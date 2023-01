Formatos de arquivos de imagem: entenda o que é JPG, GIF, PNG e mais

1 de 4 PNG Image é um formato de imagem bastante popular — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito PNG Image é um formato de imagem bastante popular — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

1. JPEG

JPEG (Joint Pictures Expert Group) é o melhor formato para quem quer enviar imagens por e-mail. Surgiu em 1983 e acabou virando um dos padrões mais populares da Internet. Um arquivo em JPEG (ou JPG como também é chamado) tem tamanho pequeno quando comparado a outros formatos, facilitando o seu armazenamento e a sua distribuição. Ele comprime os dados para ser muito menor, mas isso gera perda na qualidade da imagem.

O JPEG é mais utilizado quando o tamanho do arquivo é mais importante do que a máxima qualidade de imagem (por exemplo, páginas web, blogs, e-mail, cartões de memória da câmera, etc.). Mas o formato de imagem é bom o suficiente em muitos casos, se não exagerar na compressão. Os arquivos JPG aceitam 16 milhões de cores e, em geral, são usadas para salvar imagens e fotografias. O interessante no JPG, é que os arquivos podem ter diferentes níveis de compressão. Quanto mais existir compressão, ou seja, retirada de informação, menor será o tamanho do arquivo, porém pior será a qualidade da imagem.

2. GIF

GIF (Graphics Interchange Format) é outro formato muito comum na Internet. É um arquivo leve e famoso pelas fotografias com movimento, os gifs animados. É recomendado para quem precisa espalhar muita imagem na internet, por gerar arquivos de tamanho reduzido, e para quem não está preocupado em enviar imagens com pouca cor, já que o GIF só trabalha com esquema de 256 cores (8 bits), por isso não é muito comum em fotografias.

Criado em 1987, o GIF foi projetado pela CompuServe nos primeiros dias de vídeo dos computadores de 8 bits, antes mesmo JPG, para visualização em velocidades de conexão por modem dial-up (discado). Ele é ruim para fotos de 24-bit de cores, portanto, não use GIF para fotos coloridas de hoje em dia, a cor é muito limitada. Mas o GIF ainda é muito bom para gráficos web (com um número limitado de cores).

2 de 4 PNG, JPG e GIF são alguns formatos de imagens disponíveis hoje — Foto: Reprodução/CreativeCurio PNG, JPG e GIF são alguns formatos de imagens disponíveis hoje — Foto: Reprodução/CreativeCurio

Apesar deste formato parecer limitado devido ao número baixo de cores com que trabalha, o GIF é muito utilizado por alguns recursos que oferece. Seu uso é maior em ícones, ilustrações (principalmente em preto e branco) e pequenas animações. Além disso permite salvar arquivos com fundo transparente e compressão sem perda de qualidade.

3. PNG

PNG (Portable Network Graphics) Ao contrário do GIF, o PNG suporte mais cores. É um concorrente do GIF. Surgiu em 1996 e possui características que tornaram o GIF tão bem aceito: animação, fundo transparente e compressão sem perda de qualidade, mesmo com salvamentos constantes do arquivo.

O PNG suporta milhões de cores, não apenas 256, sendo, sendo assim, uma ótima opção para fotos. Uma característica a mais no PNG é a transparência por 24 imagens de bit RGB.

Normalmente, arquivos de imagem em PNG são um pouco menores do que TIF LZW (ambos usos de compressão sem perda, de diferentes tipos), mas o PNG é talvez um pouco mais lento para ler ou escrever. Ele ainda é menos utilizado do que TIF ou JPG, mas é outra boa opção para um trabalho de qualidade sem perdas.

4. Bitmap ou BMP

Bitmap podem suportar milhões de cores e preservam os detalhes, porém deixam os arquivos extremamente grandes, pois não utilizam compressão. Se você quer mandar fotos para seus amigos, esqueça o Bitmap. O formato torna o envio de imagens na internet lento, já que esses arquivos não são comprimidos

O BMP (como é abreviado) é um formato histórico, pois surgiu com o sistema operacional Windows. Imagens BMP podem variar de preto e branco (1 bit por pixel) de até 24 bits de cores (16,7 milhões de cores).

Por exemplo, uma imagem de 800×600 ocupa cerca de 1,5 megabytes. Porém, ele é livre de patentes e é bem documentado. Por sua qualidade ser inferior, sempre é utilizada em menor tamanho para fácil visualização. Arquivos em Bitmap podem ter extensão .dib (Device Independent Bitmap) ou BMP (padrão do Windows) e não permitem fundo transparente.

5. TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) é mais usado por profissionais de imagens. É o tipo de arquivo preferido da maioria dos designers gráficos, seja para edição ou impressão. Tem pouca ou nenhuma compressão e não perdem quaisquer detalhes, embora os arquivos possam ser bastante grandes. O TIF é o mais versátil, exceto que as páginas web, pois alguns navegadores não mostram imagens TIF.

Também é muito usado em digitalização (scanner e fax). Oferece grande quantidade de cores e excelente qualidade de imagem, fazendo com que o tamanho dos seus arquivos seja grande. Também permite o uso de camadas (como nos arquivos PSD originais do Photoshop) que são versões diferenciadas da imagem existentes num mesmo arquivo. pode aparecer com a extensão .tif ou .tiff e suporta fundo transparente.

