Galaxy Buds 2 Pro é atualizado e ganha gravação de áudio em 360º

De acordo com a publicação, quando o usuário fizer uma gravação de vídeo com o smartphone ele pode realizar uma captura mais imersiva do som, utilizando cada microfone dos lados direito e esquerdo dos fones sem fio Galaxy Buds 2 Pro. Segundo o texto, este é o primeiro recurso que utiliza o novo padrão "LE Audio" do Bluetooth, que tende a oferecer menor latência, melhor qualidade de áudio e economia de bateria.