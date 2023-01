Dell G15 e Dell 16 ganham visual totalmente novo na CES 2023

A Dell apresentou os notebooks gamer Dell G15 (5530) e Dell G16 (7630) na CES 2023, com direito a design refeito nesta nova geração. Os produtos trazem as cores laranja e azul para fazer contraste com o metálico dos portáteis, oferecendo uma estética retrô, de acordo com a divulgação oficial. Todos os produtos estarão expostos na feira de eletrônicos que estará aberta para o público e imprensa entre os dias 5 e 8 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ambos saem de fábrica com os novos processadores de 13ª geração da Intel, também apresentados no evento.