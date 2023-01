Empresa acusa Apple de fazer cópia e tenta banir Apple Watch nos EUA

Uma infração de patente por parte da Apple pode levar ao banimento dos relógios inteligentes da maçã – o Apple Watch – em território norte-americano. Isso porque a empresa presidida por Tim Cook perdeu, nesta terça-feira (10), um processo iniciado pela Masimo, que é especialista em dispositivos com oxímetro de pulso integrado. Na ação, a fabricante de produtos de saúde alega que foram quebradas ao menos cinco patentes com o sensor de aferir a saturação do sangue.

O juiz, no entanto, concordou que a marca ultrapassava apenas uma barreira da propriedade intelectual. Com isso, todos os modelos a partir do Apple Watch 6 passam a ter a circulação ameaçada.

2 de 3 Apple Watch Series 6 foi o primeiro a conter oxímetro — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch Series 6 foi o primeiro a conter oxímetro — Foto: Reprodução/Apple

A ação foi aberta em 2021 pela Masimo e teve parte de sua conclusão nesta semana. Agora, a Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC), órgão responsável pelo julgamento, deve concluir se os aparelhos com o oxímetro integrado devem parar de circular ou não. A decisão final está prevista para ser anunciada em 10 de maio.

A proibição está em análise das autoridades. Mesmo assim, é possível que haja algum recurso que consiga contornar a situação. Entre as possibilidades de desfecho dessa história, a aplicação de uma penalidade financeira é a mais provável. Nesse caso, a Masimo seria beneficiada com uma indenização e os Apple Watches poderiam continuar nas prateleiras dos Estados Unidos.

3 de 3 Apple Watch SE 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple Watch SE 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em resposta à decisão atual da comissão, a gigante de Cupertino afirmou que discorda respeitosamente da decisão e que espera “uma revisão completa” por parte do ITC. Já o CEO da Masimo, Joe Kani, sinalizou satisfação: “Estamos felizes que o juiz reconheceu a violação da tecnologia de oximetria de pulso da Masimo pela Apple e deu este primeiro passo crítico em direção à responsabilização”, comentou.

Kani foi além: “A decisão de hoje deve ajudar a restaurar a justiça no mercado. A Apple também infringiu as tecnologias de outras empresas e acreditamos que a decisão de hoje a expõe como uma empresa que pega as inovações de outras companhias e as reembala”.

A tecnologia de aferição dos níveis de oxigênio no sangue passaram a integrar os relógios inteligentes da Apple a partir do Apple Watch 6. Lançado em 2020, ele trouxe inovações que hoje já são complementadas por recursos como monitoramento da frequência cardíaca e de ECG. Hoje, a linha conta até mesmo com o Apple Watch Ultra, o modelo mais avançado, que foi lançado em setembro de 2022 e que custa R$ 10.299 na Amazon.

Produto desta matéria | TechTudo MODELO AVANÇADO Apple Watch Ultra R$ 10.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de Apple Watch Ultra × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MODELO AVANÇADO Apple Watch Ultra R$ 10.299 IR À LOJA

Com informações de MacRumors e Phone Arena