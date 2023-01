Filme de Teen Wolf e Todo Dia a Mesma Noite estreiam no streaming

Longas exclusivos como Casamento Armado ( Amazon Prime Video ), Certas Pessoas ( Netflix ) e Teen Wolf: O Filme ( Paramount+ ) serão lançados nesta semana nos serviços de streaming. Já entre as série, os destaques são Todo Dia a Mesma Noite (Netflix), Wolf Pack (Paramount+), Lockwood & Co. (Netflix), Falando a Real ( Apple TV+ ), Extraordinária (Star+). Confira, nos tópicos a seguir, o cronograma do que entra na Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ , Globoplay , Mubi , Netflix, Paramount+ e Star+, além de datas e as sinopses.

22/01 - Domingo

Sem Evidências (Mubi): a semana começa com uma produção de true crime. Sem Evidências é um drama baseado no julgamento real do Trio de West Memphis, ocorrido em 1994, onde um grupo de três adolescentes do interior de Arkansas (EUA) foi acusado injustamente de assassinar três garotos de oito anos. O filme é dirigido por Atom Egoyan (Memórias Secretas) e conta no elenco com Reese Witherspoon (Um Lugar Bem Longe Daqui), Colin Firth (Kingsman), Kevin Durand (Lost), Dane DeHaan (O Espetacular Homem-Aranha 2), entre outros.

23/01 - Segunda

O Caso de Richard Jewell (Amazon Prime Video): outra produção de true crime disponível é O Caso de Richard Jewell, inspirada no atentado das Olimpíadas de Atlanta em 1996. A produção foca a investigação acerca do ex-segurança Richard Jewell, considerado um herói por evacuar a multidão do local onde havia uma bomba plantada, mas que posteriormente foi tido como principal suspeito do atentado. Com direção de Clint Eastwood (Cry Macho), o filme tem no elenco Paul Walter Hauser (Cruella), Olivia Wilde (A Vida em Si), Sam Rockwell (Três Anúncios Para Um Crime), Kathy Bathes (American Horror History: Coven), Jon Hamm (Mad Men) e mais.

Esse Obscuro Objeto de Desejo (Mubi): o cineasta espanhol Luis Buñuel (1900 - 1983) é homenageado em um especial no Mubi. O título está incluído junto com Idade do Ouro e O Discreto Charme da Burguesia. Esse Obscuro Objeto de Desejo, último filme de Buñuel, mostra a paixão do rico Mathieu (Fernando Rey) pela ex-arrumadeira Conchita (Carole Bouquet), de apenas 18 anos. Mais do que um romance, cresce entre os dois um desejo de subjugar o outro pelo desejo.

24/01 - Terça

How I Met Your Father – 2ª temporada (Star+): o derivado da série How I Met Your Mother chega em sua segunda temporada. Estrelada pela cantora e atriz Hilary Duff (Lizzie McGuire), a trama inverte os papéis e desta vez mostra a fotografa Sophie (Kim Cattrall) contando ao filho como conheceu o pai dele quando era mais jovem. A segunda temporada promete a revelação sobre quem é o pai nesta história.

Aos Nossos Amores (Mubi): o filme francês Aos Nossos Amores narra a adolescência de Suzanne (Sandrine Bonnaire), que tem 15 anos e espera se ver livre da prisão familiar. Para isso, a jovem se envolve em aventuras sexuais tão impulsivas que chegam a impactar a vida de seu pai, mãe e irmão. A obra tem direção de Maurice Pialat (Sob o Sol de Satã), que interpreta o pai de Suzanne.

Narvik (Netflix): o drama de época Narvik chega ao Brasil pela Netflix após exibição em seu país de origem, Noruega, em 2021. Durante a Segunda Guerra Mundial, exatamente em 1940, os olhares do mundo se voltam para Narvik, uma pequena cidade norueguesa considerada estratégica para a guerra. É neste ambiente que um soldado volta para casa e descobre uma verdade impactante sobre sua esposa. Dirigido por Erik Skjoldbjærg (Geração Prozac), o filme tem no elenco Kristine Hartgen (O 12º Homem), Henrik Mestad (Grande Bolada) e Stig Henrik Hoff (Entre Inimigos).

Até os Ossos (Loja da Amazon Prime Video): depois de estrear nos cinemas em dezembro do ano passado, o longa Até os Ossos chega à locadora da Amazon Prime Video ainda em janeiro. No drama, um casal de jovens marginalizados pela sociedade embarca em uma viagem de autoconhecimento (e subversão) pelos Estados Unidos em meio a estradas secundárias. Dirigido por Luca Guadagnino (Me Chame Pelo Seu Nome) e estrelado por Timothée Chalamet (Duna) e Taylor Russell (Escape Room), o filme é uma adaptação do romance homônimo da escritora Camille DeAngelis.

25/01 - Quarta

Ricardo Fort: O Comandante (Star+): a série documental argentina narra a vida e os escândalos do empresário portenho Ricardo Fort, conhecido no país vizinho pelas diversas cirurgias plásticas, a vida de luxos, excentricidades e conflitos familiares. Fort, morto em 2013 vítima de parada cardiorrespiratória, tem detalhes pessoais contados por amigos e familiares. A criação é de Patricio Álvarez Casado (The Nap).

