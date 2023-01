Demon Slayer 3ª temporada: conheça história, data de estreia e trailer

Atualmente, a produção possui duas temporadas, além de um filme, disponíveis na Netflix e no Crunchyroll. Confira, a seguir, detalhes do enredo da terceira temporada, personagens e trailer disponibilizado.

A nova temporada de Demon Slayer vai abordar o arco do Vilarejo Dos Ferreiros do mangá. Nele, Tanjiro acorda de um coma após derrotar o Lua Superior 6 no Distrito do Entretenimento e precisa ir até a vila para forjar uma nova espada, já que a sua antiga arma ficou danificada. Porém, no caminho, ele se depara com novos demônios que, após ordem de Muzan, vilão principal da trama, pretendem eliminar todos os caçadores.