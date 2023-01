Galaxy A14 5G: novo celular Samsung tira fotos de 50 megapixels

Anunciado nos Estados Unidos, o smartphone Android será vendido na América Latina. A Samsung confirmou ao TechTudo que o Galaxy A14 5G está previsto para o catálogo no Brasil, mas não especificou datas nem valores.

2 de 3 Samsung anuncia Galaxy A14 com compatibilidade 5G e câmera de 50MP — Foto: Divulgação/Samsung Samsung anuncia Galaxy A14 com compatibilidade 5G e câmera de 50MP — Foto: Divulgação/Samsung

O novo integrante da linha Galaxy A traz configurações mais potentes, com a proposta de democratizar o acesso dos usuários à tecnologia avançada de hardware. O A14 5G vem em quatro opções de cores: preto, prata, vermelho escuro e verde claro. O processador octa-core é pensado para dar maior flexibilidade aos usuários que gostam de rodar jogos e apps mais pesados.

Tela

O Galaxy A14 5G possui um display de 6,6 polegadas que promete cores vivas e realistas. Ela tem o mesmo tamanho dos displays vistos no Galaxy S22 Plus , o que é interessante para quem gosta de assistir filmes e séries de forma mais confortável pelo celular. A resolução de imagem fica em 1080 x 2408p (FHD+), que é maior do que a Full HD que normalmente integra os smartphones intermediários.

Câmeras

Para os amantes de fotografia, o sensor traseiro de 50 MP chama atenção. Está integrada uma estrutura de lente tripla, combinando ainda uma câmera macro e um sensor de profundidade — o responsável por imagens em modo retrato, com fundo desfocado —, ambos com 2 MP. Na câmera selfie, o usuário conta com resolução de 13 MP para fotos. Para a gravação de vídeos, a qualidade é Full HD (1920 x 1080) com 30 qps (quadros por segundo).

3 de 3 Galaxy A14 5G tem câmera tripla traseira e selfie de 13MP — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A14 5G tem câmera tripla traseira e selfie de 13MP — Foto: Divulgação/Samsung

Desempenho

No hardware de processamento, a Samsung investiu no chip octa-core com velocidade de até 2,2 GHz — algo semelhante ao pensado nos smartphones top de linha. Essa iniciativa traz para o usuário intermediário um aparelho que promete bom desempenho para rodar mídias e até jogos no dia a dia. A memória RAM se manteve mediana, com 4GB internos. Vale lembrar que para uma análise completa, é necessário testar o aparelho em mãos.

Armazenamento e Conectividades

O espaço inicial do aparelho desbloqueado, apresentado no site da Samsung, aponta para 64GB internos. No entanto, o destaque está para a expansão via cartão microSD, que pode chegar em até 1 TB — caso o usuário queira investir no dispositivo extra. Para a segurança de desbloqueio de tela, está presente um sensor de impressão digital lateral.

O Galaxy A14 é compatível com conectividade de internet móvel 5G — a mais veloz e recente disponível no mercado — além da integração com 2G, 3G e 4G. Estão inclusos dois slots SIM — caso o dono do aparelho tenha mais de uma conta de telefonia. E também se faz presente as conexões tradicionais com Bluetooth 5.2, Wi-Fi, USB 2.0 no padrão C, entrada para fone de ouvido, GPS, NFC e recurso sincronização inteligente com os PCs e notebooks da Samsung.

Ficha técnica do Samsung Galaxy A14 5G

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: 1080 x 2408 (FHD+)

Painel da tela: Infinity-V

Câmera principal: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Câmera frontal (selfie): 13 MP

Processador: Octa-core 2,2 GHz, 2 GHz

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento (memória interna): a partir de 64 GB

Cartão de memória: MicroSD (até 1 TB)

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: 5G - 2 slots SIM

Dimensões: 167,7 x 78,0 x 9,1mm

Peso: 204 gramas

Cores: preto, prata, vermelho escuro e verde claro

Lançamento: 2023

Preço de lançamento: US$ 199 (Estados Unidos)