rodrigues (Brasil – FURIA Esports)

Ksenia "⁠vilga⁠" Kluenkova (Rússia – Nigma Galaxy)

Time do Ano

FaZe Clan

G2 Esports

Natus Vincere

Time Feminino do Ano

Nigma Galaxy

FURIA Esports

CLG Red

Highlight do Ano

Ilya "⁠m0NESY⁠" Osipov's – Clutch 1v4 contra o MIBR na Inferno

Robin "⁠ropz⁠" Kool's – Ace para forçar a prorrogação contra a G2 na Inferno

Helvijs "⁠broky⁠" Saukants' – Clutch ace 1v4 contra a Astralis na Nuke

Revelação do Ano

Ilya "⁠m0NESY⁠" Osipov (Rússia – G2 Esports)

Robert "⁠Patsi⁠" Isyanov (Rússia – Team Spirit)

Igor "⁠w0nderful⁠" Zhdanov (Ucrânia – Team Spirit)

Âncora do Ano

Keith "⁠NAF⁠" Markovic (Canadá – Team Liquid)

Ilya "⁠Perfecto⁠" Zalutskiy (Rússia – Natus Vincere)

Rasmus "⁠sjuush⁠" Beck (Dinamarca – Heroic)

AWPer do Ano

Dmitry "⁠sh1ro⁠" Sokolov (Rússia – Cloud9)

Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev (Ucrânia – Natus Vincere)

Mathieu "⁠ZywOo⁠" Herbaut (França – Team Vitality)

IGL do Ano

Casper "⁠cadiaN⁠" Møller (Dinamarca – Heroic)

Finn "⁠karrigan⁠" Andersen (Dinamarca – FaZe Clan)

Dzhami "⁠Jame⁠" Ali (Rússia – Outsiders)

Opener do Ano

Nikola "⁠NiKo⁠" Kovač (Bósnia e Herzegovina – G2 Esports)

Martin "⁠stavn⁠" Lund (Dinamarca – Heroic)

Mareks "⁠YEKINDAR⁠" Gaļinskis (Letônia – Team Liquid)

Closer do Ano

Sergey "⁠Ax1Le⁠" Rykhtorov (Rússia – Cloud9)

Kaike "⁠KSCERATO⁠" Cerato (Brasil – FURIA Esports)

Robin "⁠ropz⁠" Kool (Estônia – FaZe Clan)

Treinador do Ano

Andrey "⁠B1ad3⁠" Gorodenskiy (Ucrânia – Natus Vincere)

Robert "⁠RobbaN⁠" Dahlström (Suécia – FaZe Clan)

Eetu "⁠sAw⁠" Saha (Finlândia – ENCE)

"Best Five" do Ano

Ilya "⁠Perfecto⁠" Zalutskiy (Âncora)

Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev (AWPer)

Finn "⁠karrigan⁠" Andersen (IGL)

Nikola "⁠NiKo⁠" Kovač (Opener)

Sergey "⁠Ax1Le⁠" Rykhtorov (Closer)