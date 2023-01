Enedina Alves: Google homenageia a primeira engenheira negra do Brasil

Enedina Alves Marques é a homenageada do Google nesta sexta-feira (13). Nascida há 110 anos em Curitiba, foi a primeira mulher a concluir o curso de engenharia no estado do Paraná, formando-se em 1945 na Universidade Federal do Paraná e se tornando a primeira engenheira negra do Brasil. O Doodle exibido na página inicial do buscador mostra a curitibana em frente a uma usina hidrelétrica, que simboliza uma das grandes obras com as quais contribuiu em sua carreira como engenheira. A queda de água da represa, na ilustração, forma a letra L da palavra "Google".