Emulador faz consoles Xbox rodarem jogos de Nintendo Wii e GameCube

Xbox Series X e Xbox Series S poderiam rodar games de Nintendo Wii e GameCube por meio de um emulador. É o que mostra o canal Modern Vintage Gamer no YouTube , que destaca a nova versão do emulador Dolphin projetada como uma UWP (Plataforma Universal do Windows). Com o software, lançado em 6 de dezembro de 2022 e que está na versão 1.02, ainda em fase beta, usuários poderiam aproveitar títulos clássicos dos consoles da Nintendo sem ter, necessariamente, um videogame da marca.

Vale ressaltar que a gigante japonesa possui diversos jogos exclusivos, e essa possibilidade driblaria a exigência de ter um console, como acontece em emuladores para PC. Veja mais detalhes sobre o funcionamento do software a seguir.

1 de 1 Xbox Series X/S poderiam rodar jogos de Nintendo Wii e GameCube, diz site — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins Xbox Series X/S poderiam rodar jogos de Nintendo Wii e GameCube, diz site — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

👉 Quais os melhores exclusivos do Nintendo Switch? Comente no tópico do Fórum do TechTudo

Entre os recursos disponíveis via Dolphin no Xbox Series X/S estão a possibilidade de fazer upscaling para 1440p, trabalhar com modificações de textura em HD e ainda jogar os games em suas resoluções originais. Também é possível ter essas vantagens no Xbox One e no Xbox One X, mas, segundo o site Windows Central, que repercutiu a possibilidade, os consoles da geração passada sofreriam com problemas de performance.

O Dolphin já rodava normalmente via Retroarch com seu núcleo original. Embora os jogos de GameCube e Nintendo Wii apresentassem um bom desempenho, ainda havia espaço para melhorias. Assim, quem se interessar pode fazer o "hack" acessando o Modo Desenvolvedor do Xbox Series X/S para instalar o emulador direto na máquina e aproveitar para jogar os títulos que quiser. O resultado foi publicado pelo canal Modern Vintage Gamer no YouTube:

Vale lembrar que a emulação nos consoles da Microsoft não é nenhuma novidade por conta do Retroarch, que oferece uma enorme biblioteca de emuladores para serem utilizados. Contudo, o Dolphin possui uma maior quantidade de recursos para melhorar sua experiência nos jogos.