Dead Space Remake e Forspoken são destaques nos lançamentos da semana

Dead Space (Remake) e Forspoken são os destaques nos lançamentos da semana com a versão refeita do clássico game de terror e ficção científica da Electronic Arts , além da nova aventura original de magia e fantasia da Square Enix . Eles serão acompanhados ainda pela transformação de Hitman: World of Assassination, que passará a englobar a trilogia anterior, as versões para nova geração do game multiplayer World War Z : Aftermath, e a remasterização do clássico Risen . Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas nas quais estão disponíveis.

1 de 5 Dead Space traz um dos mais clássicos jogos de terror com visuais atualizados e muita tensão — Foto: Divulgação/EA Dead Space traz um dos mais clássicos jogos de terror com visuais atualizados e muita tensão — Foto: Divulgação/EA

Dead Space - 27 de janeiro - PS5, XBSX/S, PC

Um dos mais icônicos jogos de terror do Xbox 360, PlayStation 3 (PS3) e PC, lançado originalmente em 2008, chega agora com um remake que atualiza seus visuais e jogabilidade para a nova geração. Dead Space se passa em um futuro distante na era espacial, no qual jogadores acompanham os desafios do protagonista Isaac Clarke, um engenheiro em uma nave mineradora que desenterrou um artefato alienígena com efeitos misteriosos nas pessoas.

Isaac terá que lutar contra criaturas chamadas Necromorphs, formadas a partir de cadáveres humanos, enquanto busca por uma forma de sobreviver e tenta resgatar sua parceira, Nicole. Dead Space está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 338,90, para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 339, além de PC via Steam e Epic Games Store por R$ 249.

Forspoken - 24 de janeiro - PS5, PC

2 de 5 Forspoken apresenta um RPG de mundo aberto com grande foco em locomoção e combates com magia — Foto: Reprodução/Steam Forspoken apresenta um RPG de mundo aberto com grande foco em locomoção e combates com magia — Foto: Reprodução/Steam

Neste novo RPG de mundo aberto da Luminous Productions em parceria com a Square Enix jogadores conhecerão Frey Holland, uma novaiorquina que é transportada para o fantasioso mundo de Athia após colocar em seu braço o bracelete vivo, Cuff. Ao chegar a esse reino, Frey descobre que domina magia e que é a única esperança de seus habitantes na batalha contra uma força chamada Ruptura (Break), um miasma que corrompe tudo que toca e os transforma em monstros.

Jogadores percorrerão este grande mundo com habilidades de parkour ampliadas por mágica e enfrentarão monstros, dragões e mortos-vivos com uma grande variedade de magias elementais. Forspoken está disponível para PlayStation 5 (PS5) e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 349,90.

Hitman - World of Assassination - 26 de janeiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

3 de 5 Hitman - World of Assassination reúne a trilogia mais recente do Agente 47 em um único jogo com um novo modo que traz elementos Rogue — Foto: Reprodução/Steam Hitman - World of Assassination reúne a trilogia mais recente do Agente 47 em um único jogo com um novo modo que traz elementos Rogue — Foto: Reprodução/Steam

A trilogia Hitman mais recente sofrerá uma transformação e Hitman 3, lançado em 2021, se tornará Hitman - World of Assassination, com acesso ao conteúdo de Hitman 1 e 2. A mudança no game de ação furtiva planeja facilitar o acesso de jogadores ao conteúdo do jogo, que passará a ter apenas esta versão para ser comprada e apenas um DLC, Hitman - World of Assassination Deluxe Pack, com todos os conteúdos extras do terceiro e segundo jogos.

No Steam usuários poderão comprar apenas os DLCs que ainda não possuem do jogo. Essa nova versão trará também o modo Freelancer com elementos Rogue, no qual o Agente 47 terá uma base e equipamentos limitados, os quais serão utilizados em suas missões.

World War Z : Aftermath - 24 de janeiro - PS5, XBSX/S

4 de 5 World War Z: Aftermath terá versões para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S com mais zumbis em tela do que nunca — Foto: Reprodução/World War Z Game World War Z: Aftermath terá versões para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S com mais zumbis em tela do que nunca — Foto: Reprodução/World War Z Game

Baseado no livro e filme Guerra Mundial Z, o jogo de tiro multiplayer online World War Z : Aftermath ganhará versões também para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Nos consoles de nova geração o game rodará a uma resolução de 4K em uma taxa de quadros de 60 fps. Todas as versões receberam também novas armas, um sistema de evolução de armas melhorado e uma atualização que adiciona mutações ao modo Horde Mode Z, no qual são enfrentadas hordas de mortos-vivos. Para PS5 e Xbox Series X/S haverá ainda uma onda exclusiva com mais de mil zumbis.

Risen - 24 de janeiro - PS4, XB, SW

Um clássico RPG de mundo aberto do Xbox 360 será relançado pela THQ Nordic para PS4, Xbox One e Nintendo Switch como um sucessor espiritual da antiga série de RPGs Gothic. Em sua jornada, usuários controlarão um herói sem nome que chega à ilha vulcânica de Faranga, afetada por terremotos e criaturas antigas cujo poder é do interesse de um poderoso grupo intitulado Os Inquisidores. No jogo é possível escolher que tipo de herói o jogador deseja ser, como um guerreiro ou um mago, e também quais forças irá apoiar através de suas ações que irão refletir em consequências no game.