O formato foi criado em 1986 e adquirido pela Adobe. É sem perdas (incluindo a compressão LZW), que é considerado o formato de maior qualidade para o trabalho comercial.

3 de 4 A imagem em TIFF é um meio termo entre o JPG e o RAW — Foto: Carol Danelli/TechTudo A imagem em TIFF é um meio termo entre o JPG e o RAW — Foto: Carol Danelli/TechTudo

6. RAW

RAW (“cru” em inglês) é um padrão em algumas câmeras digitais, mas não é um formato obrigatório, podendo-se escolher entre os padrões JPG ou PNG. É “cru” por não conter aplicação de efeitos ou ajustes.

Por causa disso, oferece alta qualidade de imagem e maior profundidade de cores. Como os arquivos neste padrão são “puros”, o editor tem a liberdade de utilizar a imagem do jeito como foi capturada e aplicar seus próprios efeitos ou ajustes, normalmente gerando fotos muito boas.

7. EXIF

EXIF (Exchangeable image file format) é um padrão de arquivo semelhante ao formato JFIF com extensões TIFF, que está incorporado no software de escrita JPEG, utilizada na maioria das câmeras.

Sua finalidade é gravar e padronizar as trocas de metadados entre as imagens das câmeras digitais e seus softwares de edição e visualização. Os metadados são gravados nas imagens individuais e incluem coisas como as configurações da câmera, data e hora, velocidade do obturador, a exposição, tamanho da imagem, compressão, nome da câmera e informações de cor. Quando as imagens são visualizadas ou editadas por software de edição de imagem, todas essas informações podem ser exibidas.

8. PPM, PGM, PBM e PNM

PPM, PGM, PBM e PNM é uma família de formatos. O formato de arquivo portable pixmap (PPM), o formato de arquivo portátil graymap (PGM) e o formato de arquivo portátil bitmap (PBM). Estes podem ser puros arquivos ASCII ou arquivos binários “crus” com um cabeçalho ASCII que oferecem funcionalidade muito básica e servem como um menor denominador comum para converter pixmap, graymap, ou arquivos de bitmap entre plataformas diferentes. Diversas aplicações se referem a eles coletivamente como formato PNM (Portable Any Map).

9. SVG

SVG (Scalable Vector Graphics) é um arquivo de imagens vetoriais. É um formato aberto, desenvolvido pela W3C e que surgiu em 2001. Em vez de ser baseado em pixels, isto é, os “pontinhos” que formam as imagens, ele usa linguagem XML para descrever como o arquivo deve ser. Serve tanto para figuras estáticas quanto para imagens animadas. Por ser um vetor, as imagens podem ser ampliadas ou reduzidas sem causar perda de qualidade. São de extensão .svg ou .svgz e suportam efeitos de transparência. É o mesmo caso de imagens CDR (provenientes do programa CorelDraw).

4 de 4 Office 2019 tem nova galeria de ícones em SVG — Foto: Divulgação/Microsoft Office 2019 tem nova galeria de ícones em SVG — Foto: Divulgação/Microsoft

10. WebP

WebP é um novo formato de imagem que usa compressão lossy. O arquivo foi projetado pelo Google para reduzir o tamanho do arquivo de imagem para acelerar o carregamento de página da web: o seu objetivo principal é substituir JPEG como o formato principal para fotos na web. WebP é baseada no comércio intra-frame VP8 de codificação e usa um recipiente baseado em RIFF.

Existem mais outros formatos pertencentes a outros softwares mais específicos ainda. O formato que você deve usar é sempre aquele que mais se adequar a sua necessidade. Lembrando que para a Internet os melhores são o JPG, GIF e PNG.

Além dos principais citados acima, ainda temos uma gama de outros formatos que, em sua maioria, são específicos de algum programa, como Corel, Adobe Illustrator, Photoshop.

Tabela Formato Descrição JPEG XR Novo padrão JPEG, baseado no Microsoft HD Photo TGA TARGA EPS Encapsulated PostScript ILBM Bitmap intercalado IMG Graphical Environment Manager PCX Personal Computer eXchange ECW Enhanced Compression Wavelet IMG ERDAS IMAGINE Imagem SID multiresolution seamless image database, MrSID CD5 Chasys Imagem Draw FITS Flexible Image Transport System PGF Progressive Graphics File XCF Formato de instalação experimental Computing, o formato nativo do GIMP, software gráfico do Linux PSD Adobe Photoshop PSP Corel Paint Shop Pro AI Adobe Illustrator CDR CorelDRAW GEM metafiles interpretado e escrito por the Graphical Environment Manager VDI subsystem HPGL Introduzido nos plotters da Hewlett-Packard, mas generalizada em uma linguagem de impressora HVIF Haiku Vector Icon Format NAPLPS North American Presentation Layer Protocol Syntax ODG OpenDocument Graphics POV-Ray markup language ------ PSTricks and PGF/TikZ linguagens para criar gráficos em documentos TeX VML Vector Markup Language WMF/EMF Windows Metafile / Enhanced Metafile Xar usado em aplicações em vetor de Xara XPS XML Paper Specification

Via Infowester e Wikipedia

