Fórum do TechTudo: veja regras de uso da página e saiba como usar

O Fórum do TechTudo é uma página que busca esclarecer dúvidas sobre tecnologia. O ambiente é aberto para todos os usuários, e conta com uma série de regras de uso que visam organizar e manter o bom funcionamento do espaço. O FAQ* também ensina a criar e configurar uma conta, explica a diferença entre usuários comuns, moderadores e especialistas e ainda define quais os tipos de perguntas podem ser feitas na página. A seguir, reunimos boas práticas e normas que devem ser seguidas por todos. Quem descumprir essas regras pode ser banidos da plataforma.

1 de 1 FAQ: conheça as regras do Fórum do TechTudo — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo FAQ: conheça as regras do Fórum do TechTudo — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

O que você está achando do Fórum do TechTudo? Dê a sua opinião

O que é o Fórum do TechTudo

O Fórum do TechTudo tem o objetivo de fomentar o compartilhamento de conhecimentos e ajudar o usuário que tiver dúvidas sobre tecnologias. Tópicos sobre aplicativos, serviços online, softwares, celulares, jogos, entre outros, são esperados na página. Além de fazer perguntas, os usuários podem responder e comentar em questões criadas por outras pessoas.

Os conteúdos publicados no portal não podem conter propagandas e devem estar de acordo com a legislação brasileira. Os membros da comunidade precisam ser respeitosos entre si. Não há espaço para propagação de preconceitos, discursos de ódio ou qualquer tipo de violência no Fórum do TechTudo.

O que não é permitido no Fórum

Compartilhar spams, divulgar propagandas, utilizar linguagens ofensivas ou inapropriadas, violar estes termos de uso e copyright são práticas proibidas no Fórum do TechTudo.

Quem desrespeitar essas regras será notificado, e os posts irregulares serão fechados. Caso o perfil volte a descumprir este FAQ, poderá ser banido da plataforma. A duração do banimento varia de acordo com o nível da infração, que será avaliada pelo time de moderadores e especialistas do Fórum do TechTudo.

Tipos de banimentos do Fórum do TechTudo:

Temporária: de 10 a 30 dias.

Permanente: definitiva.

Exemplos de níveis de infrações:

Leves: fazer perguntas fora do core de tecnologia, criar tópicos que já existam no Fórum do TechTudo ;

; Graves: compartilhar spams, divulgar propagandas, utilizar linguagens ofensivas ou inapropriadas, difamar pessoas e violar direitos de copyright.

Tipos de publicações proibidas no Fórum do TechTudo

Spam: uma publicação pode ser considerada spam quando uma mensagem for repetida em diversas perguntas. Geralmente, a questão apresenta similaridade com páginas antigas e, em muitos casos, assume um caráter comercial.

Propaganda: promover marcas, produtos, links externos e conteúdos pessoais, como sites, blogs e canais digitais.

Linguagens ofensivas ou inapropriadas: ameaçar, xingar ou desrespeitar usuários.

Violação de termos de uso e Copyright: pirataria, pornografia, divulgação de outros conteúdos ilegais, como softwares ou filmes sem liberação para domínio público.

Como se cadastrar no Fórum do TechTudo

Para participar do Fórum do TechTudo, os usuários precisam ter uma Conta Globo. Acesse o Fórum do TechTudo e clique em "Login", na barra da lateral esquerda. Em seguida, vá em "Cadastre-se" e insira suas informações pessoais. Por fim, concorde com os termos de uso e política de privacidade da plataforma.

Depois de fazer a sua Conta Globo, basta acessar o Fórum e navegar pela plataforma para fazer e responder perguntas.

Como personalizar um perfil no Fórum do TechTudo

Imagem, apelido e descrição são três campos personalizáveis na plataforma. Acesse "Perfil" e clique na opção "Editar meu perfil", localizada abaixo da pontuação do usuário, para configurar a sua conta.

Como criar uma pergunta no Fórum do TechTudo

Antes de abrir uma nova pergunta, pesquise por posts antigos no ícone de lupa do site. O Fórum do TechTudo funciona há anos e é possível que a sua dúvida já tenha sido levantada e respondida por outros usuários.

Criar uma publicação no Fórum do TechTudo é um procedimento simples. Ao acessar a página principal, clique em "Fazer uma pergunta". Preencha o título com uma pergunta objetiva. Em seguida, dê informações sobre a dúvida na descrição. Por fim, insira palavras-chave com tags que se relacionem ao assunto. Isso aumenta as chances do seu tópico ser encontrado e respondido por outros usuários.

Em "Minhas perguntas" e "Minhas respostas" você encontrará os seus tópicos abertos ou respondidos. Conteúdos salvos podem ser acessados na aba "Favoritos".

Para que servem as tags no Fórum do TechTudo

É necessário adicionar entre três e quinze tags para criar uma pergunta. Elas servem para identificar o tema que será debatido. Depois que a perguntar for criada, é possível clicar em uma das tag relacionadas para encontrar outros tópicos sobre o mesmo assunto.

Tipos de perfis no Fórum do TechTudo

O Fórum do TechTudo tem três perfis de usuários: os membros comuns, os moderadores e os especialistas. Cada uma dessas categorias têm diferentes permissões na página.

Os membros comuns são maioria no Fórum do TechTudo. Ao criar uma nova conta, o usuário se enquadrará neste perfil comum, que tem permissão para fazer e responder perguntas, curtir e salvar tópicos. Membros muito ativos no Fórum podem vir a ganhar o poder de moderação da página.

Os moderadores atuam organizando e respondendo publicações, e têm o poder extra de fechar tópicos que não estão de acordo com as regras do Fórum do TechTudo.

Já os especialistas são membros da equipe editorial do TechTudo e têm permissões para fechar e excluir perguntas, além de banir usuários que não respeitarem este FAQ.

Como se tornar um moderador do Fórum do TechTudo

Todo usuário comum pode vir a ser um moderador do Fórum do TechTudo. Para isto, é necessário ser um perfil ativo na página: criar tópicos de debates, responder dúvidas de usuários, acumular troféus e contribuir de uma maneira saudável para o bom funcionamento do site.

Os moderadores precisam ter ao menos 5 mil pontos de reputação ou ter respondido mais de 400 respostas. Todos os perfis comuns que atingirem estes números serão avaliados pela administração do Fórum para mudar de status.

*Este FAQ traz as principais regras do Fórum do TechTudo e está sujeito a atualizações. Normas podem ser incluídas ao documento de acordo com a necessidade da comunidade.

Veja também: apresentação do novo fórum TechTudo