FIFA 23 e God of War: Ragnarok são os jogos mais baixados no PS5 em 2022

FIFA 23 e God of War: Ragnarok foram os jogos mais baixados de 2022 no PlayStation 5 (PS5), segundo uma lista publicada no PlayStation Blog, da Sony. No que diz respeito ao console da geração anterior, PlayStation 4 (PS4), não apenas FIFA 23 ocupou o primeiro lugar, como FIFA 22 ficou no segundo, seguido por The Last of Us 2. Nos jogos grátis, Fall Guys conquistou o topo dos mais populares, enquanto no visor de realidade virtual PSVR o título ficou com Astro Bot Rescue Mission. Confira, a seguir, a lista dos jogos mais baixados nos consoles PlayStation em 2022.