Extraordinária (Star+): em um mundo onde as pessoas desenvolvem superpoderes aos 18 anos, Jen está angustiada por chegar aos 25 e não ser como os outros. Essa é a trama de Extraordinária, nova série de comédia da Star+. A sitcom britânica é estrelada por Máiréad Tyers (Belfast), Sofia Oxenham (Cursed - A lenda do Lago) e Siobhán McSweeney (Alice Através do Espelho).

Tornar-se um Homem na Idade Média (Mubi): o curta independente do diretor português Pedro Neves Marques (A Mordida) tem como enredo o drama de dois casais que passam por problemas de fertilidade. A insistência em ter um filho biológico contrasta com as diferenças cada vez menores entre o natural e o artificial na vida moderna. Estão no elenco os atores Isabel Costa, Zé Bernardino, Nuno Nolasco, Joana Manuel, Vítor de Andrade.

Todo Dia a Mesma Noite (Netflix): prestes a completar 10 anos no próximo dia 27, a tragédia da Boate Kiss será mostrada em uma série ficcional exclusiva da Netflix. Todo Dia a Mesma Noite terá cinco episódios e é inspirada no livro-reportagem de mesmo nome da jornalista Daniela Arbex, que faz parte da consultoria do projeto. Assinam a direção Julia Rezende (Depois a Louca Sou Eu) e Carol Minêm (O Rei da TV), com elenco de Thelmo Fernandes (A Divisão), Paulo Gorgulho (Segunda Chamada), Bianca Byington (Vizinhos), Leonardo Medeiros (O Mecanismo), Debora Lamm (Muita Calma Nessa Hora), Raquel Karro (Lamaçal), Bel Kowarick (Albatroz), entre outros.

Cry Macho: O Caminho para Redenção (Amazon Prime Video): dirigido, produzido e estrelado por Clint Eastwood, Cry Macho é um faroeste moderno sobre redenção e identidade. Em 1978, o criador de cavalos e ex-estrela de rodeio Mike Milo (Eastwood) aceita a proposta de seu antigo chefe para trazer o filho do México de volta para casa. Durante a viagem, Milo tem a chance de ensinar ao garoto lições valiosas de como é ser um bom homem.

Hellraiser (Loja da Amazon Prime Video): após uma longa sequência de filmes repletos de sangue, sadomasoquismo e blasfêmia, a franquia de terror Hellraiser teve um reboot lançado nos EUA em setembro de 2022. Aqui no Brasil o longa chega na locadora da Amazon Prime Video. O vilão Pinhead, interpretado por homens durante décadas, agora tem como interprete a atriz Jamie Clayton (Sense8).

Mila no Multiverso (Disney+): a plataforma da Disney lança em janeiro sua primeira série brasileira de ficção científica. Mila no Multiverso é uma aventura feita no embalo das realidades múltiplas que estão em voga na cultura pop. A adolescente Mila (Laura Luz) descobre em seu aniversário de 16 anos um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos. Ela, então, usa a ferramenta para encontrar sua mãe, Elis (Malu Mader).

26/01 - Quinta

Record of Ragnarok - Temporada 2 (Netflix): para quem gosta de animes, a Netflix lança a segunda temporada de Record of Ragnarok. A animação de aventura e fantasia é ambientada na era viking, onde a humanidade está por um fio caso perda uma batalha contra os deuses da cultura nórdica. As entidades estão dispostas a aniquilar a Terra e só os humanos mais poderosos são capazes de reverter a situação.

Ainda Resta uma Esperança (Mubi): do diretor John Schlesinger (Perdidos na Noite), o drama aborda o romance entre o desenhista Victor (Alan Bates) e a datilografa Ingrid (June Ritchie). O que começa com um rápido relacionamento no ambiente de trabalho transforma-se em algo mais sério quando Ingrid engravida de Victor.

Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria (Globoplay): além de Todo Dia a Mesma Noite, outra produção a abordar o incêndio na Boate Kiss é Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria, série documental da Globoplay. Também dividida em cinco episódios, a produção é voltada à busca dos familiares e amigos das vítimas por justiça. A direção é de Marcelo Canellas, repórter da TV Globo natural de Santa Maria.

27/01 - Sexta

Teen Wolf: O Filme (Paramount+): a série de lobisomens adolescentes que fez sucesso na MTV está de volta em um filme exclusivo da Paramount+. Teen Wolf: O Filme traz o elenco original em uma nova disputa na cidade de Beacon Hills, palco das aventuras da série. Estão confirmados no elenco os atores Tyler Posey (Verdade ou Desafio), Crystal Reed (Gotham), Tyler Hoechlin (Superman & Louis), Holland Roden (Escape Room 2), Colton Haynes, (Arrow), Shelley Hennig (Amizade Desfeita), Dylan Sprayberry (O Homem de Aço), Linden Ashby (Mortal Kombat de 1995), entre outros. A direção é de Russell Mulcahy (Highglander - O Guerreiro Imortal).

