Filmes antigos dos anos 90: relembre 9 títulos clássicos para assistir

A década de 1990 entregou filmes que continuam adorados pelo público ainda hoje. Por conta do sucesso e referências, novas gerações têm tomado conhecimento acerca destas produções e mantendo viva uma era significativa para o cinema e TV. Para homenagear e relembrar marcos cinematográficos, o TechTudo preparou uma lista com os 10 melhores filmes dos anos 90 que valem a pena ver de novo.

Os títulos estão disponíveis nos serviços de streaming da Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Star+, Apple TV+ e Globoplay. Confira, a seguir, detalhes do enredo, elenco, prêmios recebidos e avaliações dos clássicos nos principais agregadores de nota da internet.

1. Matrix

Em um contexto de ampla difusão de teorias conspiratórias acerca da virada do milênio, Matrix foi um fenômeno de bilheteria que criou mitologia por trás dos receios da época. A ficção científica dirigida pelas irmãs Wachowski introduz a jornada de Thomas Anderson (Keanu Reeves), um programador atormentado por pesadelos sobre um futuro no qual os humanos são escravizados por máquinas.

O protagonista logo é perseguido por agentes que trabalham para um sistema de controle e simulação chamado Matrix, que tem a finalidade de anestesiar os seres humanos com ilusões e ocultar a realidade vislumbrada nos sonhos perturbadores. Rebatizado como Neo, o personagem de Reeves recebe um chamado para se juntar a um grupo de revolucionários que pretendem pôr fim a este sistema de opressão.

O primeiro filme da saga foi premiado com quatro categorias do Oscar: Melhor Mixagem de Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Montagem e Melhor Edição de Som. Matrix ganhou três continuações, a mais recente em 2021, Matrix: Resurrections. O primeiro volume da franquia recebeu avaliações positivas nos principais agregadores da Internet, contando com nota 8.7 no IMDb e aprovação de 88% no Rotten Tomatoes. O título está disponível no catálogo do HBO Max.

2. Edward Mãos de Tesoura

Do mesmo diretor do sucesso Wandinha, Edward Mãos de Tesoura foi um dos filmes que popularizou a estética e as temáticas sombrias abordadas por Tim Burton em suas obras. No romance de fantasia de 1990, a vendedora de cosméticos Peg Boggs (Dianne Wiest) acidentalmente descobre uma residência abandonada no topo de uma montanha. Nela, se esconde o peculiar Edward (Johnny Depp), criação de um inventor que foi morto pelas lâminas de seu próprio experimento antes de conseguir finalizá-lo.

As intervenções em seus membros o impedem de se aproximar de outras pessoas, tornando Edward em um indivíduo melancólico e solitário. No entanto, o jovem é dono de um coração dócil e gentil que aos poucos conquista sua vizinhança, ao passo que sua ingenuidade o torna vítima de perseguidores intolerantes.

No Rotten Tomatoes, 89% dos usuários foram cativados pela estranheza amável do personagem. O original de Burton também alcançou a pontuação 7.9 no IMDb. No agregador Metacritic, a imprensa internacional atribuiu a nota média 74 ao filme, enquanto marcou o score 8.7, de acordo com as avaliações do público. Edward Mãos de Tesoura está disponível no serviço de streaming da Disney+.

3. 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você

Adaptação de um clássico da literatura estrangeira, o sucesso adolescente é inspirado pela comédia A Megera Domada, de William Shakespeare. No filme de 1999, um pai conservador proíbe sua filha caçula de iniciar um relacionamento antes que sua irmã mais velha também arrumasse um namorado. No entanto, a jovem é inacessível e mal humorada. Para amolecer o coração da irmã primogênita, dois rapazes da escola fazem uma aposta para levá-la a um encontro e tentar conquistá-la.

O filme foi dirigido por Gil Junger (de Antes Que Termine O Dia) e tem seu elenco composto por Julia Stiles (de Um Príncipe em Minha Vida), Heath Ledger (de Batman - O Cavaleiro das Trevas), Joseph Gordon Levitt (de 500 Dias Com Ela) e Larisa Oleynik (de O Clube das Babás).

