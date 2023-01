Documentário sobre tragédia da Boate Kiss chega ao Globoplay; veja detalhes

O documentário Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria chegou nesta quinta-feira (26) ao Globoplay , plataforma de streaming da Globo. O documentário em memória aos 10 anos da catástrofe que matou 242 jovens na cidade de Santa Maria é dividido em cinco episódios e reconta a história do ocorrido no Rio Grande do Sul. A obra traz entrevistas com familiares e sobreviventes do caso, além de imagens de arquivo da imprensa, de celulares dos que estavam no ocorrido e áudios que os serviços de emergência receberam naquela noite.

Diferente da série Todo Dia a Mesma Noite, da Netflix, onde proposta é uma produção ficcional baseada no evento, o documentário se debruça no ocorrido. Por isso, recomendamos a cautela, já que a produção contém cenas reais de pessoas feridas e óbitos. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a série.

2 de 3 Documentário estreou dia 26 no Globoplay — Foto: Reprodução/Globoplay Documentário estreou dia 26 no Globoplay — Foto: Reprodução/Globoplay

O documentário tem como criador e narrador Marcelo Canellas, jornalista da TV Globo formado pela Universidade Federal de Santa Maria e que desde o início esteve próximo do caso por ter história pessoal com a cidade. Além de detalhar os acontecimentos do fato, a produção versa sobre as histórias posteriores ao fato, como criação de coletivos e denúncias pelo Ministério Público contra os pais das vítimas por injúria.

Também são discutidas as irregularidades da Boate e erros do poder público que contribuíram para a tragédia, apresentadas nos 10 dias de júri do Caso Kiss no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), em 2021.

A tragédia

No dia 27 de janeiro de 2013, a Boate Kiss, no centro de Santa Maria, Rio Grande do Sul, estava ocupada para a Agromerados, uma festa vinculada a vários cursos da Universidade Federal de Santa Maria. Por volta das 2h da manhã, um incêndio tomou conta do local, decorrente de um instrumento pirotécnico levantado por um dos músicos da banda Gurizada Fandangueira durante a apresentação de uma das músicas. As faíscas produzidas pegaram no teto com espumas, produzindo fogo e o gás cianeto, o que intoxicou dezenas de pessoas na boate. Ao todo, foram 242 mortos e 636 feridos pela tragédia.

3 de 3 Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria reconta a história do incêncio que matou dezenas de pessoas — Foto: Reprodução/Globoplay Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria reconta a história do incêncio que matou dezenas de pessoas — Foto: Reprodução/Globoplay

Pela manhã daquele domingo, os familiares buscavam pelos seus filhos, irmãos e amigos que estavam na boate. Os feridos foram levados para os hospitais de Santa Maria, onde muitos também não sobreviveram. As vítimas foram levadas por um caminhão para o reconhecimento de corpos que ocorreu em um ginásio da cidade. Um dia depois, a dor dos familiares marcou um velório coletivo de despedidas dos jovens.

O documentário explora, ainda, a criação de associações para ara manter vivo o sentimento de luta nos familiares e na sociedade. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) e o Coletivo Kiss Que Não Se Repita, por exemplo, aparecem na série documental como grupos que mantêm viva a memória dos jovens que saíram para se divertir naquela noite.

Outra questão explorada na produção documental é o tribunal do júri do Caso Kiss, que levou a julgamento por dolo eventual os dois sócios da Boate e dois participantes da banda Gurizada Fandangueira, em dezembro de 2021. A série mostra que, depois da condenação dos réus com penas que iam de 18 a 22 anos de prisão, o júri foi anulado por habeas corpus solicitado pela defesa. Mesmo depois de 10 anos da tragédia, um novo julgamento não tem data prevista para acontecer, e os familiares ainda aguardam por justiça.