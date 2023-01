DC anuncia filme de The Authority e séries de Lanterna Verde e Waller

The Authority, história em quadrinhos da liga anti-justiça criada em 1999, vai ganhar um filme pela DC, segundo anúncio desta terça-feira (31). James Gunn e Peter Safran, presidentes e CEO da DC Studios, divulgaram sua estratégia de filmes e séries para os próximos anos, chamada de Capítulo Um: Deuses e Monstros. Entre os destaques dos lançamentos entre 2025 e 2027, além do filme já citado, estão The Brave and Bold, um novo título de Batman e Robin e outros de Supergirl. Já entre as séries, que chegam ao HBO Max, chamam atenção Waller, um spin-off de Peacemaker com Viola Davis, um título de Lanterna Verde, outro de Booster Gold, o Gladiador Dourado, e Paradise Lost, que vai contar a origem das amazonas de Mulher-Maravilha.