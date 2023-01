Fotos de 200 megapixels: Samsung revela nova câmera para celular

O ISOCELL HP2 pode somar até 16 pixels para registrar imagens em qualidade HDR de até 50 MP, e, até mesmo, gravar vídeos com resolução em 4K, também com HDR ligado, a 60 quadros por segundo. Em outras palavras, o sensor é capaz de gerar 200 milhões de pixels com 0,6 μm de tamanho cada um.