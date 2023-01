Galaxy A03 vs Galaxy A04E: o que muda entre os celulares Samsung

O Galaxy A04E chegou ao Brasil pelo preço sugerido de R$ 1.399 para suceder o Galaxy A03. O celular Samsung traz ficha técnica básica, com recursos como conexão 4G, processador da MediaTek e câmera principal capaz de tirar fotos de apenas 13 megapixels. Nas linhas a seguir, saiba o que muda entre os modelos da marca sul-coreana.

Lançado em fevereiro de 2022, o Galaxy A03 foi lançado por R$ 1.299 e atualmente é comercializado por R$ 960 na Amazon. Ele traz como destaque a câmera dupla e a bateria de 5.000 mAh, com promessa de longas horas de uso.

Tela e design

Ambos os celulares Samsung trazem de fábrica uma telona de 6,5 polegadas com resolução HD+ (1600 x 720 pixels) e taxa de atualização de 60 Hz para exibição de conteúdos. Os telefones apresentam o display em LCD, o qual confere cores menos nítidas e consome uma quantidade maior de bateria do que tecnologias mais avançadas como, por exemplo, a OLED.

Quando ao design, o Galaxy A04E abriga na área frontal uma câmera dentro de um notch em formato de gota. Nesse sentido, a estética é bastante similar ao outro modelo da linha A. Além disso, a Samsung revolveu investir num conceito estético no qual apresenta bordas evidentes ao redor do painel.

Câmeras

O grande diferencial do Galaxy A03 é o arranjo fotográfico. O telefone revela a câmera principal de 48 MP, resolução que não costuma aparecer em celulares da categoria básica. Já o modelo Galaxy lançado recentemente conta com um sensor principal de “apenas” 13 megapixels. Os dois celulares disponibilizam também um sensor de profundidade de 2 MP, que ajuda a proporcionar fotos com o fundo desfocado – efeito conhecido como modo retrato.

As câmeras do Galaxy A03 são distribuídas da seguinte forma:

Principal de 48 MP (abertura de f/1.8)

Sensor de profundidade de MP (abertura de f/2.4)

Frontal de 5 MP (abertura de f/2.2)

Já o Galaxy A04E fica assim:

Principal com 13 MP (abertura de f/2.2)

Sensor de profundidade com 2 MP (abertura de f/2.4)

Frontal com 5 MP (abertura de f/2.2)

Os dois aparelhos trazem recursos semelhantes para vídeo, com direito a gravação com a câmera traseira em resolução Full HD (1920 x 1080) a 30 fps (quadros por segundo). No entanto, esses modelos não apresentam a função de estabilização de imagem, que costuma aparecer em modelos mais sofisticados.

Desempenho e armazenamento

Os dois Galaxy trazem distinções em relação às fichas técnicas. Por exemplo, o A04E conta com um processador MediaTek P35 de oito núcleos e com velocidade de até 2,3 GHz. É o mesmo de dispositivos como o Nokia G20 e o Realme C15. O modelo mais antigo traz o processador Unisoc T606, um octa-core com velocidade de 1,6 GHz.

Uma semelhança é a memória RAM, tanto o A04E quanto A03 apresentam opções com 3 GB ou 4 GB. Quanto ao armazenamento, ambos apresentam versões com 32 GB, 64 GB e 128 GB. Ambos os smartphones permitem a expansão da memória via cartão microSD.

Bateria da Samsung

Os dois telefones fazem bonito e oferecem ao usuário 5.000 mAh, o que deve ser suficiente para ficarr até dois dias longe das tomadas. Inclusive, o fato de os aparelhos serem da linha básica e com recursos mais simples deve contribuir para possibilitar maior autonomia.

O ponto negativo do Galaxy A03 é a entrada micro USB, versão ultrapassada em comparação com telefones que já trazem suporte USB-C. Já o Galaxy A04E conta com a porta USB. Por outro lado, tanto cabo quanto adaptador de parede acompanham os modelos na caixa. Os dois telefones da companhia coreana não dispõem de carregamento rápido. Logo, a recarga terá a potência de 5 W ou 10 W.

Versão do Android

O Galaxy A04E sai de fábrica com sistema Android 12. O modelo roda com interface One UI Core 4.1, uma edição simplificada produzida pela própria companhia sul-coreana. Já o Galaxy A03 traz o desatualizado sistema Android 11. Até o momento, a Samsung não colocou o modelo na lista para receber a atualização.

Recursos adicionais

Ambos os smartphones apresentam um ficha técnica básica. Nesse sentido, o usuário vão contar com tecnologia Bluetooth na versão 5.0. Além disso, ambos trazem GPS e Wi-Fi 802.11b/g/n. A diferença fica por conta do novo modelo que traz a porta USB, enquanto o antigo apresenta o ultrapassado micro USB.

Nos dois aparelhos, as configurações não mencionam suporte à rede móvel 5G e nem ao NFC, tecnologia usada no momento de realizar pagamentos por aproximação. Os dispositivos também não apresentam leitor para impressão digital. Com isso, o usuário ficará restrito somente às opções de PIN ou desenho para desbloqueio da tela.

Preço do Galaxy

O Galaxy A04E chegou ao mercado brasileiro em janeiro de 2023 nas cores preto, cobre e azul-claro. Ele foi apresentado com preço inicial de R$ 1.399. Já o Galaxy A03 foi lançado em fevereiro de 2022 com as seguintes opções de cor: azul, preto e vermelho. Custando inicialmente R$ 1.299, hoje em dia é possível encontrá-lo por R$ 960 na Amazon – uma redução de R$ 340.

Confira as especificações na tabela abaixo

Galaxy A04E vs Galaxy A03 Especificações Galaxy A04E Galaxy A03 Lançamento Janeiro de 2023 Janeiro de 2022 Preço de lançamento R$ 1.399 R$ 1.299 Preço atual R$ 1.399 R$ 960 Tela 6,5 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela HD+ (1600 x 720 pixels) HD+ (1600 x 720 pixels) Processador Helio G35 MediaTek Unisoc T606 Memória RAM 3 GB ou 4 GB 3 GB ou 4 GB Armazenamento 32 GB, 64 GB ou 128 GB 32 GB, 64 GB ou 128 GB Cartão de Memória sim, microSD sim, microSD Câmera traseira dupla, 13 e 2 MP dupla, 48 e 2 MP Câmera frontal 5 MP 5 MP Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Sistema operacional Android 12 Android 11 Dimensões e peso 164,2 x 75,9 x 9,1 mm 164.2 x 75.9 x 9.1 mm Cores preto, cobre e azul-claro azul, preto e vermelho

