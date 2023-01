Fire Emblem e Monster Hunter Rise são destaques nos lançamentos da semana

Fire Emblem Engage e Monster Hunter Rise são os destaques nos lançamentos da semana, com um novo capítulo na série de RPG estratégico da Nintendo e a disponibilização para mais plataformas do game de caça a monstros da Capcom . Além deles, também chegam às lojas de jogos dois títulos da série de RPG da Atlus , Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, assim como a aventura com visuais retrô da Mojiken, A Space for the Unbound. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre os títulos estreantes, como datas, preços e aparelhos em que ficarão disponíveis.

Em Fire Emblem Engage será possível invocar heróis de outros capítulos da série para ajudar em suas batalhas — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Fire Emblem Engage - 20 de janeiro - SW

A clássica série de RPG estratégico da Nintendo voltou com um novo game, que explora também o passado da franquia. Após mil anos, o selo que prendia o terrível Fell Dragon se enfraqueceu e o continente de Elyos prepara-se para entrar na era das trevas. Então, no papel de um guerreiro dragão divino, jogadores terão que reunir um exército de aliados para derrotar o inimigo.

A grande novidade do jogo, tanto na história quanto na jogabilidade, são os novos Emblem Rings, anéis que permitem se conectar com a alma de antigos heróis da série, como Marth, Lyn, Sigurd, Corrin, Celica, Byleth e mais. Seus guerreiros podem ser fortalecidos com a ajuda dos acessórios e podem assumir até uma poderosa forma, proveniente da fusão com os heróis antigos, chamada de Engage. Fire Emblem Engage fica disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

Monster Hunter Rise - 20 de janeiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB

Inicialmente exclusivo do Nintendo Switch em 2021, o capítulo Monster Hunter Rise chega agora a todas as plataformas com seus perigosos monstros. Neste game de RPG, usuários visitam a vila de temática japonesa Kamura para protegê-la de um fenômeno chamado Rampage, que faz vários monstros atacarem ao mesmo tempo.

A mecânica básica de caçar monstros e obter espólios de suas carcaças para criar melhores armas e armaduras permanece, assim como o foco em multiplayer online para até 4 pessoas. A versão introduziu ainda algumas novidades, como um companheiro canino chamado Palamute, que pode servir de montaria, e a possibilidade de controlar monstros por tempo limitado, através da técnica Wyvern Riding.

Monster Hunter Rise está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 184,90 e para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 184. O jogo também estará disponível no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Monster Hunter Rise é lançado em mais plataformas após período de exclusividade no Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Persona 4 Golden - 19 de janeiro - XBSX/S, PS4, XB, SW

Dois RPGs clássicos da saga da Atlus, originalmente lançados no PlayStation 2, receberam remasterizações para os consoles atuais esta semana. Persona 4 Golden conta a história de um grupo de estudantes que desperta um poder sobrenatural conhecido como "Persona" e o utiliza para investigar uma série de assassinatos misteriosos.

O game é dividido entre duas partes, um simulador durante o dia, no qual o protagonista frequenta a escola e firma relacionamentos com outros personagens, e um RPG clássico em turnos à noite, quando o grupo entra em um mundo paralelo habitado por sombras em busca de pistas.

Persona 4 Golden está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 99,99. O game também pode ser jogado através do Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Em Persona 4 Golden um grupo de estudantes com o poder de invocar Personas investiga uma série de misteriosos assassinatos — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Persona 3 Portable - 19 de janeiro - XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Neste episódio da série, o jogador controla um grupo diferente de estudantes, que devem investigar uma misteriosa hora extra entre um dia e outro, chamada Dark Hour. Durante o período, uma gigante torre surge, chamada Tartarus, com uma enorme quantidade de andares para serem explorados.

Assim como no game anterior, durante o dia, os protagonistas frequentam a escola, precisam estudar, arrumar trabalhos de meio período e formar relacionamentos com outros personagens. Já durante a noite, precisam desvendar mistérios e enfrentar inimigos. As batalhas também se passam em turnos, nos quais cada personagem manifesta o poder de sua Persona em combate.

Persona 3 Portable está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 99,99. O jogo também está disponível no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Em Persona 3 Portable os jovens protagonistas exploram uma inexplicável torre com andares repletos de monstros para desvendar o mistério da "Dark Hour" — Foto: Reprodução/Microsoft Store

A Space for the Unbound - 19 de janeiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Charmoso jogo de aventura independente, A Space for the Unbound traz um casal de adolescentes apaixonados que precisam lidar com o final do mundo. Nesta história sobre superação, ansiedade e depressão, o casal Atma e Raya irá se deparar com poderes sobrenaturais em meio a uma região rural da Indonésia nos anos 90. O jogo possui visuais retrô inspirados por clássicos do Super Nintendo e há um prólogo gratuito disponível, de aproximadamente 20 minutos, nas lojas digitais Steam e GOG.

A Space for the Unbound está disponível no Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 74,95, no Nintendo Switch por R$ 103,96 e para PC através das lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG.