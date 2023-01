Dead Space Remake: veja gameplay e requisitos mínimos do jogo de terror

👉 Quais são os melhores jogos de terror ? Comente no Fórum do TechTudo

O remake de Dead Space segue a mesma história de Dead Space (2008), com pequenas adições e uma ou outra mudança em temas secundários. Você controla Isaac Clark, um engenheiro que precisou agir e ir até USG Ishimura, uma nave espacial de extração e escavação de minerais que foi surpreendida e invadida pelos principais inimigos do jogo, os Necromorfos.

A bordo da nave, seu objetivo é consertá-la, encontrar sua namorada Nicole Brennan, que trabalhava como médica no local, e salvar sua tripulação. É nesse momento que o clássico gênero survival horror entra em ação. Como o protagonista não está preparado para lidar com tantas ameaças, o jogador precisa reunir o que há de recursos na nave e tomar cuidado para não gastá-los sem necessidade.

Assim como no jogo de 2008, Dead Space Remake trará a câmera na perspectiva em terceira pessoa, onde se pode ver Isaac por trás e, também, ter uma vista mais privilegiada das áreas perturbadoras da USG Ishimura com seus novos visuais. A barra de vida ainda fica localizada na extensão de sua espinha dorsal.

A EA Motive afirmou que a gameplay contou com uma preocupação a mais para se adequar ao que há de mais moderno, revisando totalmente a mecânica de combate e deixando a movimentação mais fluida. Destacam-se, por exemplo, as áreas com a gravidade zero, que terão menos atrito do que no jogo original.