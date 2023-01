Fim do HD? Vendas de discos rígidos despencaram em 2022, diz relatório

Um relatório recente da Trendfocus mostra que as remessas de discos rígidos (ou HDs) caíram 42,5% em 2022 na comparação com o ano anterior. A pesquisa utilizou dados dos três maiores fornecedores de HD: Seagate , líder de mercado, com queda de 43,7%; WDC , com queda de 43%; e Toshiba , com 39,3% de remessas a menos ante os números de 2021. Para a análise, também foram considerados três mercados, separados entre demanda corporativa, HDs domésticos de 3,5" e HDs domésticos de 2,5".

Nos últimos anos, os SSDs vêm tomando o lugar dos HDs, principalmente como unidade de armazenamento principal de desktops e notebooks. Isso ocorre devido à velocidade do HD, que é mais lento por causa da sua construção. Este tipo de unidade de armazenamento possui discos magnéticos giratórios, onde ficam os arquivos. Para leitura e gravação, são usados braços mecânicos. Estas características, além de limitar a velocidade, também fazem com que o HD seja mais pesado e frágil.

1 de 2 Fabricantes de HDs registraram queda nas vendas em 2022 — Foto: Rafael Leite/TechTudo Fabricantes de HDs registraram queda nas vendas em 2022 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Já os SSDs utilizam memórias flash interligadas. Por não depender de partes móveis, o acesso aos arquivos é bem mais rápido em comparação ao HD, além de o disco ser menor e mais leve. Enquanto um computador com SSD consegue inicializar o sistema operacional em segundos, outro com HD pode demorar alguns minutos para executar o mesmo processo. A velocidade máxima de leitura de um HD simples é 160 MB/s, e a de um SSD simples, usando a mesma interface SATA do HD, pode chegar a 550 MB/s.

Segundo outro relatório divulgado pela Trendfocus, a Microsoft vem forçando fabricantes de desktops e notebooks a abandonar o HD e adotar o SSD como dispositivo de armazenamento principal em computadores com Windows 11. O documento aponta que a empresa deseja que a transição aconteça ainda em 2023, mas os fabricantes estão tentando adiá-la para 2024.

2 de 2 SSD Plus da SanDisk pode chegar a uma velocidade de leitura de 530 MB/s — Foto: Rafael Leite/TechTudo SSD Plus da SanDisk pode chegar a uma velocidade de leitura de 530 MB/s — Foto: Rafael Leite/TechTudo

De toda forma, os HDs ainda são boas opções para armazenamento de arquivos e backup, por geralmente serem mais baratos e de alta capacidade. Por isso, é o tipo de armazenamento encontrado em HDs externos, dispositivos de segurança e servidores.

Este último uso é muito comum em empresas, mercado com maior queda de remessas no último trimestre de 2022. Segundo a análise, isso aconteceu principalmente devido à demanda de corporações de armazenamento em nuvem, que caíram por correções de inventário e fusões entre as empresas do ramo.