A comédia teen atingiu a nota 7,3 no IMDb e foi aprovada por 71% dos espectadores do Rotten Tomatoes. No placar do Metacritic, o longa alcançou a média 7, na avaliação dos críticos e da audiência. 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você está disponível na plataforma da Disney+.

4. Esqueceram de Mim

Filme tradicional das festividades natalinas, Home Alone (no idioma original) revelou o ator Macaulay Culkin e o tornou um prodígio de Hollywood aos 10 anos de idade. Lançado em 1990, o longa dirigido por Chris Columbus apresenta Kevin McCallister, o caçula da família, esquecido em casa durante o Natal enquanto seus pais e irmãos viajam para celebrar o feriado. Passada toda a euforia de burlar as regras e extrapolar nos doces e brincadeiras, o menino se torna responsável por defender seu lar de dois assaltantes à solta que rondam a vizinhança.

Esqueceram de Mim foi avaliado com a nota 7,7 no IMDb e aprovado por 80% dos usuários do Rotten Tomatoes. Além disso, no Metacritic, o título atingiu o score 63, considerando a análise dos críticos, e a pontuação 8.2, na média do público. O elenco foi reunido novamente para a sequência Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, em 1992, que obteve o sucesso similar de seu antecessor. Outras sequências com novos atores e atrizes foram produzidas, mas sem a mesma aclamação do original. O filme pode ser assistido pela plataforma de streaming da Disney+.

5. A Bruxa de Blair

The Blair Witch Project, título original, popularizou o subgênero found footage (gravação encontrada, em tradução livre), que consiste em filmes fictícios que se passam por documentários. Estas produções são gravadas e editadas de forma intencionalmente amadora, com a finalidade de convencer os espectadores. Apesar das controvérsias geradas entre a audiência quanto sua qualidade, é inegável que o filme influenciou obras posteriores de grande sucesso, como Atividade Paranormal (2009), REC (2007), entre outros.

Exibido pela primeira vez em 1999, o longa apresenta os vídeos de uma câmera encontrada na floresta, que pertencia a três jovens desaparecidos durante a produção de um documentário. No projeto, o trio investigava uma lenda da região a respeito de uma bruxa que habita a floresta próxima ao vilarejo de Burkittsville, em Maryland, supostamente causadora de inúmeros incidentes e desaparecimentos de crianças.

A Bruxa de Blair recebeu nota 6,5 no IMDb e 86% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme ganhou uma sequência no ano seguinte à estreia de seu precursor, além de um reboot em 2016. Nenhum dos dois obteve o mesmo êxito do original de 1999. Os assinantes do HBO Max e Star+ têm o título à disposição nas plataformas.

6. Um Sonho de Liberdade

Baseado no conto de Stephen King, o drama de 1994 conta a história de Andy Dufresne (Tim Robbins), um banqueiro preso sob a acusação de assassinar sua esposa e o amante. Contudo, apenas ele sabe que não foi o culpado pelas mortes, ainda que incapaz de provar.

Sob as tensões do dia a dia atrás das grades, o protagonista experimenta as mais duras provações: é vitimado por outros encarcerados e pelo autoritarismo de um sistema penitenciário dominado pela corrupção. Apenas sua amizade com Rob (Morgan Freeman), detento há décadas, torna suportável a convivência em meio à nova realidade e lhe oferece valiosas lições.

A adaptação recebeu nota 9,3 no IMDb e agradou 91% do público do Rotten Tomatoes. Além disso, alcançou o score 8.1 no agregador Metacritic, com avaliação de 21 críticos da imprensa internacional e mais de duas mil resenhas de usuários. Um Sonho de Liberdade está incluso no catálogo do HBO Max e disponível para alugar na Apple TV, YouTube e Google Filmes, com o custo de R$ 7,90.