Wolf Pack (Paramount+): no mesmo dia da estreia do filme Teen Wolf, também será lançada a série spin-off Wolf Pack. Com um novo núcleo de personagens, o derivado acompanha a vida de um grupo de adolescentes que investigam as causas de um incêndio misterioso na cidade onde vivem. Entre os destaques do elenco, estão Sarah Michelle Gellar (Buffy) e o brasileiro Rodrigo Santoro (Westworld).

Darby, a Jovem Sensitiva (Star+): a comédia adolescente não dispensa o humor mórbido para fazer piada com a morte. Protagonizada por Riele Downs (Henry Danger), a atriz interpreta uma jovem do ensino médio que é capaz de se comunicar com os mortos. Darby usa essa capacidade para fazer com que os espíritos resolvam seus assuntos inacabados na Terra para que possam enfim partir. Mas a situação da sensitiva se complica quando uma rival de escola morre e cabe a Darby ajudar na passagem dela para o além.

Lockwood & Co. (Netflix): mesmo no fim do mês, a Netflix tem mais uma série nova a ser lançada na plataforma. Lockwood & Co. é uma produção de fantasia e suspense voltada ao público infantojuvenil que acompanha a jornada de três jovens caçadores de fantasmas. A história é baseada na franquia de livros do autor britânico Jonathan Stroud e tem no elenco Ruby Stokes (Bridgerton), Luke Treadaway (Um Gato de Rua Chamado Bob) e Paddy Holland (Invasion), com direção e roteiro de Joe Cornish (O Menino que Queria Ser Rei).

Certas Pessoas (Netflix): antes de lançar o quarto filme da franquia Um Tira da Pesada, o ator e comediante Eddie Murphy tem outro longa. O filme em questão é Certas Pessoas, comedia romântica protagonizada também por Jonah Hill (O Lobo de Wall Street). Hill interpreta um jovem judeu que se apaixona por uma motorista de aplicativo negra. O problema são as barreiras culturais envolvidas em ambas as famílias do casal.

Potiche – Minha Rica Mulherzinha (Mubi): conflitos familiares e de classe estão presentes na comédia Potiche – Minha Rica Mulherzinha, do diretor francês François Ozon (Verão de 85). Suzanne (Catherine Deneuve) é casada com o empresário industrial Robert Pujol (Fabrice Luchini), um magnata que controla com mãos de ferro sua fábrica e sua vida em família. Mas quando uma greve ameaça o empreendimento do marido, cabe a Suzanne mostrar mais das suas habilidades profissionais.

Casamento Armado (Amazon Prime Video): a atriz e cantora Jennifer Lopez (Hustlers) e o ator Josh Duhamel (Com Amor, Simon) estrelam esta comédia romântica. Os familiares do casal Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) estão reunidos em uma ilha paradisíaca para comemorar a união. Porém, o que os novos noivos não esperavam é que a ilha fosse invadida por piratas. No elenco, estão presentes a brasileira Sônia Braga (Bacurau), o cantor Lenny Kravitz (Jogos Vorazes), Jennifer Coolidge (The White Lotus), e D'Arcy Carden (The Good Place).

Tenet (Amazon Prime Video): o filme de ação Tenet, do diretor Christopher Nolan (trilogia Batman), é ambicioso como boa parte dos longas do cineasta. Um agente da CIA conhecido apenas como O Protagonista (John David Washington) é recrutado em uma missão para impedir que o criminoso russo Andrei Sator (Kenneth Branagh) utilize uma arma capaz fazer o tempo retroceder. O recurso rende ao espectador um verdadeiro "ziguezague" cinematográfico em momentos de ação.

Ligação Explosiva (Amazon Prime Video): vindo da Coreia do Sul, o thriller de suspense coloca o espectador lado a lado com os personagens Seong-gyu (Jo Woo-jin) e sua filha Hye-in (Lee Jae-in). Os dois se veem presos no próprio carro depois de Seong atender uma ligação que ordenava sua permanência e a da filha no veículo. Caso contrário, uma bomba acoplada mataria os dois.

Falando a Real (Apple TV+): Jason Segel (How I Met Your Mother) e Harrison Ford (franquia Indiana Jones) encabeçam esta comédia exclusiva da Apple TV+. Depois de perder a esposa, o terapeuta Jimmy (Segel) perde o decoro e passa a falar o que pensa aos seus pacientes. De forma improvável, a atitude dá certo. Menos para seu mentor (Ford), que acredita que o comportamento despojado pode arruinar a carreira de Jimmy.

28/01 - Sábado

The Future (Mubi): a cineasta e cantora Miranda July (Kajillionaire) dirige e atua nesta comédia romântica de enredo inusitado. Depois de adotarem um gato, o casal Sophie (July) e Jason (Hamish Linklater) resolvem romper as normas de seu relacionamento e fazer de tudo: desde largar o emprego e demais facilidades da tecnologia até cometer adultério.

