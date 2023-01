Don't Starve Together: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Don’t Starve Together é um jogo de sobrevivência e aventura que adicionou um modo multiplayer online ao jogo indie Don't Starve . Ao se reunir com um grupo de até 6 participantes, é preciso se esforçar para não morrer de fome e explorar os mistérios e perigos de um estranho mundo. O título está disponível para PlayStation 4 ( PS4 ) por R$ 62,50, Xbox One por R$ 29, Nintendo Switch por R$ 78,39, e PC (via Steam ) por R$ 27,99, com uma cópia extra para presentear um amigo. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o game.

História

No título da Klei Entertainment, usuários controlam personagens jogados em um mundo estranho por um demônio, e precisam se esforçar para sobreviver e voltar para casa. Para isso, vários desafios devem ser superados, como a fome, a insanidade, o clima e criaturas inimigas. Assim, é preciso coletar recursos diversos e transformá-los em ferramentas, roupas, armas, abrigos e mais para tentar lidar com as situações.

Don't Starve Together funciona como uma expansão independente do jogo original, sem a necessidade de ter o game base para jogar. Além disso, a edição multiplayer permite até 6 pessoas, trazendo ainda novos personagens, estações do ano, criaturas e biomas. Vale dizer que alguns itens do modo solo foram removidos, uma vez que não funcionam bem para grupos, e que as DLCs do primeiro jogo não são compatíveis com essa versão.

Gameplay

A estrutura básica do game também é a mesma do título original. Jogadores precisam cuidar de três necessidades básicas: fome, saúde e sanidade. A fome é a questão mais recorrente, já que é preciso se manter alimentado com recursos obtidos pelo mapa ou cultivados. A sanidade também irá cair com frequência e gerar alucinações bastante reais, de modo a até causarem dano aos personagens. A saúde, por sua vez, é utilizada em combate contra outras criaturas, mas também pode diminuir pela falta de comida.

Em cada nova partida, o mundo do jogo é gerado aleatoriamente e usuários precisam explorá-lo em busca de recursos como comida, madeira, pedra, ouro e mais. Os locais são habitados por várias outras criaturas com as quais o jogador precisa lidar, tanto amigáveis quanto agressivas, entre porcos, beefalos, sapos e aranhas. Há ainda um complexo sistema de fabricação por meio do qual é possível criar itens diversos, como armadilhas para pegar coelhos ou geladeiras.

A parte multiplayer do jogo permite aos usuários se reunirem em um mesmo mapa. Então, cada um deles precisará cuidar de suas necessidades, o que torna o game bem mais desafiador. Uma vantagem é que, ao morrer, o jogo não acaba imediatamente, de forma que o participante derrotado se torna um fantasma e pode ser ressuscitado — enquanto isso não acontece, a sanidade do grupo vai diminuindo. Embora não suporte crossplay, os servidores do título podem ser abertos para qualquer pessoa ou reservados apenas para amigos.

