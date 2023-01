Este robô se 'derrete' sozinho para escapar de uma prisão; assista

Quem assistiu a Exterminador do Futuro 2 vai lembrar o personagem T-1000, do ator Robert Patrick, que se moldava em metal líquido durante as cenas de ação. Agora, a ficção científica se mistura um pouco com a realidade. A máquina magnética é capaz de realizar transições rápidas e reversíveis entre as fases sólida e líquida. O time de cientistas, liderado pelo engenheiro Chengfeng Pan, publicou nesta semana a engenhoca curiosa em um artigo, na revista científica Matter.