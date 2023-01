Dell anuncia monitor gamer de 500 Hz na CES 2023

A Dell anunciou, nesta terça-feira (3), seu novo monitor de alto desempenho que será lançado durante a CES 2023, feira de eletrônicos que conta com cobertura presencial do TechTudo diretamente de Las Vegas. O novo monitor da família Alienware (linha de alto desempenho de produtos da empresa), tem como diferencial a taxa de atualização de até 500 Hz, o que faz do AW2524H o monitor mais rápido do mundo.

O modelo de 24,5 polegadas com resolução Full HD conta ainda com um painel de tecnologia Fast IPS, que promete oferecer melhores ângulos de visão e uma qualidade de imagem superior aos painéis com tecnologia WVA, por exemplo. A taxa de atualização mais alta é oferecida na conexão DisplayPort. Por meio da saída HDMI, a taxa de atualização nativa é de 240 Hz.

1 de 1 AW2524H da Dell promete ser o monitor com maior taxa de atualização do mercado, com 500 Hz — Foto: Divulgação/Dell AW2524H da Dell promete ser o monitor com maior taxa de atualização do mercado, com 500 Hz — Foto: Divulgação/Dell

Nativamente na conexão DisplayPort, o novo monitor gamer da Dell oferece frame rate de 480 Hz, o que já está muito acima da maioria dos modelos de alto desempenho no mercado, que normalmente entregam algo mais próximo aos 240 Hz, no máximo. O modelo, que conta ainda com suporte para fones e estrutura da base hexagonal, foi desenvolvido com feedback de jogadores e de atletas profissionais de esports de organizações como a Team Liquid.

Como é de se esperar de um modelo de alto desempenho, a latência do monitor é baixíssima, com apenas 0,5 ms. Há ainda compatibilidade nativa com o Reflex Analyzer da Nvidia, que é mais uma funcionalidade que visa a diminuir a latência. O painel do equipamento promete ainda atender 99% de cobertura do espectro sRGB, o que deve garantir uma fidelidade de cores maior.

O Alienware AW2524H ainda não tem preço oficial anunciado, assim como a Dell também ainda não informou quando e se o produto estará disponível no mercado brasileiro. No mercado americano, o display deve chegar ainda no primeiro trimestre do ano. A Dell revelou também os novos notebooks G15 e G16, e lançamentos linha Alienware, como os laptops m16, m18, x14 e x16, todos ainda sem previsão de lançamento por aqui.

Ficha técnica Alienware AW2524H