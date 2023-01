Filmes da Netflix em 2023: serviço anuncia datas de lançamentos

A Netflix revelou os lançamentos de filmes originais para 2023 nesta quarta-feira (18). 49 longas foram divulgados, enquanto 23 produções já têm estreia marcada. O anúncio prevê lançamentos de filmes para todos os meses do ano, mas as datas ainda estão passíveis de alteração. Os assinantes podem esperar também títulos surpresas, que ainda não foram divulgados nesta lista. Vale lembrar que os filmes originais do serviço são sucesso, como exemplo do último ano podemos citar Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Pinóquio por Guillermo Del Toro e Nada de Novo no Front.

Entre os anunciados, alguns já eram aguardados e geram altas expectativas, como Mistério em Paris, continuação de Mistério do Mediterrâneo, com Adam Sandler (Click) e Jennifer Aniston (Friends). Na nova produção, os personagens Nick e Audrey agora são detetives e vão voltar aos crimes do primeiro filme quando um amigo é sequestrado no próprio casamento. O Resgate 2, sequência do primeiro filme estrelado por Chris Hemsworth (Thor), também chama atenção. Agora, o protagonista Tyler Rake precisa resgatar sua família de um criminoso.

Além disso, outros filmes chamam atenção pelo enredo, elenco e protagonismo feminino de grandes atrizes. Heart of Stone é um deles, um suspense de espionagem que tem como atriz principal Gal Gadot (Mulher Maravilha). No filme dirigido por Tom Harper (A Mulher de Preto), ela interpretará Rachel Stone, uma agente que se coloca em uma organização global em busca da paz. A cantora Jennifer Lopez segue sua trajetória no cinema com The Mother, que tem direção de Niki Caro (Mulan). Na história, ela é uma assassina perigosa que precisa fugir de seu esconderijo para proteger sua filha de inimigos.

Joey King (Barraca do Beijo) volta às telas do streaming com a comédia sob direção de Juan Carlos Fresnadillo. A Family Affair, em que a protagonista se vê em uma cilada quando sua mãe e seu chefe começam um romance. Millie Bobby Brown (Stranger Things) também ganha uma produção como protagonista em 2023, o filme de fantasia Damsel, de Juan Carlos Fresnadillo. Ela atua como uma princesa, em que vai casar com um príncipe, mas não sabe que a real intenção da família dele é sacrificá-la para pagar uma dívida antiga.

As produções da Netflix sempre são destaque entre o público e figuram o Top 10 da plataforma quando são lançadas. No ano passado, foi o caso das obras O Projeto Adam (Ryan Reynolds), Enola Holmes 2 (Millie Bobby Brown) e a recente continuação do mistério Entre Facas e Segredos, Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Veja a lista dos lançamentos de 2023

Procura-Se Gonker (13 de janeiro)

Jung_E (20 de janeiro)

Certas Pessoas (27 de janeiro)

Pamela Anderson - Uma História De Amor (31 de janeiro)

Destemido (3 de fevereiro)

Bill Russell: Lenda Da NBA (8 de fevereiro)

Na Sua Casa Ou Na Minha? (10 de fevereiro)

Fantasma E Cia (24 de fevereiro)

LUTHER: O CAIR DA NOITE (10 de março)

The Magician’s Elephant (17 de março)

Mistério Em Paris (31 de março)

Guia De Viagem Para O Amor (27 de abril)

The Mother (12 de maio)

Resgate 2 (16 de junho)

Clonaram Tyrone! (21 de julho)

Heart Of Stone (11 de agosto)

Lift (25 de agosto)

Damsel (13 de outubro)

Pain Hustlers (27 de outubro)

The Killer (10 de novembro)

A Family Affair (17 de novembro)

Leo (22 de novembro)

Leave The World Behind (8 de dezembro)

Rebel Moon (22 de dezembro)

Sem data de estreia

The Archies

A Pegadora

Best. Christmas. Ever.

Carga Máxima

Chakda ‘Xpress

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Choose Love

Chupa

The Deepest Breath

Felicidade Para Principiantes

Kill Boksoon

Love At First Sight

Maestro

Monkey Man

The Monkey King

Nimona

Nyad

Meus Sogros Tão Pro Crime

The Perfect Find

O Astronauta

Reptile

Rustin

Shirley

Untitled Wes Anderson/Roald Dahl Film

Vítima X Suspeita

