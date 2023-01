Estudo mostra se empresas de telefonia protegem dados dos usuários

Os pesquisadores criticam a dificuldade imposta a não clientes que tentam saber se uma empresa do setor tem dados referentes a eles. Além disso, os portais digitais podem ter defeitos técnicos (como não reconhecer o CPF) ou apresentar entraves classificados como “desnecessários” (como exigir documento com reconhecimento de firma).

Outro avanço tem a ver com a atuação das operadoras em cortes e tribunais. De acordo com o levantamento, todas as empresas pesquisadas utilizaram seus advogados para proteger os clientes no Judiciário.