7. As Patricinhas de Berverly Hills

Clueless, no título original, é uma adaptação do romance Emma, clássico de Jane Austen. O filme de 1995, escrito e dirigido por Amy Heckerling, apresenta Cher (Alicia Silverstone), uma adolescente privilegiada cujo hobby é fazer transformações no visual de suas amigas e lhes arranjar um pretendente. Convencida de sua sabedoria, ela embarca em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento ao perceber que seus conselhos magoam e atrapalham as pessoas que ama, em vez de realmente ajudá-las.

A icônica comédia adolescente é lembrada e referenciada mesmo nos dias de hoje, e se tornou o papel mais lembrado de Silverstone. O elenco também conta com Paul Rudd (de O Homem Formiga) e Brittany Murphy (de Sin City).

No site agregador IMDb, As Patricinhas de Beverly Hills recebeu a nota 6,9, alcançando 3.5 estrelas. Já no Rotten Tomatoes, 81% do público aprovou as aventuras escolares de Cher, Tai e Dionne. No Metacritic, por sua vez, o filme marcou o score 68, na avaliação da crítica, e 8.2, considerando as notas conferidas pelos espectadores. O clássico está disponível no catálogo da Netflix.

8. MIB - Homens de Preto

A comédia reúne Will Smith (de Um Maluco no Pedaço) e Tommy Lee Jones (de Onde Os Fracos Não Tem Vez) em uma aventura de ficção científica. Na história dirigida por Barry Sonnenfeld, dois agentes de uma organização secreta têm a missão de capturar alienígenas e manter a ordem no mundo dos humanos. Para isso, eles contam com uma tecnologia avançada e futurista, capaz de apagar a memória de humanos que tenham presenciado o caos criado pelas criaturas.

O primeiro filme da franquia ganhou três Oscars na edição de 1998, ano seguinte de seu lançamento, premiado pelas categorias de Melhor Maquiagem e Penteados, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora: Comédia ou Musical. Com o sucesso e popularidade alcançados, MIB - Homens de Preto ganhou duas sequências: uma em 2002 e outra em 2012, além de um reboot para os cinemas em 2019.

No IMDb, o filme é classificado com 3.5 estrelas. Já no portal Rotten Tomatoes, MIB: Homens de Preto agradou a 91% da audiência. No Metacritic, porém, o título exibe score 71, considerando as análises de 22 críticos da imprensa internacional, e nota 82 dos espectadores, baseado na média de 663 avaliações. A comédia está disponível nos catálogos da Netflix e Amazon Prime Video (para assinantes premium), e para aluguel no YouTube e Google Play, em ambos por R$ 5,90.

9. Pânico

O ano de 1996 apresentou ao público a máscara distorcida que protagonizou uma das maiores franquias de serial killer do cinema. Pânico (Scream, no original), faz uma sátira que critica a indústria cinematográfica a respeito do gênero terror, pondo em cheque os inúmeros clichês representados nestes filmes.

Na história, um assassino mascarado obcecado por filmes de horror persegue um grupo de jovens, que para interromper o ciclo de violência, precisam descobrir a misteriosa identidade do agressor. O elenco conta com papéis estrelados por Neve Campbell (de Jovens Bruxas), Drew Barrymore (de As Panteras) e Courtney Cox (de Friends).

Apesar da falta de consenso por parte da crítica, o filme conquistou uma legião de fãs ao decorrer dos novos lançamentos da franquia. A mais recente sequência estreou em 2022 e novamente, foi bem recebida pela audiência, fazendo sucesso nas bilheterias.

Nos principais agregadores de notas na Internet, Pânico recebeu avaliações positivas. No IMDb, o título conta com 7.4 pontos, além de agradar a 80% dos usuários do Rotten Tomatoes. Já no Metacritic, o slasher tem score 65, na média da crítica, e 8.6, na pontuação geral dos espectadores. Os assinantes premium da Globoplay têm o filme à disposição na plataforma.