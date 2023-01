Dragon Ball Z e One Piece são destaques nos lançamentos da semana

Dragon Ball Z: Kakarot e One Piece Odyssey são os destaques nos lançamentos da semana, com a aventura de Goku e seus amigos para consoles de nova geração e o mais recente game do bando do Chapéu de Palha. Além deles, também chegam às plataformas os tiroteios intensos de Lone Ruin, o retrô desenvolvido por estúdio brasileiro Vengeful Guardian: Moonrider, o sombrio Children of Silentown e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os títulos estreantes, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

Dragon Ball Z: Kakarot - 13 de janeiro - PS5, XBSX/S

A versão para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S do RPG de ação reconta as principais sagas do desenho Dragon Ball Z. O título chega com visuais melhorados, taxa de quadros a 60 fps e loadings mais rápidos. Além disso, ele inclui os DLCs lançados para o jogo original, como os capítulos que cobrem eventos da saga de Dragon Ball Super.

Cabe ressaltar que a nova versão do game tem novos DLCs planejados, como uma história no passado sobre Bardock, o pai de Goku, que enfrentou Freeza antes da destruição da raça Sayajin. Dragon Ball Z: Kakarot está disponível para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One por R$ 249,90, com upgrade gratuito para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S.

One Piece Odyssey - 13 de janeiro - PS5, XBSX/S, PS4, PC

Em comemoração aos 25 anos da série, One Piece Odyssey trará uma aventura original que conecta o passado e o presente da saga. Nela, usuários poderão controlar figuras já conhecidas, como Luffy, Zoro, Nami, Franky, Sanji, Usopp, Nico Robin, Chopper e Brook, além de um novo personagem chamado Adio, criado com supervisão do autor da série, Eiichiro Oda.

Durante a aventura, será preciso mergulhar em memórias dos personagens e relembrar momentos clássicos da animação para obter seus poderes de volta. Cada membro oferece maneiras diferentes de explorar o mundo e as batalhas são no estilo clássico de RPG em turnos. O título está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 299,90, e para PC (via Steam) por R$ 259,90.

Lone Ruin - 12 de janeiro - SW, PC

Uma estranha cidade mágica, abandonada, em ruínas e tomada por um poder sombrio que a corrompeu, será o campo de batalha de jogadores que se aventurarem em Lone Ruin. No papel de um explorador disposto a purificar a cidade e encontrar sua fonte de poder, jogadores precisarão enfrentar distorcidas criaturas a partir de disparos de magia.

Para isso, o game usa uma jogabilidade estilo "Twin Stick", na qual um analógico se movimenta e o outro atira na direção selecionada. Também estão presentes elementos rogue, que focam em jogar várias vezes enquanto são obtidos upgrades para sobreviver por mais tempo. O título está disponível para Nintendo Switch por R$ 71,99.

Vengeful Guardian: Moonrider - 12 de janeiro - PS5, PS4, SW, PC

O mais novo game do estúdio brasileiro JoyMasher, conhecido por títulos como Oniken e Blazing Chrome, traz uma aventura retrô que remete aos clássicos games de ação do Super Nintendo e Mega Drive. Nele, jogadores controlam Moonrider, um guerreiro ninja criado por forças autoritárias do estado para garantir sua dominância, mas que se rebela e lutar contra seus criadores e outros super soldados por vingança. Vengeful Guardian: Moonrider está disponível para Nintendo Switch por R$ 52,49.

Children of Silentown - 11 de janeiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Dos criadores de Little Briar Rose, Children of Silentown é um jogo de aventura sombrio no estilo point n'click, com visual totalmente desenhado à mão. Na história, jogadores acompanham Lucy, uma jovem que cresce em uma aldeia cercada por uma floresta com monstros, que urram durante a noite. À vista disso, no local, é comum que pessoas desapareçam, e a protagonista acredita já ter idade o bastante para investigar um dos desaparecimentos que acontecem, sem ter ideia do perigo que irá correr. Children of Silentown está disponível para Nintendo Switch por R$ 89.

Terror of Hemasaurus - 12 de janeiro - SW

No jogo de ação independente da Loren Lemcke, jogadores devem punir a humanidade por seus pecados. Então, no papel de Hemasaurus, Clocksloth, Salamandrah ou Autonomous Hemasaurus usuários poderão destruir prédios, devorar pessoas e enfrentar as forças armadas do mundo, sozinhos ou com até 4 pessoas em multiplayer. Terror of Hemasaurus estará disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Chasing Static - 12 de janeiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Inspirado por clássicos de horror e ficção científica dos anos 80 e cinema surrealista contemporâneo, Chasing Static é um jogo não linear que se passa em uma cafeteria remota no País de Gales. No controle do protagonista Chris, usuários terão que investigar fenômenos sobrenaturais após ver uma garçonete ser presa no teto por uma criatura de olhos brilhantes.

Então, durante a gameplay, é possível caçar criaturas através de um dispositivo detector de anomalias, que utiliza frequências auditivas. Com estilo poligonal retrô, o jogo está disponível para Nintendo Switch por R$ 82,40, e PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 28,99.