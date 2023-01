Galaxy S20 FE 5G e Galaxy A51 4G recebem Android 13 e One UI 5.0

Apesar desses dois aparelhos terem sido lançados em anos diferentes, ambos saíram de fábrica com o Android 10 instalado, e a promessa de mais três grandes atualizações de software, de acordo com a política interna da Samsung. Portanto, o Android 13 deve ser o fim da linha para esses smartphones, que passariam a receber somente patches de segurança.

A interface One UI 5.0 com Android 13 oferece ainda mais ferramentas de personalização para o usuário, uma nova tela de segurança redesenhada e com mais ajustes de privacidade, além de nova paleta de cores, ícones maiores, facilidade de acesso às configurações do celular, novos pacotes de emojis, melhorias na tela de bloqueio e na área de notificações.