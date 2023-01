First Class Trouble, DKO e Gamedec estão grátis na Epic Games Store

First Class Trouble , Divine Knockout (DKO) e Gamedec são os jogos gratuitos da semana da Epic Games Store . A oferta tripla é válida por tempo limitado, e os títulos ficam disponíveis sem custos para PC até 19 de janeiro, às 13h (horário de Brasília), quando serão substituídos por Epistory - Typing Chronicles. Para resgatá-los, é necessário ter conta na loja virtual, a mesma utilizada para jogar Fortnite , Rocket League e Fall Guys . Uma vez adicionados à biblioteca, os games ficam na conta do usuário permanentemente. Veja, a seguir, mais detalhes sobre cada um dos títulos grátis na plataforma.

2 de 4 First Class Trouble é um game de intriga social multiplayer semelhante a Among Us — Foto: Divulgação/Invisible Walls First Class Trouble é um game de intriga social multiplayer semelhante a Among Us — Foto: Divulgação/Invisible Walls

👉 Quando a Epic Games lançou a versão móvel de Fortnite? Descubra no Fórum do TechTudo

Desenvolvido pela Versus Evil, o game de intriga social multiplayer segue a mesma lógica de Among Us. Nele, jogadores assumem o papel de sobreviventes que sofreram um acidente dentro do cruzador espacial Alithea, e devem tentar impedir uma inteligência artificial de matá-los. No entanto, entre eles, estão robôs chamados Personoids, que têm aparência humana e também são controlados por players. O objetivo é eliminar toda a tripulação.

Vale ressaltar que as partidas são divididas em três fases, ambientadas em mapas distintos. Caso um ou mais Personoids completem o último nível vivos, eles também vencem — o que torna a experiência mais desafiadora e repleta de intrigas do início ao fim. Além da Epic Games Store, o game ainda está à venda para PC na Steam e para PS4 e PS5 via PS Store.

Divine Knockout (DKO)

3 de 4 Divine Knockout é um jogo de luta em plataforma com figuras mitológicas — Foto: Reprodução/Steam Divine Knockout é um jogo de luta em plataforma com figuras mitológicas — Foto: Reprodução/Steam

Em Divine Knockout, desenvolvido pela Red Beard Games, jogadores se enfrentam em um jogo de luta em plataforma — no mesmo estilo de Brawlhalla e Multiversus, porém com gráficos 3D. O objetivo é causar dano até tornar seus inimigos vulneráveis e lançá-los para fora da arena. Para isso, conte com um elenco de personagens mitológicos, como Hércules, Rei Arthur com Excalibur e Thor com seu Mjolnir.

O game conta com diversos modos de jogo, como 3v3, 2v2, 1v1, Nocaute e Rei do Pedaço. É possível jogá-lo em crossplay com usuários de plataformas distintas, incluindo Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam ou Epic Games Store).

Gamedec

4 de 4 Em Gamedec, seja um detetive que solucione crimes dentro de mundos virtuais — Foto: Reprodução/Steam Em Gamedec, seja um detetive que solucione crimes dentro de mundos virtuais — Foto: Reprodução/Steam

No RPG single-player com visual isométrico e cyberpunk, jogadores controlam um detetive responsável por solucionar crimes dentro de mundos virtuais. Então, em meio à confusão do real e o virtual, é necessário colher informações de testemunhas e suspeitos a fim de desvendar esquemas fraudulentos das mais diversas espécies. Assim, suas escolhas podem levar a diferentes opções de diálogo e pistas.