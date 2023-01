Férias de verão: 7 filmes de animação para assistir online com as crianças

Com a chegada das férias de verão, as plataformas de streaming investem em longas-metragens para as crianças e toda a família aproveitarem esse período de descanso com muita diversão garantida na telinha. Produções como Turma da Mônica: Laços (2019), Red: Crescer é uma Fera (2022) e Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas (2018) se destacam entre a vastidão de opções, todas elas disponíveis nos serviços on demand, como Netflix , Amazon Prime Video , Globoplay e Disney+ , por exemplo.

Pensando nisso, o TechTudo listou sete filmes para assistir em casa nessas férias de verão com direito a muitas risadas e narrativas leves e descontraídas. O critério de seleção desta lista levou em consideração as notas dos longas em sites agregadores, como IMDb e Rotten Tomatoes, e seus respectivos enredos inovadores. Confira:

2 de 8 O longa-metragem animado é escrito e dirigido por Enrico Casarosa — Foto: Divulgação/Disney+ O longa-metragem animado é escrito e dirigido por Enrico Casarosa — Foto: Divulgação/Disney+

1. Luca (2021)

Dirigido por Enrico Casarosa (O Bom Dinossauro), este longa animado encontra-se disponível no Disney+ e sua trama é situada em uma bela cidade costeira da Riviera Italiana. A história acompanha o jovem Luca e o seu melhor amigo Alberto em um verão repleto de muitas aventuras. No entanto, este sonho de férias de verão pode estar ameaçado por um grande segredo: os dois amigos são, na verdade, monstros marinhos.

Com mais de uma hora e meia de duração, a animação conta com nomes como Jacob Tremblay (Extraordinário), Jack Dylan Grazer (It – Capítulo Dois), Giacomo Gianniotti (Grey's Anatomy) e Emma Berman (SuperKitties) em seu elenco de vozes. Além disso, sobre sua recepção na mídia, o filme obteve no IMDb nota 7.4 de 10, com base em 164 mil considerações no veículo. Já no site Rotten Tomatoes, Luca conquistou 91% de aprovação, levando em consideração 296 reviews.

2. O Pequeno Príncipe (2015)

Baseado no grande sucesso literário homônimo do autor francês Antoine de Saint-Exupéry, esse longa animado tem direção assinada por Mark Osborne (Kung Fu Panda) e está disponível no catálogo da Netflix. A trama do projeto acompanha uma garotinha que acaba de se mudar para uma nova casa junto de sua mãe, que a obriga a viver em um mundo muito adulto e repleto de obrigações. No entanto, as coisas mudam de cenário quando o vizinho delas, um senhor aviador um tanto excêntrico, apresenta à jovem protagonista um novo mundo cheio de muitas aventuras e extraordinário, o mundo do Pequeno Príncipe.

Com um pouco mais de 1h40 de duração, o elenco de vozes do filme é contemplado com nomes como Jeff Bridges (O Grande Lebowski), Rachel McAdams (Meninas Malvadas), Riley Osborne (Kung Fu Panda) e Mackenzie Foy (A Saga Crepúsculo: Amanhecer). Sobre a repercussão de O Pequeno Príncipe, a animação teve nota 7.7 de 10, com base em 63 mil avaliações no site IMDb. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou 92% de aprovação, levando em consideração 99 reviews.

3 de 8 Animação é baseada na obra literária Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry — Foto: Divulgação/Paramount Pictures Animação é baseada na obra literária Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

3. Turma da Mônica: Laços (2019)

Com diversão garantida e disponível na Globoplay, o filme é uma produção nacional baseada nos famosos personagens do quadrinho Turma da Mônica, de Maurício de Sousa. Aqui a história começa a partir do desaparecimento de Floquinho, cachorro de estimação de Cebolinha. Em busca do pet, o garoto convoca Mônica, Magali e Cascão e, assim, o grupo de amigos sai em uma aventura com um plano infalível para o resgate do bichinho.

Dirigido por Daniel Rezende, cineasta indicado ao Oscar por sua edição no filme Cidade de Deus (2002), o elenco da trama infantil é composto nos papéis principais por Giulia Benite (10 Horas para o Natal), Kevin Vechiatto (Boca a Boca), Laura Rauseo (Turma da Mônica - A Série) e Gabriel Moreira (A Divisão). Sobre a recepção na mídia, 2,2 mil usuários concederam nota 7.2 ao longa no site agregador IMDb.

4 de 8 Produção nacional é baseada nos famosos quadrinhos infantis de Maurício de Sousa — Foto: Divulgação/MSP/Paris Filmes/Downtown Filmes Produção nacional é baseada nos famosos quadrinhos infantis de Maurício de Sousa — Foto: Divulgação/MSP/Paris Filmes/Downtown Filmes

4. Diário de um Banana 3: Dias de Cão (2012)

Mais uma comédia para entrar na lista, este filme tem direção assinada por David Bowers (Astro Boy), além de ser baseado no livro homônimo de Jeff Kinney, de 2009. Nesta história acompanhamos, mais uma vez, as aventuras de Greg, um pré-adolescente que está preparado para ter as melhores férias de verão da sua vida. Contudo, o que não estava nos planos dele era que o seu pai quisesse estreitar a relação justamente agora. Com uma ideia em mente, Greg finge que arrumou um emprego em um clube de campo e acaba se envolvendo em muitas confusões.

Novamente protagonizado por Zachary Gordon (Perdido Pra Cachorro 2), Devon Bostick (Jogos Mortais VI) e Robert Capron (Elementary) e com duração de mais de 1h30, o filme possui críticas medianas em relação à sua recepção pelo público e imprensa. Segundo o site agregador IMDb, por exemplo, o trabalho de Bowers foi avaliado por 27 mil usuários, que concederam nota 6.3 ao projeto cinematográfico. Já no Rotten Tomatoes, Diário de um Banana 3: Dias de Cão conquistou apenas 52% de aprovação levando em conta 75 reviews. Por fim, vale lembrar que o longa encontra-se disponível na plataforma do Disney+.

5 de 8 Estrelado por Zachary Gordon e Steve Zahn, o longa é o terceiro filme da série Diary of a Wimpy Kid e baseia-se nos livros homônimos de Jeff Kinney — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures Estrelado por Zachary Gordon e Steve Zahn, o longa é o terceiro filme da série Diary of a Wimpy Kid e baseia-se nos livros homônimos de Jeff Kinney — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

5. Klaus (2019)

Não poderia faltar, é claro, uma animação natalina nas sugestões desta lista. Dessa forma, com direção do espanhol Sergio Pablos e disponível na Netflix, o enredo deste longa acompanha a incrível história de inimizade entre Jesper, um carteiro egoísta, e um fabricante de brinquedos muito solitário chamado Klaus. Com o passar do tempo, os dois passam a cultivar uma amizade improvável ao trabalharem juntos na fabricação e distribuição dos brinquedos para as crianças da cidadezinha fria e pacata de Smeerensburg.

Já no elenco de vozes destacam-se nomes como Jason Schwartzman (Moonrise Kingdom), J. K. Simmons (Homem-Aranha) e Joan Cusack (A Família Addams). Sobre a recepção do longa-metragem, a animação obteve excelentes críticas, avaliações entre o público e a imprensa. No site Rotten Tomatoes, por exemplo, o trabalho de Sergio Pablos conquistou 95% de aprovação em relação à 76 reviews, enquanto que no agregador IMDb, o projeto teve nota 8.1, levando em consideração 155 mil considerações.

6 de 8 Animação natalina conta com direção do cineasta espanhol Sergio Pablos — Foto: Divulgação/Netflix Animação natalina conta com direção do cineasta espanhol Sergio Pablos — Foto: Divulgação/Netflix

6. Red: Crescer é uma Fera (2022)

Focado no processo de amadurecimento e no relacionamento com os pais, este recente lançamento entrou no catálogo do Disney+ em março deste ano e tem direção assinada pela cineasta vencedora do Oscar, em 2019, Domee Shi (Bao). Red: Crescer é uma Fera apresenta a história da adolescente de 13 anos Mei Lee, que não se dá bem com a mãe e que, junto das melhores amigas, não vê a hora de ir ao show de sua boyband favorita. Mas as coisas saem de controle quando um dia, de repente, a protagonista se transforma em um enorme panda vermelho.

Seu elenco de vozes é composto por nomes como Rosalie Chiang (Soiled), Maitreyi Ramakrishnan (Eu Nunca...), Sandra Oh (Killing Eve) e Jordan Fisher (Liv e Maddie). Além disso, o filme obteve excelente repercussão entre o público, bem como boas notas em sites agregadores. No IMDb, por exemplo, o projeto obteve nota 7 de 10 em relação a 121 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o recente trabalho de Domee Shi conquistou 95% de aprovação, com base em 279 reviews de críticos e usuários.

7 de 8 Essa animação aborda assuntos como amadurecimento em uma narrativa coming-of-age super divertida — Foto: Divulgação/Disney Essa animação aborda assuntos como amadurecimento em uma narrativa coming-of-age super divertida — Foto: Divulgação/Disney

7. Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas (2018)

Disponível tanto na Amazon Prime Video quanto na Netflix, este é o terceiro longa da franquia de filmes animados em questão. Dirigido por Genndy Tartakovsky e estrelado pelas vozes de Adam Sandler (Gente Grande), Selena Gomez (Only Murders In The Building) e Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), acompanhamos um novo capítulo na história da família e amigos do Conde Drácula. De férias, o grupo sai de viagem em um cruzeiro com inúmeras atividades e diversão. Mas quando Drácula se apaixona por uma humana, o sossego de todos pode ser colocado em risco.

Por fim, Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas possui notas medianas em relação à sua recepção pela mídia e público. No site agregador IMDb, por exemplo, o trabalho de Tartakovsky foi avaliado por 76 mil usuário, que juntos, concederam nota 6.3 ao projeto. No Rotten Tomatoes, a animação angariou 62% de aprovação, levando em consideração 119 reviews.